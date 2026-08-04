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Dėl neteisėto turinio „Telegram“ trumpam dingo iš „Apple“ parduotuvės „App Store“

2026 m. rugpjūčio 4 d. 12:04
Jūras Barauskas
„Apple“ pirmadienį pranešė, kad dėl su vaikų seksualiniu išnaudojimu susijusios medžiagos platinimo iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės „App Store“ trumpam pašalino žinučių siuntimo programėlę „Telegram“. Kaip teigiama pranešime, patikrinimo metu buvo aptiktas turinys, pažeidžiantis griežtas bendrovės „Apple“ gaires, draudžiančias platinti medžiagą, susijusią su vaikų seksualiniu išnaudojimu.
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„Po to, kai kūrėjas nedelsdamas pašalino turinį ir užblokavo jį paskelbusį vartotoją, programėlė vėl atsirado parduotuvėje“, – teigė „Apple“. Šios susirašinėjimo programėlės kurį laiką nebuvo galima atsisiųsti.
„Telegram“ platformoje „X“ parašė, kad „pranešimai apie mano mirtį yra gerokai perdėti“, prie šio įrašo pridėdama obuolio emodžį.
Platformos „Telegram“ įkūrėjas Pavelas Durovas 2024 m. buvo suimtas Prancūzijoje, nes jo susirašinėjimo platformoje nesugebėta užkirsti kelio piktnaudžiavimui. Praėjusį mėnesį pagrindinė Rusijos finansų priežiūros institucija įtraukė P. Durovą į teroristų ir ekstremistų sąrašą.
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Per šią susirašinėjimo platformą platinami didžiuliai kiekiai medžiagos rusų kalba, kuri gaunama tiek iš oficialių šaltinių, tiek iš Kremliaus oponentų. „Telegram“ Rusijoje nėra uždrausta, tačiau yra prieinama tik naudojantis šifruotu interneto ryšiu arba virtualiuoju privačiu tinklu.
Remiantis pramonės vertinimais, „Telegram“ visame pasaulyje turi daugiau nei 1 milijardą vartotojų.
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