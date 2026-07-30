Virš Vilniaus ratus suka sraigtasparnis: paaiškėjo, kokią užduotį jis atlieka

Pasak „Litgrid“ atstovo Mato Noreikos, bendrovė visoje Lietuvoje vykdo periodinį 110–400 kV elektros perdavimo tinklo skenavimą iš oro.
Sraigtasparniuose ir bepiločiuose orlaiviuose sumontuota LiDAR 3D lazerinio skenavimo bei aerofotografavimo įranga. Ja renkama informacija apie elektros linijų, atramų ir aplink jas esančios teritorijos būklę.
Surinkti duomenys leidžia nustatyti galimus infrastruktūros pažeidimus, įvertinti atstumus iki augmenijos ir iš anksto suplanuoti priežiūros darbus.
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„Gyventojai, gyvenantys šalia elektros perdavimo linijų, skenavimo savaitėmis gali pastebėti žemai skrendančius orlaivius – tai įprasta ir periodiškai vykdoma infrastruktūros priežiūros dalis“, – teigė M. Noreika.
Pagal pirminį planą skrydžiai turėjo prasidėti birželio pabaigoje, tačiau dėl nepalankių oro sąlygų buvo nukelti ir pradėti vėliau.
Šiemet visoje Lietuvoje planuojama nuskenuoti daugiau kaip 5 tūkst. kilometrų elektros perdavimo linijų. „Litgrid“ pabrėžia, kad fiksuojami tik inžineriniai objektai ir jų apsaugos zonos, o duomenys naudojami techninei analizei bei tinklo saugumui užtikrinti.
Litgridsraigtarparniselektros perdavimo operatorius
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