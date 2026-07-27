Šis švedų ginklas Lietuvoje tapo legenda: neįprastas jo gabenimo būdas stebina ir šiandien

Tarp paramos buvo ir kariauti žiemą reikalingų priemonių.
Švedai perdavė karališkomis karūnomis pažymėtų slidžių, pirštinių maskuojamųjų kostiumų ir net veidą saugančių išdirbtos odos kaukių. Visa tai matote nuotraukoje su manekenu. Taip pat mūsų kariai gavo rogių. Ne nuo kalniuko leistis, nors ir tai smagu, o rimtam pabūklui gabenti.
Ant rogių sumontuotas 90 mm kalibro beatošliaužis prieštankinis pabūklas „Pansarvärnspjäs 1110“, trumpiau – PV 1110. Šiuos garsiosios bendrovės „Bofors“ pabūklus pradėta kurti XX a. šeštajame dešimtmetyje, o gaminti – 1959 m.
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Šiame Baltijos jūros krante PV 1110 atsirado 1999 m., kai švedai Baltijos šalims kaip paramą perdavė apie 300 tokių pabūklų. Įprasta ginklo konfigūracija – ratinė, tačiau jis taip pat buvo montuojamas ant „Volvo TGB“ serijos sunkvežimių ir vikšrinių transporterių BV206.
Lietuvos Kariuomenėje pabūklai nebenaudojami, bet daugelis karių juos dar puikiai prisimena.
Vienas buvęs karys pasakojo, kad per pratybas taip sušaudė lengvąjį automobilį, jog jo liekanas beliko sumesti į priekabą. Kitas karininkas prisiminė, kad per pratybas iš beveik kilometro atstumo kiaurai pramušdavo šarvuotį BTR-60PB. Perfrazuojant garsią dainą, švediška kokybė niekad nesuklys.
Parodoje „Dominium Maris Baltici“ demonstruojamas pabūklas buvo montuojamas ant rogių ir traukiamas virvėmis. Ant jo taip pat montuojami prisišaudymo automatas ir optinis taikiklis. Vamzdis sveria apie 120 kilogramų. Rogėmis pabūklą galima gabenti beveik be garso, sustoti, nusitaikyti ir surengti pasalą.
„Dominium Maris Baltici“ pasakoja apie Švedijos karalienę Kotryną Jogailaitę (1526–1583) ir tūkstantį metų lietuvių ir švedų santykių. Viskas nuo vikingų iki NATO.
Dėkojame puikiesiems parodos partneriams: Kauno miesto muziejui, Kretingos muziejui, Karinių oro pajėgų Oro gynybos batalionui, Trakų istorijos muziejui, VšĮ „Viduramžių pasiuntiniai“.
Parodą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
Paroda veiks iki 2027 m. sausio 6 d.
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