Naujas tyrimas: uodai labiau mėgsta tuos, kurie mėgsta šį gėrimą

Olandų mokslininkai iš Radboudo universiteto Nijmegene išbandė šią teoriją, atlikdami eksperimentą su 2023 m. Nyderlanduose vykusio trijų dienų „Lowland“ muzikos festivalio dalyviais. Komanda iš pastatė laikinę laboratoriją, kurioje buvo laikomi specialūs konteineriai, užpildyti tūkstančiais Anopheles stephensi rūšies uodų patelių. Beje, ši rūšis yra pagrindinis maliarijos platintojas kitose pasaulio dalyse.
Tyrėjai prisikvietė eksperimente dalyvauti 465 festivalio dalyvius, kurie turėjo atsakyti į apklausą higienos ir elgesio renginyje tema, atlikti alkoholio matavimą kraujyje ir atlikti praktinį testą, kurio metu dalyviai turėjo priglausti kairę ranką prie akytos konteinerio, kuriame buvo 20–35 uodės, sienelės. Kamera fiksavo, kiek uodų nusileido ant odos. Taip pat buvo paimti odos tepinėliai, siekiant įvertinti mikrobiomos sudėtį.
„Dalyviai buvo paprašyti prikišti dešinę ranką prie dešinės narvo pusės su skylutėmis, o ranką padėti ant akrilo atramos, kad ji nejudėtų, – pažymėjo mokslininkai. – Skylutės narvo sienoje leido odos kvapams sklisti į narvą, tačiau buvo pakankamai mažos, kad uodai per ja pralystų ar įgeltų“.
Tyrėjai nustatė, kad žmonės, kurie per pastarąsias 12 valandų renginyje gėrė alų, buvo 1,35 karto (arba 35 proc.) patrauklesni uodams nei tie, kurie jo negėrė. Tačiau alus nebuvo vienintelis masalas.
„Uodai aiškiai labiau mėgo tuos, kurie gėrė alų, nei tuos, kurie susilaikė, – pažymėjo tyrėjai. – Patrauklumas taip pat buvo užkrečiamas: dalyviai, kurie praėjusią naktį sėkmingai prisikvietė kitą žmogų į savo palapinę, taip pat pasirodė esą patrauklesni uodams. O rytinis dušas ir kremo nuo Saulės naudojimas uodų pritraukimą sumažino. Streptokokai buvo gausiau paplitę ant uodams labai patrauklių asmenų odos, o bendras nemalonaus kvapo bakterijų gausumas buvo didelis.“
Vyno mėgėjai uodams nebuvo ypač patrauklūs, o tarp išmatuotos alkoholio koncentracijos kraujyje ir uodų dėmesio tiesioginio ryšio nebuvo. Kitaip tariant, uodai labiau reagavo į bendrą alaus gėrėjo profilį nei į alkoholį kraujyje. Kanapių vartojimas taip pat buvo šiek tiek susijęs su padidėjusiu patrauklumu uodams, tačiau šis poveikis išnyko, kai buvo atsižvelgta į kitus veiksnius.
Higiena ir apsauga nuo Saulės atrodė esanti atgrasanti priemonė – nes tie, kurie neseniai buvo nusiprausę ir pasitepę apsauginiu kremu, buvo kur kas mažiau patrauklūs uodams – jų patrauklumas sumažėjo beveik perpus. Apsauginis apsaugos nuo Saulės kremas prarado savo poveikį praėjus daugiau laiko nuo paskutinio dušo – o tai rodo, kad apsaugos nuo Saulės kremas gali laikinai užmaskuoti natūralius kvapus arba jo sudėtyje yra junginių, kurie (atsitiktinai) atgraso uodus. Kvepalai, priešingai, neturėjo jokio poveikio – galbūt todėl, kad jų buteliukai jau buvo prisotinti žmogaus ir aplinkos kvapų mišiniu.
Gali būti, kad uodus traukia ne pats alus, bet šio alkoholinio gėrimo poveikis žmogaus odai.
