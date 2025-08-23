Vienoje Amerikos vietoje kiaulės pamėlynavo – ir dabar paaiškėjo, kodėl

Pasak „Los Angeles Times“, laukinės gamtos kontrolės ekspertas Danas Burtonas pirmą kartą tokią spalvinę keistenybę pastebėjo kovo mėnesį, kai tvarkė netoli Salino sumedžiotas kiaules. Kiaulių raumenys ir riebalai nebuvo rožiniai ar balti – jie buvo ryškiai mėlynos spalvos, tarsi kas nors būtų jas šėręs maistiniais dažais prisodrintu pašaru.
D. Burtonas informavo Kalifornijos žuvų ir laukinės gamtos departamentą (CDFW), kuris atliko tyrimus ir patvirtino, kad gyvūnai buvo prisiriję difacinono – dažnai naudojamo rodenticido, kurį ūkininkai naudoja siekdami kontroliuoti voverių ir žiurkių populiaciją.
Difacinoneas dažnai maišomas į ryškiai mėlynai dažytus grūdinį masalą – kad žmonės pastebėtų, atpažintų ir nevalgytų jo. Deja, kiaulės nemoka skaityti įspėjamųjų etikečių ir šį masalą ėda. Tačiau nuodai nėra pakankamai stiprūs, kad iškart nužudytų šimtą kilogramų sveriančias kiaules – tačiau ilgalaikis poveikis kaupiasi jų organizmuose. Tai ne tik paverčia jų audinius mėlynais, bet ir daro jų mėsą toksišką.
CDFW teigia, kad kiaulės arba tiesiogiai ėdė masalą, arba maitosi tokiu masalu nunuodytais gyvūnais. Nors kai kurios kiaulės turi matomų užteršimo požymių – pavyzdžiui, siurrealistiškai mėlyną raumenų audinį – kitos gali atrodyti visiškai normalios, bet jų organuose vis tiek yra nuodų pėdsakų.
2018 m. tyrimas parodė, kad daugiau nei aštuoniuose procentuose laukinių kiaulių, gyvenančių netoli žmonių kontroliuojamos aplinkos, rasta rodenticidų likučių. Netgi mėsos virimas nepašalina toksinų. Suvalgius tokią mėsą, žmonėms gali pasireikšti rodenticidų apsinuodijimo simptomai – tokie kaip letargija ir vidinis kraujavimas.
Kalifornija 2024 m. priėmė griežtesnius apribojimus, uždrausdama daugumą difacinono naudojimo atvejų, išskyrus sertifikuotas kenkėjų kontrolės operacijas. Tačiau žala jau gali būti padaryta. Kiaulės dabar aktyviai ieško išbarstyto masalo, todėl poveikis gali plisti – ypač kaimo vietovėse, kur laukiniai žvėrys medžiojami maistui, rašo „Vice“.