Bebrai pamokė biurokratus: per naktį padarė tai, kam žmonės neprisiruošė 7 metus

Brodų saugomo kraštovaizdžio vietovės administracija, gavusi pritarimą 30 milijonų kronų vertės projektui, sprendė biurokratinius klausimus ir siekė gauti atitinkamus statybos leidimus iš Vltavos upės baseino institucijų – bet užtvanką beveik per naktį pastatė vietinė bebrų kolonija, praneša „Radio Prague International“.

Teigiama, kad gyvūnai pasirinko idealią vietą – užtvankas pastatė griovyje, kurį prieš daugelį metų buvusioje karinėje bazėje įrengė kareiviai, kad nusausintų teritoriją. Aplinkosaugininkų parengtas atgaivinimo projektas turėjo tai ištaisyti.

Brodų saugomos teritorijos administracijos vadovas Bohumilas Fišeris sako, kad gamta ėmėsi savo veiksmų ir bebrai praktiškai per naktį sukūrė reikiamas biotopines sąlygas.

„Karinių miškų direkcija ir Vltavos upės baseinas derėjosi tarpusavyje dėl projekto parengimo ir žemės nuosavybės klausimų sprendimo. Bebrai juos aplenkė ir sutaupė mums 30 mln. kronų. Jie pastatė užtvankas be jokios projektinės dokumentacijos ir nemokamai“, – sako jis.

Zoologas Jiri Vlčekas teigia, kad vietos administracijai bebrų kolonija nebuvo konkurentė:

„Bebrai gali pastatyti užtvanką per vieną naktį, daugiausiai per dvi naktis. Tuo tarpu žmonės turi gauti statybos leidimus, patvirtinti statybos projektą ir rasti tam pinigų. Bet, žinoma, savarankiškai dirbantis kasėjas galėtų ją pastatyti maždaug per savaitę“.

Užtvanką patikrinę aplinkosaugininkai teigia, kad bebrų sukurtos pelkės ir tvenkiniai sudarys geras sąlygas gyventi retiems akmeniniams vėžiams, varlėms ir kitoms pelkėse gyvenančioms rūšims.

„Bebrai visada žino geriausiai. Vietos, kuriose jie stato užtvankas, visada parenkamos teisingai – geriau, nei mes jas projektuojame popieriuje“, – sako Čekijos gamtos ir kraštovaizdžio apsaugos agentūros (AOPK) Centrinės Bohemijos biuro vadovas Jaroslavas Obermajeris.

Šioje vietovėje gyvena bent viena europinių bebrų šeima, kurią sudaro maždaug aštuoni nariai. Kitų yra Naujosios Mitrovicės arba Hořehled apylinkėse.

Pasak AOPK atstovės spaudai Karolínos Šůlovos, bebrai anksčiau teigiamai prisidėjo prie vandens sulaikymo kitose vietovėse. Tačiau kartais nutinka ir taip, kad tai, ką jie padaro, neatitinka žmonių interesų. Pavyzdžiui, Orlickoústeco regiono Lanškrouno apylinkėse bebrai netyčia užtvindė laukus ir apsėmė vandeniu netoliese esančią geležinkelio liniją.

Šlapynės atkūrimo projektas Brodų kraštovaizdžio parke buvo rengiamas nuo 2018 metų.

Teigiama, kad savo netikėtomis statybomis gyvūnai „sutaupė“ žmonėms 1,16 mln. eurų.