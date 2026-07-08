Remiantis Lenkijos portalo „Vot Tak“ tyrimu, šis tinklas potencialiems agentams siūlo nuo 1500 iki 3000 JAV dolerių už NATO karinės įrangos, Ukrainos organizacijų ir kritinės infrastruktūros objektų padegimą.
2026 m. pavasarį tinklas pradėjo aktyviai verbuoti agentus ES šalyse. Žurnalistų teigimu, verbuotojai savo veiklą maskuoja kaip pasiūlymus „lengvam papildomam darbui“ arba „paprastam techniniam darbui“ su „pastoviu atlyginimu“ ir „lanksčiu grafiku“.
Lenkijoje žurnalistams buvo siūlomos užduotys padegti transporto priemones su Ukrainos valstybiniais numeriais, lokomotyvus, mobiliojo ryšio bazines stotis ir paramos Ukrainai surinkimo centrus.
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Už kai kurias užduotis buvo siūlomas iki 3000 JAV dolerių atlygis. Kitu atveju verbuotojas nurodė potencialiam agentui pirmiausia surinkti informaciją apie Ukrainos organizacijas, humanitarinės pagalbos surinkimo punktus ir savanorių verbavimo centrus. Patvirtinus tikslą, asmeniui buvo liepta padegti pastatą ir visą incidentą nufilmuoti naudojant programėlę „Timestamp Camera“. Už šią užduotį verbuotojas taip pat pažadėjo 3000 JAV dolerių.
Latvijoje žurnalistams buvo pasiūlyta 3000 JAV dolerių už tai, kad jie padegtų Ukrainos bendruomenių konfederacijos „Viche“ biurą Rygoje. Užsakovas pateikė pastato nuotraukas ir vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas ankstesnis vietos apžiūrėjimas.
Už NATO transporto priemonės padegimą buvo pasiūlytas 1500 JAV dolerių atlygis, o už vaizdo įrašą, kuriame tariamai matyti, kaip iš Lietuvos teritorijos paleidžiami Ukrainos dronai, – dar 500 JAV dolerių. Pažymėtina, kad vos po keturių dienų nuo šio pokalbio Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba pareiškė, jog Ukraina ruošiasi paleisti dronus iš Baltijos valstybių teritorijos.
Kitas kontaktas, veikiantis Čekijoje, domėjosi elektrinių uždegiklių, kurie galėtų būti naudojami kaip savadarbių sprogstamųjų įtaisų komponentai, pirkimu.
Tyrimo duomenimis, praėjus mėnesiui po šio pokalbio, Čekijos Pardubicės mieste buvo padegta gynybos įmonė, gaminusi dronus Ukrainai. Viena iš versijų – už šį išpuolį galėjo stovėti Rusijos žvalgybos tarnybos.
Vien gegužės 12 d. „Telegram“ tinkle buvo užfiksuota apie 10 000 identiškų skelbimų rusų ir ukrainiečių kalbomis. Daugumoje jų buvo nurodyti to paties verbuotojo, pasivadinusio slapyvardžiu Jan Pol, kontaktiniai duomenys.
Po pirminio kontakto potencialiems agentams atvirai pranešama, kad darbas yra neteisėtas. Vėliau jiems siunčiamas išsamus „kainoraštis“ su atlygio tarifais už sabotažo operacijų vykdymą.
Žurnalistų skaičiavimais, nuo 2026 m. pradžios „Telegram“ pasirodė daugiau nei 20 milijonų tokių skelbimų. Daugumą jų paskelbė vienkartiniai paskyros, užregistruotos naudojant telefono numerius iš Indijos, Irano ir arabų šalių.
Taip pat veikė atskiras tinklas, kuris pirkdavo senas „Telegram“ paskyras, kad jose skelbtų verbavimo skelbimus. Skelbimai buvo platinami ne tik „Telegram“ rusų ir ukrainiečių kalbų segmentuose, bet ir grupėse, skirtose vartotojams iš Lenkijos, Vokietijos, Jungtinių Valstijų, Jungtinių Arabų Emyratų, Tailando ir daugiau nei 20 kitų šalių, rašo „Militarnyj“ ir primena, kad 2026 m. liepos 7 d. Serbijos ir Vengrijos pasienyje buvo sulaikyti du asmenys, kurie, remiantis preliminaria informacija, Rusijos žvalgybos tarnybų vardu rengė sabotažo operaciją Vokietijoje.
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