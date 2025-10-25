Daugėja įrodymų, kad maitinimas krūtimi gali padėti kovoje su vėžiu

Ankstesni tyrimai rodo, kad krūties vėžio – antros pagal dažnumą vėžio formos pasaulyje – rizika sumažėja 4,3 proc. su kiekvienais maitinimo krūtimi metais, o apsauginis poveikis gali būti ypač naudingas vyresnio amžiaus motinoms.
Priežastys nėra visiškai aiškios, tačiau manoma, kad tai susiję su krūties audinio pokyčiais ir hormonų poveikiu. Norėdami sužinoti daugiau, Sherene Loi iš Peter MacCullum vėžio centro Viktorijoje, Australijoje, ir jos kolegos ištyrė 260 moterų, kurių amžius buvo nuo 20 iki 70 metų ir kurios priklausė įvairioms etninėms grupėms, krūties audinį. Moterys skyrėsi pagal turimų vaikų skaičių, jei jų turėjo – ir pagal tai, ar jos maitino krūtimi, bet nė vienai iš jų nebuvo diagnozuotas krūties vėžys.
„Mes nustatėme, kad moterys, kurios maitino krūtimi, turi daugiau specializuotų imuninių ląstelių, vadinamų CD8+ T ląstelėmis, kurios gyvena krūties audiniuose dešimtmečius po gimdymo, – sako Sh. Loi. – Šios ląstelės veikia kaip vietiniai sargai, pasirengę pulti nenormalias ląsteles, kurios gali virsti vėžiu.“ Kai kuriais atvejais šios ląstelės krūtyse išliko iki 50 metų.
Tada komanda tyrė peles, iš kurių kai kurios buvo baigusios visą nėštumo, žindymo ir pieno liaukų atsigavimo ciklą per jauniklių nujunkymą. Jų krūties audinys buvo ištirtas po 28 dienų, kai jų pieno liaukos grįžo į būklę, buvusią prieš nėštumą. Kitoms pelėms jaunikliai buvo paimti netrukus po gimimo arba jos niekada nebuvo nėščios.
Tyrėjai nustatė, kad visą laktacijos ciklą užbaigusios pelės turėjo žymiai daugiau specializuotų T ląstelių, susikaupusių pieno liaukų audiniuose, o kitose pelėse to nepastebėta. Tada jie į jų pieno liaukų audinius implantuodavo agresyvios formos trigubai neigiamas krūties vėžio ląsteles ir nustatė, kad pelės, kurios buvo užbaigusios visą laktacijos ciklą, turėjo žymiai lėtesnį naviko augimą. Tačiau kai tyrėjai išnaikino šias T ląsteles, navikai augo labai greitai.
Toliau mokslininkai ištyrė klinikinius duomenis iš daugiau nei 1000 moterų, kurioms buvo diagnozuotas trigubai neigiamas krūties vėžys, po bent vieno pilno nėštumo ciklo. Jie nustatė, kad moterys, kurios nurodė maitinusios krūtimi, turėjo navikus su didesniu CD8+ T ląstelių tankiu. „Tai rodo, kad organizmas nuolat aktyvino ir reguliavo imuninę sistemą kovai su krūties vėžiu“, – sako Sh. Loi.
Atsižvelgę į kitus su krūties vėžio mirtingumu susijusius rizikos veiksnius – pvz., amžių – mokslininkai nustatė, kad moterys, kurios maitino krūtimi, išgyveno žymiai ilgiau. Duomenys buvo pernelyg nevienodi, kad būtų galima nustatyti, ar maitinimo krūtimi trukmė turėjo įtakos.
Mokslininkai mano, kad T ląstelės kaupiasi krūtyse žindymo metu, kad apsaugotų nuo infekcijų, kurios gali sukelti mastitą. Taip pat yra ryšys tarp nėštumo ir krūties vėžio, tačiau jis yra sudėtingesnis, nes tyrimai rodo, kad rizika sumažėja tik tuo atveju, jei nėštumas yra jaunesniame amžiuje.
„Tai turi svarbią reikšmę siekiant suprasti, kodėl kai kurios moterys gali būti natūraliai labiau apsaugotos nuo agresyvių krūties vėžio formų, taip pat kaip ateityje galėtume pritaikyti prevencijos ar gydymo strategijas“, – sako Sh. Loi. Tačiau ji pabrėžia, kad sprendimas maitinti krūtimi yra individualus pasirinkimas, kuris ne visada yra įmanomas, be to, jis gali neapsaugoti nuo krūties vėžio atsiradimo.
Daniel Gray iš Walterio ir Elizos Hall medicininių tyrimų instituto Viktorijoje sako, kad kelių moterų grupių analizė yra vienas iš šio tyrimo privalumų. „Tai sudaro pagrindą ateities tyrimams, kurie galėtų paaiškinti, kaip CD8+ T ląstelės išlaiko „atmintį“ apie maitinimą krūtimi“, – sako jis.
Tyrimas publikuotas žurnale „Nature“.
