Nuotraukose, kurias gegužės pradžioje per žvalgybinį skrydį virš Suomijos įlankos padarė Estijos pasienio apsaugos tarnyba, matyti sunkusis kulkosvaidis, sumontuotas ant laivo „Maršal Vasilevskij“ – suskystintų gamtinių dujų (SGD) tanklaivio, kuris reguliariai gabena šį vertingą kurą tarp Rusijos žemyninės dalies ir Kaliningrado.
Pranešimuose taip pat teigiama, kad šis laivas vežė „keleivius“, susijusius su Rusijos karine žvalgyba.
Laivą „Maršal Vasilevskij“ eksploatuoja „Gazprom“, laivas taip pat atlieka plaukiojančio SGD terminalo funkciją, galinčio suskystintas dujas vėl paversti dujine būsena.
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Keletas naujienų agentūrų iš visos Europos bendradarbiavo atliekant tyrimą dėl šio laivo, o Estijos naujienų svetainė „Delfi“ pranešė, kad stebėjimo vaizdai yra pirmieji užfiksuoti įrodymai, jog Baltijos jūroje plaukioja Rusijos civilinis laivas, turintis ginklus.
Pranešimuose teigiama, kad minėti ginklai yra 12,7 mm kalibro sunkieji kulkosvaidžiai „Kord“, kurių veikimo nuotolis – net iki dviejų kilometrų. Baltijos jūros žvalgybos pareigūnas mano, kad ginklai buvo dislokuoti dėl dviejų priežasčių: siekiant apsaugoti laivą nuo galimų Ukrainos karinių dronų atakų ir parodyti jėgą Vakarų šalims, rašo „Militarnyj“.
Tačiau šaltinis pažymėjo, kad kulkosvaidžiai yra praktiškai neveiksmingi prieš oro dronus, kurie pastaruoju metu reguliariai atakuoja Rusijos infrastruktūrą Baltijos jūroje. Tuo pačiu metu šie ginklai galėtų kelti grėsmę jūriniams dronams – nors Ukraina jų Baltijos regione dar nenaudoja.
Danijos karinio jūrų laivyno vadas ir nepriklausomas analitikas Jensas Wenzelas Khristoffersenas mano, kad šis ginkluotė pirmiausia atlieka psichologinę funkciją. Pasak jo, Rusija siekia parodyti savo pasirengimą panaudoti jėgą prieš bet kokius bandymus patikrinti ar sulaikyti laivą. Leidinys pažymi, kad laivas „Maršal Vasilevskij“ nepriklauso vadinamajai šešėliniam laivynui, kuris, apeidamas sankcijas, gabena Rusijos naftą. Šis laivas atlieka kitą strateginę funkciją – jis pristato suskystintas gamtines dujas į Kaliningrado sritį.
Kaip nurodo „Militarnyj“, Estijos karinio jūrų laivyno vadas, komodoras Ivo Värkas pareiškė, kad jei rusų tanklaivio įgula panaudos ginklus prieš bet kurį laivą Estijos teritoriniuose vandenyse, Estijos gynybos pajėgos įsikiš ir panaudos jėgą, kad apgintų užpultą laivą.
Nuo praėjusių metų rugpjūčio šis tanklaivis atliko keturis reisus tarp Bolšoj Boro uosto ir Kaliningrado. Tai vienintelis Rusijos FSRU (plaukiojantis saugojimo ir dujų atkūrimo įrenginys) laivas, galintis priimti suskystintas gamtines dujas, jas saugoti, atkurti į dujinę būseną ir tiekti į dujų perdavimo sistemą. Atsižvelgiant į jo ypatingą svarbą Kaliningrado energijos tiekimui, Ukraina gali laikyti šį laivą potencialiu taikiniu.
Įtartini keleiviai
Projekte dalyvavę žurnalistai nustatė, kad šis laivas anksčiau yra gabenęs keleivius, turinčius karinę praeitį, įskaitant kai kuriuos, susijusius su Rusijos Federaline saugumo tarnyba (FSB).
Žurnalistų gauti sąrašai atskleidė, kad nuo 2025 m. rugpjūčio laive buvo užregistruoti 50 keleivių (neskaitant įgulos), o nepriklausomas Rusijos tyrimo portalas „Dossier Center“ padarė išvadą, kad 22 iš jų anksčiau buvo susiję su Rusijos karinėmis struktūromis. Vienas iš jų, Dmitrijus Artemenko, tyrėjų teigimu, yra registruotas FSB specialiųjų pajėgų padalinio adresu Balašichoje netoli Maskvos ir lydėjo kiekvieną tanklaivio reisą į Kaliningradą.
Visa tai vyksta esant padidėjusiai įtampai Baltijos jūroje, kur pastaraisiais mėnesiais šalys sulaikė laivus, įtariamus povandeninių kabelių sugadinimu, įskaitant tanklaivius, susijusius su vadinamuoju Rusijos šešėliniu laivynu, rašo „TVP World“.
Baltijos jūrasuskystintųjų gamtinių dujų (SGD) laivasRusija
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