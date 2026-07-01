Nepriklausomas auditas patvirtino: geriausią mobiliojo ryšio tinklą Lietuvoje turi „Telia“

„Toks patikimas ir nepriklausomas mobiliojo ryšio tinklų kokybės tyrimas Lietuvoje buvo atliktas pirmą kartą. Rezultatai patvirtina, kad „Telia“ tinklas, surinkęs aukščiausią bendrą įvertinimą, vartotojams siūlo geriausias mobiliojo ryšio paslaugas šalyje. Užtikriname nepriekaištingą balso skambučių raišką ir greičiausią duomenų perdavimą visoje šalies teritorijoje“, – tyrimo išvadas komentuoja „Telia“ radijo tinklo vadovas Ramūnas Mikalauskas.
Rezultatai ir tinklo kokybė
„Rohde & Schwarz“ ekspertai tyrimą atliko 2025 m. pabaigoje. Vertinimo duomenys atskleidė, kad „Telia“ yra geriausias mobiliojo ryšio operatorius Lietuvoje. Bendrovė surinko 827 taškus iš 1000 galimų ir užėmė pirmą vietą bendrame vertinime. Antroje ir trečioje vietoje liko kiti Lietuvos operatoriai, atitinkamai surinkę 772 ir 771 tašką.
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Balso paslaugų vertinime operatorius surinko 384 taškus, aplenkdamas kitus du operatorius, kurie atitinkamai surinko 364 ir 361 tašką. Duomenų perdavimo srityje „Telia“ įvertinta 443 taškais ir 32 taškais lenkia antroje vietoje likusį operatorių.
Detalizuojant balso paslaugų kokybę, tyrimo ataskaita rodo, kad „Telia“ pirmauja pagal visus pagrindinius veiklos rodiklius (KPI). Analizuojant, kiek kiekvienam operatoriui trūksta iki maksimalaus įmanomo įvertinimo, „Telia“ demonstruoja mažiausią atotrūkį visose srityse – geriausiai sujungia skambučius, tai padaro greičiausiai ir teikia aukščiausios kokybės balso raišką (POLQA).
Nepriklausomo vertinimo metu taip pat nustatyta, kad „Telia“ tinkle vartotojai trumpiausiai laukia, kol jiems užsikrauna interneto puslapių turinys. Šis rezultatas fiksuotas visose testuotose skirtingose svetainėse.
„Šiandien mobiliojo ryšio kokybė vertinama ne tik pagal interneto greitį, bet ir pagal tinklo vėlavimą, stabilumą bei realią vartotojo patirtį kasdienėse situacijose. Tyrimas atskleidė, kad pirmaujame pagal visus techninius rodiklius, nesvarbu, pagal kurį išsirinktum matuoti. Nors nuolat investuojame į tinklo plėtrą, šie rezultatai rodo, kad jau šiandien savo klientams suteikiame pasaulinio lygio standartus“, – priduria R. Mikalauskas.
„Rohde & Schwarz“ 2025 m. tyrime „Telia“ pelnė penkis aukščiausio lygio sertifikatus ir dominavo 24 iš 25 pagrindinių kokybės rodiklių Lietuvoje. Bendrovė buvo įvertinta už bendrą tinklo kokybę, balso skambučių patirtį, duomenų perdavimo greitį, naršymo bei socialinių tinklų naudojimą, taip pat už stabilų tinklo veikimą naudojantis realaus laiko paslaugomis.
Tyrimo metodika
Tyrimo matavimų metu buvo naudojami trys telefonai su skirtingų operatorių SIM kortelėmis, siekiant užtikrinti vienodas testavimo sąlygas visoms trims Lietuvos telekomunikacijų bendrovėms.
Tyrėjai nuvažiavo daugiau nei 6 tūkst. kilometrų per visą Lietuvą. Su specialia laboratorine įranga buvo patikrinta mobiliojo ryšio kokybė miestuose, miesteliuose, pagrindiniuose šalies keliuose ir rečiau apgyvendintose teritorijose.
Iš viso tyrimo metu buvo atlikta apie 13 tūkst. skambučių bei 134 tūkst. duomenų perdavimo testų, todėl gauti duomenys yra preciziškai tikslūs ir leidžia objektyviai įvertinti mobiliojo ryšio tinklo kokybę.
„Rohde & Schwarz“ – privati aukštųjų technologijų įmonė, kurios būstinė yra Miunchene. Įmonės grupėje dirba daugiau nei 15 tūkst. žmonių. Bendrovės metinės pajamos viršija 3,1 mlrd. eurų, o jos sprendimai naudojami operatorių daugiau nei 70 pasaulio valstybių.