Darbas nuotoliu iš sodybos: ką daryti, kad internetas veiktų sklandžiai?

„Spinter tyrimų“ duomenimis, 30 proc. gyventojų vasarą dirba arba planuoja dirbti iš namų ar sodybų. Tačiau nuotoliniam darbui nebeužtenka vien prisijungti prie interneto – žmonės kasdien atlieka vis daugiau veiksmų, kuriems reikia kaip niekad greito ir stabilaus ryšio. Vien „Telia“ tinkle vartotojai kasmet persiunčia bent 20-30 proc. daugiau duomenų.
Jei anksčiau daug kam pakakdavo įprastos vaizdo kokybės (720p), šiandien dauguma platformų siūlo itin aukštos (Full HD ar 4K) raiškos turinį, kuriam reikia didesnio interneto pralaidumo. Vien vaizdo transliacijos sudaro net 60–70 proc. viso bendrovės srauto: tradicinę televiziją keičia „Netflix“, „YouTube“ ir „Telia Play“, vartotojai aktyviai atsisuka mėgstamas laidas, siunčiasi žaidimus ir naudoja išmaniuosius daiktų interneto įrenginius.
Ryšį blokuoja medžiai ir nauji stogai
„Interneto greitį lemia ne tik atstumas iki bazinės stoties, bet ir tai, kas yra aplink sodybą – ar ji nėra pastatyta dauboje, ar signalo neužstoja kalvos, tankūs medžiai ar kitos kliūtys“, – sako R. Mikalauskas.
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Anot radijo tinklo vadovo, aplinka gali pasikeisti ir laikui bėgant – pavyzdžiui, net 20-30 cm užaugę medžiai gali prisidėti prie prastesnės interneto kokybės. Ryšys gali suprastėti ir po namo remonto: apšiltintos sienos, nauji langai ar skardinis stogas kartais apsunkina radijo bangų patekimą į vidų. „Žmonės nustemba, kai po remonto staiga suprastėja internetas, tačiau naujas namo stogas, skarda gali veikti kaip skydas – jis gali blokuoti radijo bangas ir ryšį“, – aiškina ekspertas.
Pasak jo, operatoriai ne visada gali greitai pagerinti ryšio aprėptį konkrečioje vietovėje dėl objektyvių priežasčių – ypač saugomose teritorijose, kur naujų bokštų statybą ribojama. Vis dėlto net ir sudėtingesnėmis sąlygomis daug ką gali pakeisti tinkamai parinkta įranga. Naujesni modemai, o kai kuriais atvejais ir išorinės antenos, padeda geriau išnaudoti pasiekiamą signalą ir užtikrinti stabilesnį internetą net atokesnėse sodybose.
Ką rinktis, kai šviesolaidžio nėra?
Jei šviesolaidžio nėra, ekspertai siūlo kelias išeitis. Geriausiai priemiesčiuose ar atokiose sodybose veikia stacionarus 5G ryšys namams. Meistrai pritvirtina anteną ant stogo ir nukreipia tiesiai į bokštą, o tada laidu atveda internetą į kambarį. Šis būdas lengvai apeina storas sienas ar miškus.
Anot R. Mikalausko, kita alternatyva – nešiojamas 5G modemas, kurį užtenka tiesiog įjungti į elektros tinklą. Šis įrenginys puikiai veikia, jei sodyboje tik vasarojate, lauke pagaunate gerą ryšį ir naršote nedaug. Visgi, jei planuojate rimtai dirbti, šis sprendimas gali nuvilti. Ten, kur mobilusis ryšys visiškai nepasiekia, gelbsti „Starlink“ palydovai. Tačiau reikia įvertinti, kad kaina nuolat svyruoja, o kai prisijungia daug žmonių, greitis smarkiai krenta.
Trys darbai prieš perkant sodybą
„Prieš vykstant į sodybą verta pasitikrinti, kokio ryšio joje galima tikėtis, o atvykus – jį išbandyti. Jei reikia, pakeitus modemą ar sumontavus išorinę anteną, internetas dažnai veikia kur kas geriau. Tuomet galima ramiai dirbti, dalyvauti vaizdo skambučiuose ir nesukti galvos dėl stringančio ryšio“, – sako R. Mikalauskas.
Radijo tinklo vadovas pataria pirmiausia įsirenginėjant naują nuotolinę darbo vietą ar sodybą paskambinti operatoriui. Įmonės žemėlapiai iškart parodo, kokio ryšio galima laukti konkrečiame kieme, ir tam net nereikia pirkti kortelių ar testuoti patiems.
Antra, išbandykite ryšį gyvai. Nuvažiavus į sodybą, atidarykite greičio matavimo programėles ir patikrinkite greitį lauke. Operatoriai dažnai leidžia visą mėnesį nemokamai bandyti mobiliojo ryšio modemą.
Galiausiai, atidžiai įvertinkite aplinką. Pažiūrėkite, ar namas nestovi dauboje, ar jo nesupa miškas. Jei vieta atoki, iš karto planuokite montuoti anteną ant stogo ir nusipirkite naują modemą. Atvykę inžinieriai išmatuos signalą ir viską sumontuos taip, kad internetas veiktų maksimaliu greičiu.
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