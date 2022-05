Mokslininkai aptiko dar gyvą „jūrų pabaisą“ – tai vienas paslaptingiausių Žemės gyvūnų

Kaip rašo Japonijos laikraštis „The Mainichi“, nepaisant to, kad kalmaras buvo toli nuo savo gyvenamosios aplinkos, jis per stebuklą buvo rastas gyvas. Po to jis buvo nugabentas į netoliese esančio Sakai miesto akvariumą.

Vaizdo įraše, kuriuo pasidalijo agentūra „Agence France-Presse“, matyti, kaip didžiulis padaras negiliame baseine ištiesia savo masyvius čiuptuvus.

Neaišku, ar kalmaras šiuo metu vis dar gyvas – tačiau, atsižvelgiant į aplinkos veiksnius, tai mažai tikėtina.

Neįtikėtinas milžinas

Praeityje giliavandeniai mokslinių tyrimų laivai yra pastebėję kelis milžiniškus kalmarus. Praėjusiais metais „Medusa“ pavadinta platforma užfiksavo nuostabių vaizdo įrašų, kuriuose užfiksuoti paslaptingieji milžinai.

JAV Nacionalinei vandenynų ir atmosferos administracijai (NOAA) 2019 m. taip pat pavyko nufilmuoti jauną milžiną. Agentūros vertinimu, jis buvo nuo 3 iki 4 metrų ilgio.

Apie šią rūšį dar daug kas nežinoma. Mokslininkai vis dar nėra visiškai tikri, kur šie gyvūnai klajoja, tačiau, pasak „National Geographic“, jų gaišenų yra rasta visuose Žemės vandenynuose.

Be to, manoma, kad jų akys yra didžiausios visoje gyvūnų karalystėje – 25 cm skersmens, todėl jie mato net tamsiausioje aplinkoje, daugybę kilometrų po vandenyno paviršiumi.

Didžiausias kada nors mokslininkų užfiksuotas kalmaras siekė beveik 13 metrų, rašo „The Smithsonian“. Vieno 1887 m. aptikto kalmaro gaišenos ilgis galėjo siekti net beveik dvidešimt metrų.

Milžiniški kalmarai iki šiol žavi mokslininkus. Jie vis dar pastebimi neįtikėtinai retai – bet, žinoma, tai tik sustiprina jų mokslinį patrauklumą.

Parengta pagal „Futurism“.