Ar vitaminas C tikrai gali apsaugoti nuo peršalimo?

Jis išleido knygą apie peršalimų prevenciją naudojant vitamino C megadozes – 18 000 milgramų per dieną. Palyginimui, rekomenduojama vitamino C dozė moterims siekia 75 miligramus, o vyrams – 90 miligramų. Tuo metu nė vienas patikimas tyrimas nepatvirtino, kad tai būtų tiesa.

Tačiau vėlesnius kelis dešimtmečius daugybė atsitiktinių imčių kontroliuojamų tyrimų mėgino išsiaiškinti, ar vitaminas C išvus turi kokį nors poveikį įprastam peršalimui. Ir rezultatai vis buvo nuviliantys.

29 tyrimų, kuriuose dalyvavo 11 306 dalyviai, analizė parodė, kad 200 miligramų ar didesnė vitamino C dozė nesumažino rizikos pasigauti peršalimą. Tačiau įprasti vitamino C papildai turėjo naudos:

Sumažindavo peršalimo stiprumą: jie sumažino peršalimo simptomus, dėl ko peršalimo ligos eiga būdavo ne tokia sunki;

Sumažino peršalimo trukmę: papildai sutrumpindavo sirgimo laikotarpį suaugusiems vidutiniškai 8 procentais, o vaikams – 14 procentų.

1-2 gramų dozė buvo pakankama, kad sutrumpintų peršalimo trukmę vaikams 18 procentų.

Kiti tyrimai parodė, kad 6-8 gramai per dieną yra efektyvi dozė suaugusiems.

Vitaminas C turi dar didesnį poveikį žmonėms, kurie patiria intensyvų fizinį stresą. Maratono bėgikams ir slidininkams vitaminas C sutrumpina peršalimo ligos trukmę kone perpus.

Taigi, nors vitaminas C neturi jokios įtakos rizikai pasigauti peršalimą, jis sumažina peršalimo sunkumą ir jo trukmę.

Kaip vitaminas C sumažina peršalimo sunkumą?

Vitaminas C yra antioksidantas ir yra reikalingas kolageno gamybai odoje. Kolagenas yra dažniausiai pasitaikantis baltymas žinduolių organizmuose ir padeda išlaikyti odą bei įvairius audinius tvirtus ir lanksčius.

Vitamino C trūkumas sukelia būseną, vadinamą skorbutu, kuri nėra didelė problema šiais laikais – kadangi žmonės gauna pakankamai vitamino C su maistu.

Tačiau mažiau žinoma, kad didelis vitamino C kiekis yra imuninėse ląstelėse, o infekcijos metu jo sparčiai ima mažėti. Tiesą sakant, vitamino C trūkumas žymiai susilpnina imuninę sistemą ir padidina infekcijų riziką. Dėl šios priežasties infekcijos metu reikia gauti pakankamą kiekį vitamino C.

Taigi, vitaminas C yra būtinas tinkamam imuninių ląstelių funkcionavimui. Infekcijos metu jo kiekis sumažėja, todėl vitamino C trūkumas padidina infekcijų riziką.

Kitos maistinės medžiagos, kurios padeda

Iš tiesų vaistų nuo paprasto peršalimo nėra. Tačiau kai kuris maistas ir maistinės medžiagos padeda organizmui atsigauti. Praeityje žmonės naudojo įvairų maistą, kad sumažintų peršalimo simptomus. Tiesa, tik nedaugelis to yra patvirtinta mokslu, tačiau kai kuris maistas vis dėltoyra pagrįstas įrodymais, kaip gelbėjantis peršalus:

Flavonoidai: šie antioksidantai yra vaisiuose ir daržovėse. Tyrimai rodo, kad flavonoidų papildai gali sumažinti infekcijų riziką plaučiuose, gerklėje ir nosyje vidutiniškai 33 procentais;

Česnakas: šiame žinomame prieskonyje yra antimikrobinių medžiagų, kurios gali padėti kovoti su kvėpavimo takų infekcijomis. Daugiau informacijos apie tai galima rasti čia.

Apibendrinimas

Vitamino C vartojimas nesumažins rizikos pasigauti peršalimą – tačiau jis gali pagreitinti atsigavimo procesą ir sumažinti simptomų sunkumą.

Nors papildai gali padėti pasiekti reikiamą vitamino C suvartojimą, būtiną siekiant pagerinti būklę peršalimų metu, nereikėtų tuo piktnaudžiauti. Mat vitamino C perteklius gali turėti ir neigiamų pasekmių.

Norint pasiekti reikiamą maistingųjų medžiagų kiekį, visavertis maistas yra geresnė idėja. Puikūs sveiko maisto su dideliu vitamino C kiekiu pavyzdžiai yra apelsinai, kopūstai ir raudonosios paprikos.

Parengta pagal Healthline.com