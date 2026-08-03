Ukrainoje rasti antrosios Šiaurės Korėjos raketos smūgio pėdsakai – ir štai ką tai reiškia

Antroji raketa nukrito maždaug už trijų su puse kilometrų nuo vietos, kur pirmoji „KN-23“ pataikė į privatų namą Radušnės kaime, netoli Kryvij Riho miesto – per išpuolį, kurio metu žuvo šeši žmonės, tarp jų – trys vaikai. V. Vlasiukas nurodė, kad iš karto po išpuolio penki nepilnamečiai iš to paties namų ūkio tebebuvo dingę be žinios.
„KN-23“ yra branduolinę galvutę galinti gabenti, iš mobilių platformų leidžiama balistinė raketa, kurią Šiaurės Korėja pastaraisiais metais intensyviai tobulino ir bandė, o jos didelis panašumas į rusišką „Iskander-M“ paskatino karinius analitikus apibūdinti ją kaip funkciniu požiūriu alternatyvą pačios Rusijos arsenale esantiems ginklams – būtent į šį panašumą V. Vlasiukas tiesiogiai atkreipė į tai dėmesį, nurodydamas, kodėl šis ginklas svarbus ne tik dėl šio vienintelio smūgio.
V. Vlasiukas ypatingą dėmesį atkreipė į fizinį atstumą tarp vietų, kur faktiškai nukrito dvi raketos, ir remdamasis juo, pateikė įtikinamą argumentą apie ginklo tikslumą bei tai, ką šis tikslumas leidžia spręsti apie numatytą smūgio tikslą, dėl kurio žuvo Radušnės šeima.
„Pirmoji šio tipo raketa pataikė į privatų namą Radušnėje netoli Kryvij Rigo. Žuvo šeši žmonės, tarp jų – trys vaikai, o penki nepilnamečiai laikomi dingusiais be žinios. Antroji „KN-23“ sprogo lauke. Tarp šių „pataikymų“ yra 3,5 km. 5 km spinduliu nėra jokių potencialių taikinių. Toks tikslumas“, – kalbėjo V. Vlasiukas.
Toks vertinimas turi realią reikšmę, nes balistinės raketos – tokios kaip „KN-23“ – yra reklamuojamos ir suprojektuotos kaip tikslieji ginklai: valdomosios sistemos, skirtos pataikyti į konkretų, iš anksto nustatytą taikinį, o ne nukristi kur nors apylinkėje. Raketa, nukritusi už trijų su puse kilometrų nuo vietos, kur kita tokia pati iš tikrųjų nužudė civilius, teritorijoje, kurioje netoliese nėra jokių akivaizdžių karinių ar infrastruktūros taikinių, kelia klausimus dėl tikslumo ir taikinių pasirinkimo, kurie nuolat kildavo dėl Rusijos ir Šiaurės Korėjos raketų smūgių į Ukrainos gyventojų centrus per visą karą, rašo „Defense Express“.
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V. Vlasiukas toliau išsamiai nurodė techninius ryšius tarp „KN-23“ ir jos rusiško atitikmens, nurodydamas sutampančius inžinerinius sprendimus, kurie apima ne tik paprastą konstrukcijos panašumą, bet ir bendrus fizinius komponentus.
„KN-23“ praktiškai yra visiškai analogiška rusiškajai „Iskander“. Taip pat yra identiškų komponentų, įskaitant vakarietiškus“, – sakė jis.
Šis teiginys apie bendras Vakarų kilmės sudedamąsias dalis atitinka platesnę tendenciją, kurią Ukrainos pareigūnai ir tarptautiniai tyrėjai ne kartą užfiksavo per visą karo laikotarpį: nepaisant plataus masto tarptautinių sankcijų, skirtų atkirsti Maskvą nuo Vakarų technologijų, Rusijos ginklų sistemose ir toliau randama užsienyje pagamintos elektronikos, jutiklių ir kitų svarbių dalių, gaunamų per sudėtingas tarptautines tiekimo grandines, kurias sankcijų vykdytojams nepavyksta visiškai uždaryti. Jei Šiaurės Korėjos pagamintose raketose būtų naudojami tie patys komponentai, tai reikštų, kad sankcijų vengimo tinklai, aprūpinantys Rusijos raketų programas, apima ir Šiaurės Korėjos gynybos pramonę – arba per tiesioginį technologijų perdavimą, arba bendrai naudojantis tais pačiais neteisėtais tiekimo keliais.
V. Vlasiukas „KN-23“ smūgį įvertino platesniame Šiaurės Korėjos ir Rusijos gilėjančių karinių santykių kontekste – šis partnerystė smarkiai išsiplėtė nuo tada, kai 2022 m. vasarį prasidėjo plataus masto Rusijos įsiveržimas į Ukrainą.
Pastaraisiais metais Šiaurės Korėjos parama Rusijos kariniams veiksmams išsiplėtė gerokai plačiau nei vien tik raketų tiekimas – pranešama, kad Pchenjanas tiekia milijonus artilerijos sviedinių, o, remiantis Ukrainos ir Vakarų žvalgybos vertinimais, tūkstančiai Šiaurės Korėjos karių dislokuoti remti Rusijos operacijas.
Šis bendradarbiavimas sulaukė nuolatinio tarptautinio pasmerkimo ir papildomų sankcijų iš Ukrainos sąjungininkų, tačiau nė viena iš jų iki šiol nesustabdė Šiaurės Korėjos ginklų srauto į fronto linijas, ir kaip rodo šis naujausias smūgis – į Ukrainos civilių gyvenamuosius rajonus, esančius šimtus kilometrų nuo bet kokių mūšio laukų, rašo „Defense Express“.
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