„Afrikoje buvo atlikti eksperimentai su tam tikros rūšies uodais, kai vieni žmonės gėrė alų, o kiti – ne“, – pasakoja Kvinslando universiteto (Australija) Aplinkos mokyklos docentas bei uodų ekspertas Nigelas Beebe. – Tyrimai parodė, kad žmonės, kurie gėrė alų, buvo šiek tiek patrauklesni uodams. Manau, kad gerdami alkoholį, jūs galite generuoti stipresnį šilumos signalą (tai sukelia odos kraujagyslių išsiplėtimas) arba stipresnį kvapo signalą savo CO2 garuose, dėl kurio jūs tampate lengvesniu taikiniu uodų įgėlimams“.
Kai iškvepiame, susidaro CO2 garai – anglies dioksidas, kuris nutolsta nuo mūsų kūno. Uodai turi specializuotus jutiklius (neuronus viršutinėse žandikauliuose), kurie gali aptikti nedidelį CO2 koncentracijos padidėjimą kelių metrų atstumu – daug toliau, nei jie gali užuosti odos kvapą. Mokslininkai mano, kad būtent tai – kartu su šiluminiais signalais – pritraukia uodus prie žmogaus.
„Skirtingi uodų tipai randa savo šeimininkus panašiais, bet skirtingais būdais, – sako N. Beebe. – Dėl evoliucijos dauguma uodų pritraukiami anglies dioksido (CO2), kuris yra iškvepiamame ore. Jei uodas randa tai, ką mes vadiname „CO2 garais“, ir skrenda aukštyn garų gradientu, jis neišvengiamai suranda skleidėją. Kai uodas jus suranda, jis nustato, kiek šilumos skleidžiate – kitaip vadinamą jūsų šilumos pėdsaką – nes uodai teikia pirmenybę šiltesniems“.
„Tada uodai nusileidžia ant jūsų odos ir keletą kartų ją paliečia, kad nustatytų jūsų mikrobiomo sukuriamus odos riebalų skilimo produktus, – pasakoja mokslininkas. – Tada suranda geriausią vietą įgelti, atsižvelgdamos į jūsų odos kapiliarus, ir įgelia.“
Verta paminėti, kad kraujo grupė neturėjo jokios įtakos uodų pritraukimui – o tai dar kartą patvirtina įrodymus, paneigiančius ilgai vyravusį įsitikinimą, kad tai yra veiksnys, lemiantis, kuriuos žmones uodai dažniau pasirenka savo aukomis.
Autoriai pripažįsta, kad tyrimas turi daug apribojimų – dalyvių atranka, ilgai išliekantys kvapai intensyvaus judėjimo konteineriuose ir kiti veiksniai, kurie nebuvo įvertinti tyrime. Nors tai yra gana netradicinė tyrimo aplinka, ji vis dėlto suteikia užuominų, kaip žmonės gali geriausiai apsaugoti save, būdami aplinkoje su uodais, kurie gali platinti tokias ligas kaip maliarija ir dengė.
„Iš mūsų tyrimo išryškėja bendras vaizdas, kad „švarus“ gyvenimo būdas – susilaikymas nuo narkotikų ir alkoholio, miegojimas vienam ir reguliarus Saulės kremo naudojimas – sumažina tikimybę būti sugeltiems uodų, – pažymi komanda. – Nors neradome įrodymų, patvirtinančių populiarius mitus, pavyzdžiui, kad kraujo grupė turi įtakos įkandimų dažnumui, negalėjome įvertinti vadinamojo „saldaus kraujo“ egzistavimo. Galiausiai, mėgaukitės kitu festivaliu ar kelione į gamtą, kaip norite, bet atrodo, kad uodai gali turėti potraukį tiems, kurie daro mažiau atsakingus pasirinkimus.“
Teigiama pusė yra ta, kad jei pamiršote repelentą, būdami lauke, galite padidinti savo galimybes išvengti įkandimų bent jau užtikrindami, kad turite pakankamai Saulės kremo, rašo „New Atlas“.