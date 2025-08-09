Penki žymiausi pokštai kosmoso istorijoje

Štai penki linksmiausi pokštai kosmoso istorijoje, kuriuos sugalvojo ne kas kiti, o patys astronautai.
Tarakonas erdvėlaivyje
Ruošiantis „Apollo 12“ misijai, vienas iš specialistų pastebėjo tarakoną erdvėlaivio valdymo modulyje. Tačiau, nepaisant visų pastangų, inžinieriams nepavyko rasti šio vabzdžio.
Praėjus kelioms savaitėms, „Apollo 12“ grįžtant iš Mėnulio, per tiesioginį televizijos ryšį misijos vadas Charlesas Conradas išdidžiai pademonstravo ūsuotą „keleivį“. Paklaustas inžinierių, jis juokais atsakė, kad tarakonas visą laiką slėpėsi maisto skyriuje ir gerokai pastorėjo.
Tik grįžus į Žemę paaiškėjo, kad tai buvo pokštas – Ch. Conradas iš anksto įsidėjo plastikinį tarakoną.
Ateiviai kosminėje stotyje
Vienas įsimintiniausių kosminių pokštų įvyko 1973 m. „Skylab“ orbitinėje stotyje. Kai į ją atvyko nauja įgula, astronautus pasitiko keistas vaizdas – trys figūros išdėstytos skirtingose stoties vietose ir „stebinčios“ atvykėlius.
Laimei, tai nebuvo ateivių vizitas. Paaiškėjo, kad ankstesnė įgula – „Skylab 3“ – sumanė pajuokauti. Jie paėmė senus kostiumus, prikimšo į juos šiukšlių, uždėjo popierines galvas ir pastatė kaip manekenus.
Vienas astronautų Edwardas Gibsonas vėliau sakė: „Tą akimirką tikrai jaučiau, kad jie mane stebi. Buvo šiek tiek šiurpu.“
Žmonos vizitas
„Skylab 3“ įgula garsėjo puikiu humoro jausmu, o vienas jų pokštas dažnai vadinamas geriausiu visoje kosmoso istorijoje.
Per įprastą pokalbį su skrydžių valdymo centru, jo darbuotojai netikėtai išgirdo moters balsą. Ji prisistatė kaip Helen Garriott, astronauto Oweno Garriotto žmona, ir pranešė, kad atvyko į stotį atnešti karšto maisto. Po kelių sekundžių eteryje pasigirdo įgulos juokas.
Žinoma, Helen niekada nekilo į kosmosą. Pokštą suplanavo jos vyras. Dar prieš misiją jis paprašė žmonos įrašyti kelias frazes, o vėliau susitarė su pamainos vadovu ir operatoriumi – kartu surepetavo, kada ir kaip įrašą paleisti. Kiti skrydžių valdymo centro darbuotojai apie tai nieko nežinojo, todėl moters balsas iš kosmoso kai kuriuos iš tikrųjų sutrikdė.
Degtinė tūbelėse
1975 m. liepos 17 d. įvyko istorinė „Sojuz“ ir „Apollo“ erdvėlaivių susijungimo operacija. Tačiau tą dieną įvyko ir viena iš žymiausių išdaigų, kurią sugalvojo kosmonautas Aleksejus Leonovas.
Kai amerikiečiai perėjo į „Sojuz“, A. Leonovas jiems padavė tūbeles su užrašais „Stolichnaya“, „Moskovskaya“, „Kvietinė“ ir pareiškė, kad, pagal tradiciją, susitikimą būtina atšvęsti.
Iš pradžių amerikiečiai dvejojo, bet galiausiai išgėrė tūbelės turinį. Paaiškėjo, kad tūbelėse – ne alkoholis, o paprasčiausi barščiai! Kai kurie net atvirai nusivylė.
Kaip vėliau paaiškėjo, Leonovas tiesiog priklijavo degtinės etiketes ant maisto tūbelių.
Įdomu tai, kad ir šiandien kai kurie tiki, jog tuomet vis dėlto buvo paragauta ir „tikros“ degtinės.
Papildomas kosmonautas
Sovietų kosmonautai Valerijus Riuminas ir Leonidas Popovas, būdami „Saljut-6“ orbitinėje kosminėje stotyje, taip pat nepraleido progos pajuokauti.
Per vieną televizijos ryšio seansą skrydžių valdymo centro operatoriai išgirdo beldimą, o netrukus pamatė, kaip atsidaro liukas tarp kosminės stoties skyrių. Iš jo išniro figūra su skafandru. V. Riuminas piktai tarstelėjo: „Kaip visada – vėluoji“, o figūra kažką sumurmėjo atgal.
Tik po kelių akimirkų valdymo centras suprato, kad tai – pokštas. Vėliau kosmonautai pasakojo, kad pokštui ruošėsi dvi valandas: specialiai išdėliojo kabelius, kad nepastebimai „judintų“ skafandrą, o „trečiojo įgulos nario“ balsą ir beldimą įrašė į magnetofoną.
Parengta pagal „Space.Tech“.