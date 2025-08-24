Tarnyba nesibaigia: buvęs policijos šuo dabar stoja į kovą su bičių liga

„Pollinator Performance Center“ vykdo įvairius projektus, tarp kurių yra ir mokymo programa šunims, kaip panaudoti jų jautrią uoslę, siekiant aptikti bakterinę ligą, vadinamą amerikiniu bičių perų puviniu – kuri kelia grėsmę medaus bičių lervoms.
Bičių ir kitų apdulkintojų populiacija jau keletą metų mažėja – dėl ligų, insekticidų, klimato kaitos ir įvairių maisto šaltinių trūkumo. Didžiąją dalį žmonių mitybos sudaro augalai, kuriuos apdulkina bitės.
Maple, kuri kadaise dirbo žmogaus palaikų paieškos šunimi Sent Džozefo apygardos šerifo biure, sukėlė nemažą susidomėjimą.
Devynerių metų amžiaus anglų springerspanielė kantriai stovi, kol jos ilgametė savininkė, dresuotoja ir prižiūrėtoja Sue Stejskal lėtai rengia į pensiją išėjusią šlapianosę gauruotą pareigūnę geltonu apsauginiu kostiumu. Kostiumą sudaro uždara kepurė galvai ir keturi auliniai batus letenoms – jei Maple netyčia užmintų ant bitės.
„Kaip ir žmonių atveju, mes suprantame, kad jei šuo bus prie aktyvaus bičių avilio, jis turi dėvėti tokią pačią asmeninės apsaugos įrangą kaip ir žmonės, – sakė Mičigano valstijos universiteto absolventė S. Stejskal, kuri daugiau nei ketvirtį amžiaus dresuoja šunis teisėsaugos ir kitoms reikmėms. – Ir „Amazon“ neįmanoma tokios nusipirkti. Taigi, teko šiek tiek padirbėti.“
Maple dirbdama patyrė traumą – dėl to 2024 m. ji buvo priversta pasitraukti iš tarnybos. Tačiau čia vėl likimas įsikišo.
MSU profesorė Meghan Milbrath, kurios laboratorija tiria rizikos veiksnius, darančius įtaką medunešių bičių sveikatai, dirbo kurdama medunešių bičių ligų diagnostikos ir atrankos priemones. Veterinaras, dalyvavęs mokymuose apie medunešes bites, supažindino M. Milbrath su S. Stejskal – ir taip gimė šunų-detektorių planas.
S. Stejskal ėmėsi mokyti seną šunį naujų triukų. Bent jau Maple tai buvo nauja patirtis – nors Merilendo žemės ūkio departamentas avilių stebėjimuose taip pat bando aptikimo šunimis metodus.
MSU tikslas – išmokyti dar daugiau šunų. M. Milbrath sako, kad ji dokumentuoja Maple mokymą ir planuoja kartu su S. Stejskal parašyti knygą – kad kitos komandos galėtų pasimokyti iš jų strategijos.
Apsirengusi geltonu kostiumu Maple neseniai vykusioje demonstracijoje bėgiojo tarp avilių. Radusi jai paliktą kvapo užuominą, Maple sustodavo prie avilio ir ramiai pažvelgdavo į S. Stejskal.
„Gera, mergaitė, gera“, – šunį entuziastingai gyrė S. Stejskal, nuiminėdama Maple aprangą ir duodama jai žaisliuką.
„Tai – smagus projektas, – sako S. Stejskal. – O aš be galo laiminga, nes mano šuo vis dar galės džiaugtis gyvenimu ir dirbti.“
