Irake sausra apnuogino senovinius kapus

Kapai, kuriems, kaip manoma, yra daugiau nei 2300 metų, buvo rasti Mosulo užtvankos tvenkinio pakraštyje šalies šiaurėje esančios Duhoko provincijos Chankės regione.
„Iki šiol aptikome apie 40 kapaviečių“, – sakė Duhoko senienų departamento direktorius Bekas Brefkany‘is, vadovaujantis archeologiniams darbams šioje vietovėje.
2023 m. jo komanda ištyrė vietovę, tačiau pastebėjo tik kelių kapaviečių dalis.
B. Brefkany‘is paaiškino, kad jie galėjo pradėti dirbti šiame rajone tik tada, kai šiemet vandens lygis nukrito „iki žemiausio“.
Pastaraisiais metais dėl sausrų, kurios Iraką kamavo penkerius metus iš eilės, archeologams toje pačioje vietovėje pavyko atkasti tūkstančių metų senumo griuvėsių.
„Sausros daro didelį poveikį daugeliui aspektų, pavyzdžiui, žemės ūkiui ir elektros energijai. Tačiau mums, archeologams, jos suteikia galimybę atlikti kasinėjimo darbus“, – teigė B. Brefkany‘is.
Pasak B. Brefkany‘io, manoma, kad naujai aptiktos kapavietės atsirado helenistiniu arba helenistiniu-Seleukidų laikotarpiu.
Jis pridūrė, kad jo komanda stengiasi iškasti kapavietes ir perkelti jas į Duhoko muziejų tolesniems tyrimams ir išsaugojimui, kol vietovė vėl neatsidūrė po vandeniu.
Irakas, kuris yra ypač pažeidžiamas klimato kaitos atžvilgiu, susiduria su kylančia temperatūra, nuolatiniu vandens trūkumu ir kasmetinėmis sausromis.
Valdžios institucijos įspėjo, kad šie metai buvo vieni sausiausių nuo 1933 m. ir kad vandens atsargos sudaro tik 8 proc. viso jų kiekio.
Dėl smarkiai sumažėjusios kadaise galingų Tigro ir Eufrato upių, tūkstantmečius drėkinusių Iraką, tėkmės jie taip pat kaltina kaimyniniame Irane ir Turkijoje pastatytas užtvankas.