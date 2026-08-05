Radinys iš grėsmingiausio nacių laivo: į krantą išplautoje kario piniginėje – kortelės tabakui ir prezervatyvai

„Tikriausiai prezervatyvų dalijimas buvo įprasta praktika. Jie nenorėjo, kad kariai užsikrėstų lytiniu keliu plintančiomis ligomis. Tai buvo prevencinė priemonė, skirta išlaikyti karius rikiuotėje“, – sako Tromsø gynybos muziejaus direktoriaus pavaduotojas Stenas Helge Eilertsenas.
„Pabaisa“, dislokuota Norvegijoje
„Tirpitz“ buvo didžiausias kada nors Vokietijoje pastatytas karo laivas. Jis pradėjo tarnybą 1941 m. vasarį ir po metų atplaukė į Norvegiją.
„Įgula buvo kruopščiai atrinkta. Jie gyveno patogiai, milžiniškame laive, kuriame netgi buvo savo kepykla, paštas ir pučiamųjų orkestras“, – pasakoja muziejaus pirmininkas Steinaras Grønnåsas. Pasak jo, „Tirpitz“ buvo vienas iš didžiausių Hitlerio pasididžiavimų Antrojo pasaulinio karo metu. Laivas buvo laikomas didžiule grėsme Šiaurės Atlante. Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Winstonas Churchillis jį vadino „Pabaisa“.
Susiję straipsniai
W. Churchillis, bijodamas, kad „Tirpitz“ gali pulti, buvo priverstas didelę dalį britų laivyno skirti konvojų, gabenančių atsargas į Rusiją, apsaugai. Dėl šios priežasties, pasak S. Grønnåso, „Tirpitz“ sunaikinimas arba išvedimas iš rikiuotės tapo pagrindiniu sąjungininkų laivyno prioritetu.
„Tirpitz“ buvo toks bauginantis, kad sąjungininkų karo laivai jo vengė. Šis linijinis laivas bandė įsitraukti į mūšį, bet to niekada neįvyko“, – sako S. H. Eilertsenas.
Iš baimės paliktas eskortas
1942 m. birželio mėnesį iš Islandijos išplaukė 34 laivai, pakrauti lėktuvais, tankais, automobiliais ir šaudmenimis. Jie plaukė į Archangelską, kad pristatytų karines atsargas Sovietų Sąjungai, skirtas kovoms Rytų fronte. Kelionė turėjo trukti 12 dienų. Visa tai lydėjo 9 britų karo laivai ir 18 lėktuvų.
Vokiečių povandeniniai laivai ir lėktuvai taip pat juos sekė. Ir užpuolė jau po kelių dienų.
Britai gavo žinią, kad „Tirpitz“ išplaukė iš Altos ir plaukia konvojaus link. Nenorėdami rizikuoti prarasti savo karo laivų, jie įsakė konvojų lydėjusiems laivams pasitraukti.
34 laivai tapo lengvu taikiniu vokiečių torpedomis. Tik 11 iš jų pasiekė Archangelską. Tačiau „Tirpitz“ iš tikrųjų niekada neplaukė konvojaus link. Apie tai pasakoja ir 2023 m. filmas „The Arctic Convoy“.
Jį buvo būtina nuskandinti
„Britams tapo absoliučiai būtina nuskandinti „Tirpitz“ - kad galėtų išlaisvinti savo laivus kovoms toliau į pietus. Kol „Tirpitz“ buvo vandens paviršiuje, jie turėjo išlaikyti savo laivyną šiaurėje“, – aiškina S. Grønnåsas.
Britai bandė daugybę kartų – naudodami mini-povandeninius laivus, torpedas ir naikintuvus. „Prieš „Tirpitz“ buvo surengta daugiau nei 35 atakos, kuriose dalyvavo virš 750 lėktuvų“, – pasakoja muziejininkas.
Linijinis laivas buvo apgadintas, bet liko plūduriuoti. „Tirpitz“ nuplaukė į Håkøya salą netoli Tromsø Šiaurės Norvegijoje, kur turėjo būti remontuojamas ir tarnauti kaip plaukiojanti tvirtovė prieš iš šiaurės besiveržiančius rusus ir iš vakarų artėjančius sąjungininkų laivus.
Nuskendo per 11 minučių
1944 m. lapkričio 12 d. 32 britų lėktuvai, perskridę Švedijos oro erdvę, pasiekė Tromsø. Kiekvienas iš jų gabeno penkių tonų bombą, vadinamą „Tallboy“. „Bombos buvo specialiai suprojektuotos, kad prasiskverbtų pro storą „Tirpitz“ šarvą“, – pasakoja S. Grønnåsas. Dvi bombos pataikė į tikslą.
„Tačiau iš tikrųjų būtent nepataikiusios bombos ir nuskandino „Tirpitz“. Laivas stovėjo prisišvartavęs netoli kranto, o vienoje jo pusėje buvo supiltas smėlis, siekiant jį stabilizuoti. Bombos, sprogusios tiesiai šalia korpuso, išstūmė smėlį ir vandenį, sukeldamos vakuumą po laivu“, – aiškina S. H. Eilertsenas.
Lūžo kilis, ir laivas nuskendo per 11 minučių. Per ataką žuvo 971 vyras. Muziejus nežino, ar piniginę turėjęs karys žuvo, ar buvo tarp tų 900, kuriems pavyko išplaukti į krantą.
Po karo „Tirpitz“ laivo nuolaužos buvo parduotos įmonei „Høvding Skipsopphugging“. Ji per septynerius metus išardė didžiąją laivo dalį. Viskas, kas buvo išgelbėta, turėjo būti panaudota pakartotinai. Laivo šarvų plienas buvo panaudotas tokiose vietose kaip Oslo gatvės, tiltai ir geležinkelio pervažos.
Kai kurie muziejaus eksponatai buvo iškelti 1945 m., o kiti liko po vandeniu, kol po karo buvo išplauti į krantą. Pavyzdžiui, piniginė – po daugelio metų po vandeniu ji jau išblukusi ir trapi. „Laukiame restauratoriaus, kuris galėtų jį tinkamai apžiūrėti“, – sako S. Grønnåsas.
Buvę priešai vėl susitinka
Muziejuje taip pat eksponuojamos „Lancaster“ bombonešių lėktuvų dalys ir artefaktai. O 50-ųjų laivo nuskendimo metinių proga muziejus surengė abiejų pusių išgyvenusiųjų susitikimą.
„Vokiečiai ir britai susitiko ir paspaudė vieni kitiems rankas“, – prisimena S. Grønnåsas. Išgyvenusiųjų vaikai ir anūkai ir toliau lanko muziejų. Kas penkerius metus muziejus taip pat organizuoja kelionę laivu prie laivo nuolaužų, kur atminimui dedamos vainikai ir gėlės.
75-ųjų metinių proga dar buvo gyvi du buvę „Tirpitz“ įgulos nariai ir vienas „Lancaster“ įgulos narys. Praėjusių metų 80-ųjų metinių proga jie visi jau buvo mirę. „Giminaičiai atvyko net iš Naujosios Zelandijos ir Kanados. Tai rodo, kiek tai vis dar reiškia žmonėms“, – sako S. H. Eilertsenas.
Parengta pagal „Science Norway“.
IstorijaAntrasis pasaulinis karaskaro laivas
Rodyti daugiau žymių