Dėl neteisėto turinio „Telegram“ trumpam dingo iš „Apple“ parduotuvės „App Store“

„Po to, kai kūrėjas nedelsdamas pašalino turinį ir užblokavo jį paskelbusį vartotoją, programėlė vėl atsirado parduotuvėje“, – teigė „Apple“. Šios susirašinėjimo programėlės kurį laiką nebuvo galima atsisiųsti.
„Telegram“ platformoje „X“ parašė, kad „pranešimai apie mano mirtį yra gerokai perdėti“, prie šio įrašo pridėdama obuolio emodžį.
Platformos „Telegram“ įkūrėjas Pavelas Durovas 2024 m. buvo suimtas Prancūzijoje, nes jo susirašinėjimo platformoje nesugebėta užkirsti kelio piktnaudžiavimui. Praėjusį mėnesį pagrindinė Rusijos finansų priežiūros institucija įtraukė P. Durovą į teroristų ir ekstremistų sąrašą.
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Per šią susirašinėjimo platformą platinami didžiuliai kiekiai medžiagos rusų kalba, kuri gaunama tiek iš oficialių šaltinių, tiek iš Kremliaus oponentų. „Telegram“ Rusijoje nėra uždrausta, tačiau yra prieinama tik naudojantis šifruotu interneto ryšiu arba virtualiuoju privačiu tinklu.
Remiantis pramonės vertinimais, „Telegram“ visame pasaulyje turi daugiau nei 1 milijardą vartotojų.