Skelbia, kad Giraitės gamyklos antidroniniai šoviniai užsienyje sulaukė pripažinimo

Ministras pabrėžė, kad galimybė Lietuvos kariuomenei įsigyti šovinių yra svarbi ne tik gynybos pramonės stiprinimui, bet ir dėl patikimumui eksportuojant šią produkciją. Pasak jo, jeigu produkto neperka vietos rinka, užsienio gynybos sektoriaus atstovams kyla daugiau klausimų, kodėl pirkti turėtų jie.
„Suprantame, kad Lietuvos kariuomenė šiuo metu susiduria su milžiniškais iššūkiais – jai reikia itin greitai įgyvendinti labai stambius strateginius projektus, tokius kaip Rūdninkų poligono įrengimas ar vokiečių brigados suformavimas. Vis dėlto, bendromis institucijų pastangomis sieksime užtikrinti, kad gamykla neužstrigtų viešųjų pirkimų pinklėse“, – projekto „Finansų sveikata“ laidai sakė K. Vaitiekūnas.
„Kadangi pati valstybė gamina šią inovaciją, natūralu, kad mūsų pačių krašto apsaugos pajėgos turi būti pirmasis klientas – tai ne tik padidins mūsų karių saugumą poligonuose, bet ir taps rekomendacija eksporto rinkoms“, – teigė jis.
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Anot ministro, antidroniniai šoviniai yra puikiai pritaikyti kasdienėje kario veikloje ir gali suteikti efektyvią apsaugą nuo dažnai karo lauke naudojamų FPV dronų.
„Šie šoviniai yra ypatingi tuo, kad jie dedami į standartinę dėtuvę, kuri tinka įprastam kario ginklui. Tai reiškia, kad tiesiog pakeitęs dėtuvę karys gali efektyviai gintis nuo mažųjų FPV dronų, nuo kurių šiuo metu labiausiai nukenčia kariai Ukrainos mūšio laukuose“, – aiškino K. Vaitiekūnas.
Ministro teigimu, tokio tipo šoviniai išsiskiria unikalia technologija: iššovus viena kulka išsiskirsto į keturis nedidelius elementus, kurie pažeidžia greitai skriejantį droną taip, kad šis nebegali tęsti skrydžio. Kadangi šaudyti galima serijomis, pasiekiamas itin didelis efektyvumas.
Nors Giraitės ginkluotės gamykla per metus planuoja pagaminti apie 5 mln. tokių šovinių, K. Vaitiekūnas pastebi, kad šis užsakymas sudarys mažiau nei 10 proc. visų įmonės pajėgumų.
Gamykla yra visiškai automatizuota, modernizuojama ir plečiama, todėl esant poreikiui gamybos apimtis būtų galima operatyviai didinti.
ELTA primena, kad Kaune įsikūrusi vienintelė Baltijos šalyse šovinių gamintoja Giraitės ginkluotės gamykla birželį pradėjo antidroninių šovinių gamybą.
Praėjusios savaitės pradžioje gamyklos vadovas Mindaugas Kurauskas teigė, kad pirmosios bandomosios šovinių partijos jau pristatytos Prancūzijos ir Švedijos užsakovams, jų taip pat laukia Čekijos, Belgijos, Izraelio ir Jungtinės Karalystės kariuomenės struktūros.
Skaičiuojama, kad vieno šovinio kaina siekia apie 2 eurus, tad per metus numatoma jų parduoti už 10 mln. eurų.