Nustebsite sužinoję: paneigė šį populiarų mitą apie saldumynus

Nors tai gali pasirodyti netikėta, tačiau saldumynų troškimas greičiausiai nepriklauso nuo to, kiek cukraus suvartojate. Naujo tyrimo metu paaiškėjo, kad padidinus arba sumažinus saldžių produktų suvartojimą, žmonių polinkis vartoti saldžius maisto produktus išliko nepakitęs.
Šešis mėnesius trukusio tyrimo metu dalyviai vartojo skirtingą saldžių produktų kiekį – tačiau jų noras valgyti saldumynus nepakito.
„Taip pat nustatėme, kad mityba, kurioje buvo mažiau arba daugiau saldžių produktų, neturėjo jokios įtakos nei suvartotų kalorijų kiekiui, nei kūno svoriui, – teigė tyrimo vadovas, profesorius Keesas de Graafas iš Vageningeno universiteto Nyderlanduose. – Nors daug kas mano, kad saldūs produktai skatina persivalgymą, mūsų tyrimas parodė, kad vien saldumas nėra priežastis per dideliam kalorijų suvartojimui.“
Spraga ilgalaikiuose tyrimuose
„Dauguma tyrimų, nagrinėjusių, kaip dažnas saldžių produktų vartojimas keičia potraukį jiems, buvo trumpalaikiai. – dažniausiai truko vos vieną dieną, – sakė prof. K. de Graaf.as – Dėl ilgalaikių duomenų trūkumo nebuvo įmanoma atsakyti, ar galima pakeisti polinkį vartoti saldumynus.“
Norėdami užpildyti šią spragą, mokslininkai atliko šešis mėnesius trukusį tyrimą su apie 180 savanorių. Tyrimo dalyviai buvo suskirstyti į tris grupes – tie, kurie vartojo daug, mažai arba vidutinį kiekį saldžių produktų. Kas dvi savaites dalyviams buvo pristatomi maisto paketai, sudarantys apie pusę jų dienos raciono. „Dalyviai vadovavosi pateiktais dienos meniu, tačiau galėjo reguliuoti suvalgomo maisto kiekį pagal savo poreikį.
Polinkis vartoti saldžius maisto produktus buvo vertinamas prieš tyrimą, jo metu, iškart po tyrimo bei praėjus 1 ir 4 mėnesiams.
Vertinimo metodika
Maisto produktai buvo suskirstyti į kategorijas pagal saldumo lygį, remiantis ankstesnių tyrimų duomenimis, kuriais įvertinta apie 500 dažniausiai vartojamų Nyderlandų maisto produktų.
Į saldžių produktų grupę įeina uogienė, pieniškas šokoladas, saldinti pieno produktai ir saldinti gaivieji gėrimai.
Nesaldūs produktai – sūris, kumpis, humusas, sūdyti spraginti kukurūzai ir gazuotas vanduo.
Norint išvengti rezultatų išsikraipymo, visų grupių mitybos racionai buvo sudaryti taip, kad juose būtų panašus baltymų, riebalų ir angliavandenių kiekis. Dalyviai taip pat buvo atrinkti taip, kad grupėse būtų panašus lyties, amžiaus ir kūno svorių pasiskirstymas.
Rezultatai parodė, kad nei sumažintas, nei padidintas saldžių produktų vartojimas nepakeitė žmonių polinkio mėgti saldumynus, skonio suvokimo, mitybos pasirinkimų ar suvartotų kalorijų kiekio. Nebuvo nustatyta ir jokios sąsajos tarp saldžių produktų kiekio bei kūno svorio ar sveikatos rodiklių – tokių kaip gliukozės, insulino ar cholesterolio lygis kraujyje.
Pasibaigus tyrimui, dalyviai grįžo prie įprastų mitybos įpročių.
Ką tai reiškia
„Tai vienas iš pirmųjų tyrimų, kuriame ištirtas saldžių produktų suvartojamo kiekio poveikis, atsižvelgiant į realų žmonių suvartojamą diapazoną, – sakė de Graafas. – Tai svarbu, nes kai kurie vengia saldžių produktų, manydami, kad nuolatinis jų vartojimas padidins polinkį saldumynams, tačiau mūsų rezultatai rodo, kad taip nėra.“
Mokslininkai planuoja atlikti panašų tyrimą su vaikais – grupe, kurioje skonio pomėgiai ir valgymo įpročiai dar tik formuojasi, rašo „SciTechDaily“.
