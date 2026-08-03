Karo realijos privertė pakeisti taktiką: pastebėtas atnaujintas rusų tankas

Atrodo, kad ši kovinė mašina turi naują ant bokštelio sumontuotą apsaugą nuo dronų – vielos tinklo arba grotelių tipo šarvų konstrukciją, kurią Rusijos ir Ukrainos kariai praminė „mangalu“ („kepsnine“), skirtą susprogdinti dronų gabenamus sprogmenis, kol jie nepramušė plonesnio tanko viršutinio šarvo.
Nuotraukoje taip pat matoma, kaip atrodo atnaujinta reaktyviosios šarvuotės sistema, einanti palei tanko šonus ir bokštelį – tai apsauginis sluoksnis, sudarytas iš mažų šarvuotų blokelių, kurie, gavę smūgį, sprogsta į išorę, taip neutralizuodami artėjantį prieštankinį sviedinį, kol jis pasiekia pagrindinį šarvą.
Remiantis vienu vagonų nuotrauka, nei tikslus tanko paskirties punktas, nei jį gaunančio dalinio tapatybė negali būti patvirtinti, o vien iš stopkadro neįmanoma nustatyti, kada ir kur vaizdo įrašas buvo originaliai padarytas – išskyrus tai, kad vaizdas užfiksuotas 2026 m. liepos mėnesį, kaip teigiama pačiame įraše, rašo „Defence Blog“.
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„T-80BVM“ yra modernizuota sovietinės eros pagrindinio kovinio tanko „T-80BV“ versija, pirmą kartą viešai pristatyta 2017 m. per Rusijos karines pratybas „Zapad“ – ir kitais metais įtraukta į Rusijos sausumos pajėgų ginkluotę.
Šis tankas sukonstruotas naudojant dujų turbininį variklį, kuris užtikrina žymiai geresnį manevringumą įvairiose vietovėse, palyginti su dyzeliniais „T-72“ modeliais. Pagrindinė karo mašinos apsaugos sistema nebenaudoja reaktvyviosios šarvuotės „Kontakt-1“, kurią turėjo ankstesni „T-80BV“ modeliai – vietoje jos įrengta naujos kartos „Relikt ERA“, veiksminga tiek prieš kumuliacines kovines galvutes, tiek prieš kinetinius sviedinius, ir kuri dengia didelę dalį tanko apatinės dalies, korpuso priekio ir bokštelio priekio.
Tai, kas matoma naujai paskelbtame vaizde, atitinka modelį, kurio Rusijos tankų gamintojai „Uralvagonzavod“ nuosekliai laikosi nuo tada, kai Ukrainos dronų karas privertė persvarstyti Rusijos šarvuotųjų transporto priemonių konstrukciją. Rusijos valstybinis gynybos konglomeratas „Rostek“, kuriam priklauso „Uralvagonzavod“, 2026 m. gegužės 9 d. Rusijos pajėgoms pristatė partiją modernizuotų „T-90M“, „T-80BVM“ ir „T-72B3M“ tankų. Bendrovė šią siuntą apibūdino kaip atnaujintą atsižvelgus į kovinės patirties pamokas ir tiesioginius fronto karių atsiliepimus.
Tą gegužės mėnesį pristatyta siunta apėmė sustiprintus apsauginius tinklus nuo dronų, papildomus sprogstamuosius reaktyviuosius šarvus ant šonų ir galinių dalių, taip pat elektroninės kovos kompleksą „Volnorez“ – trukdžių sistemą, sudarytą iš dviejų visakrypčių antenų, galinčių slopinti dronų valdymo signalus 600–1000 metrų spinduliu, kaip nurodyta ankstesniame „Defense Mirror“ pranešime apie platformos modernizavimo planą.
Leidinys „Military Watch Magazine“ pranešė, kad gegužės mėnesio tankų partijoje pastebėti priešdroninių grotų modeliai atspindi naujausią apsaugos priemonių, kurias Rusijos ginkluotosios pajėgos pradėjo diegti 2022 m., evoliuciją. Leidinys pažymėjo, kad šią technologiją nuo to laiko vis dažniau perima ir kitos užsienio šalys, įskaitant Pietų Korėją bei Izraelį.
Žurnalo „The National Interest“ analizė, remdamasi Olandijos atvirųjų šaltinių žvalgybos grupės „Oryx“ duomenimis (ši grupė stebi kovinius nuostolius naudodama patikrintas nuotraukas ir vaizdo įrašus), nustatė, kad nuo 2022 m. Ukrainos pajėgos perėmė 35 Rusijos „T-80BVM“ – įskaitant modelius su įrengta sunkiausia priešdroninių grotų versija, rašo „Defence Blog“.
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