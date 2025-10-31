Retas archeologinis radinys pasakoja apie mįslingą Europos tautą

Elegantiškai išlenktas kardas, kurį dažniausiai naudojo raiteliai, yra smarkiai surūdijęs, tačiau ant jo geležtės vis dar matyti puikūs dekoratyviniai elementai, atskleidžiantys senovinio ginklo gamybos meistriškumą.
Kapavietė, esanti netoli Šekesfehervaro (taip pat žinomo kaip Fehérvár) miesto, apie 50 kilometrų į pietvakarius nuo Budapešto, buvo pastebėta iš orbita skriejančių palydovų, teigiama Karaliaus Šventojo Stepono muziejaus pranešime.
Kasinėjimai yra Vengrijos nacionalinio muziejaus ir Karaliaus Šventojo Stepono muziejaus programos „Kapinės iš kosmoso“ dalis, kurios metu analizuojami pasėlių vaizdai palydovinėse nuotraukose, siekiant aptikti palaidotas archeologines vietoves.
Panonijos avarai
Naujai atrasta kapavietė datuojama 670–690 m., kai šis regionas buvo didžiulio „Avarų chaganato“ – tam tikros rūšies karalystės – Centrinėje Europoje, kurios centras buvo Karpatų baseine, dabar vadinamame Vengrija, dalis.
Vidurio Europos avarai dabar vadinami „Panonijos avarais“ (Bizantijos imperija tą regioną vadino „Panonija“), kad būtų galima juos atskirti nuo pusiau klajoklių Centrinės Azijos avarų, su kuriais, kaip rodo 2022 m. genetikos tyrimas, jie buvo susiję. (Visiškai nesusijusi tauta, vadinama Dagestano arba Kaukazo avarais, dabar gyvena Kaukazo kalnuose – etnografai mano, kad jų bendras pavadinimas yra atsitiktinumas.)
Pasak Bizantijos laikų istoriko Menandro Protektoriaus (šį vardą jis pelnė kaip imperatoriaus sargybinis), VI a. bizantiečiai manė, kad Panonijos avarai yra tie patys Centrinės Azijos avarai, apie kuriuos jie girdėjo V a. – ir kurių labai bijojo, bet niekada nebuvo sutikę.
Tačiau dabar mokslininkai ir istorikai mano, kad Panonijos avarai buvo kitokia pusiau klajoklių Eurazijos stepių tautų konfederacija, kuriai galbūt vadovavo tiurkiškos arba mongoliškos kilmės elitas. Jie nepaliko jokių rašytinių šaltinių, todėl jų kultūra šiandien yra mįslinga. Tačiau 2024 m. atliktas Panonijos avarų kapinių genetinis tyrimas rodo, kad moterys po vedybų persikeldavo į savo vyrų kaimus.
Archeologai teigė, kad yra požymių, jog kapai netoli Šekesfehervaro buvo apiplėšti, tačiau juose vis dar buvo gausus įkapių turinys, įskaitant ir kardą.
Ginklo geležtė ir rankena yra nesugadintos, todėl tai yra itin retas radinys iš šios epochos. Tačiau jis yra smarkiai surūdijęs ir po 1300 metų po žeme tapęs labai trapus, todėl iš kasinėjimų vietos jį teko iškelti ant specialiai sukonstruoto medinio įtaiso.
Sunaikintos liekanos
Archeologai taip pat aptiko sidabrinius diržų papuošalus, paauksuotus metalinius papuošalus, skirtus įpinti į plaukus, auskarus iš stiklinių karoliukų, ilgą peilį ir strėlių antgalius, kurie, tikėtina, buvo laikomi strėlių dėkle – nors pats dėklas, strėlių kotai ir plunksniniai antgaliai neišliko.
Kapavietėje taip pat buvo rasti kario palaikai. Pasak pranešimo, jo rankos ir apatinė kūno dalis buvo išdėstytos įprasta anatomine tvarka, tačiau galva, krūtinė ir pilvas buvo „suniokoti“ plėšikų.
Panonijos avarai VI a. Karpatų baseine įkūrė karalystę, knygoje „The Avars: A Steppe Empire in Central Europe, 567–822“ rašo istorikas Walteris Pohlas. Tačiau jų kovos su Bizantijos imperija, frankų ir bulgarų tautomis prisidėjo prie jų karalystės žlugimo IX a. – ir teritorijos atitekimo madjarams: kitai etninei grupei iš Volgos-Uralo regiono, kuri buvo daugumos šiuolaikinių vengrų protėviai, rašo „Live Science“.
archeologijaBizantijos imperijaVengrija
