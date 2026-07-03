Birželį pasiektas naujas Rusijos karinės technikos sunaikinimo rekordas

Remiantis Ukrainos gynybos ministerijos ir Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo paskelbtais duomenimis, 2026 m. birželį Rusijos artilerijos nuostoliai pasiekė beprecedentį lygį.
Per mėnesį Ukrainos pajėgos, kaip pranešama, sunaikino arba išvedė iš rikiuotės 2074 Rusijos artilerijos sistemas – tai didžiausias per mėnesį užfiksuotas skaičius nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios.
Palyginimui, 2026 m. gegužę Ukrainos pajėgos pranešė apie 1993 rusų artilerijos sistemų sunaikinimą arba sugadinimą.
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Rekordiniai nuostoliai sutampa su Ukrainos tęsiamomis pastangomis intensyvinti smūgius prieš Rusijos logistikos ir paramos infrastruktūrą, rašo „Militarnyj“.
Pasak Gynybos ministerijos, birželio mėnesį Rusijos pajėgos taip pat patyrė didžiausius mėnesio nuostolius karinių transporto priemonių ir degalų autocisternų srityje. Pranešama, kad Ukrainos gynėjai sunaikino arba sugadino 12 878 rusų transporto priemones – tai žymus padidėjimas, palyginti su gegužės mėnesį praneštais 8612 transporto priemonių ir degalų autocisternų skaičiais.
Šie rezultatai pasiekti įgyvendinant Ukrainos „Logistikos blokados“ iniciatyvą – Gynybos ministerijos pradėtą programą, skirtą išplėsti vidutinio nuotolio smogiamuosius pajėgumus ir sistemingai smogti Rusijos logistikos tinklams, sandėliams, karinei įrangai, vadavietėms bei tiekimo maršrutams giliai už fronto linijos.
Be artilerijos ir transporto priemonių nuostolių, Ukraina pranešė apie šių objektų sunaikinimą arba išvedimą iš rikiuotės:
103 tankai
197 šarvuotosios kovinės transporto priemonės
60 oro gynybos sistemų
Ypač įspūdingi yra Rusijos oro gynybos nuostolių skaičiai. Pasak Gynybos ministerijos, tai yra didžiausi per pastaruosius dvejus metus užfiksuoti mėnesiniai Rusijos oro gynybos priemonių nuostoliai ir antras pagal dydį mėnesinis skaičius per visą karo laikotarpį.
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