Šiurpusis verslas: pasaulyje auga prekyba žmonių palaikų dalimis

Parduotuvė „Curiosities from the 5th Corner“ atrodo tarsi atkelta tiesiai iš pigių nuotykinių Viktorijos laikų romanų: dideliame medicininiame stiklainyje plūduriuoja dvynių embrionai, o už H. Scraggo – lentynos su žmogaus kaukolėmis ir gyvūno skeletu. Parduotuvės interneto svetainėje reklamuojama mėnesinė žmogaus kaukolių prenumerata (pirkėjams kas mėnesį siunčiama parduotuvės parinkta kaukolė), mumifikuotos kūno dalys, džiovintos galvos bei iš žmogaus odos pagamintos kaukės ir piniginės.
Nors šių daiktų pardavimas nėra neteisėtas – tačiau ekspertai, tarp jų ir viena iš žymiausių Jungtinės Karalystės teismo medicinos eksperčių Sue Black, ragina imtis griežtų priemonių prieš prekybą žmogaus palaikais.
Ekspertai teigia, kad dėl reguliavimo spragų didžioji dalis kaukolių ir kaulų prekybos patenka į pilkąją teisinę zoną, o auganti internetinė rinka kelia pavojų, jog gali prasidėti nauja „kūnų vagysčių“ era – nes jau pranešta apie kaulų vagystes iš kriptų ir kapinių Jungtinėje Karalystėje bei kitur.
„Yra žmonių, kurie įsibrauna į mauzoliejus ir pagrobia palaikus, kad juos parduotų žmonėms, kurie mano, kad tai gotiška, keista [arba] antgamtiška, – sako Oksfordo šv. Jono koledžo prezidentė S. Black. – Jei galima paukščių lizdų pardavinėjimą padaryti nelegaliu, tai, žinoma, galima padaryti neteisėtą ir prekybą žmogaus kūnu. Nepriimtina turėti iš kieno nors dantų pagamintą vėrinį.“
Ekspertai sako, kad viena problema yra tai, kaip taikomi įstatymai. Jungtinėje Karalystėje kapo išniekinimas yra nusikaltimas, bet palaikai techniškai nėra nuosavybė, todėl jų negalima teisėtai „turėti“ ar „pavogti“. Tai reiškia, kad istorinių žmogaus palaikų turėjimas ar pardavimas nėra automatiškai laikomas nusikaltimu – net jei jie buvo neteisėtai ekshumuoti.
„Tai šiurpu, – sako S. Black. – Štai kodėl sakome „Ilsėkis ramybėje“. Juk niekas nesitiki, kad jo kūnas bus iškastas ir parduotas.“
Dr. Trish Biers iš Kembridžo universiteto antropologijos katedros koordinuoja Britų biologinės antropologijos ir osteoarcheologijos asociacijos (BABAO) darbo grupę, kuri tiria prekybą žmogaus palaikais. Ji sako, kad pastaraisiais metais Jungtinėje Karalystėje pardavimai žymiai išaugo. Per pastaruosius penkerius metus BABAO užkirto kelią daugiau nei 200 pardavimų – tiek aukcionų namuose, tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internete.
Nors rinkoje ilgą laiką dominavo medicinai naudotos kaukolės ir buvę muziejų eksponatai, T. Biers teigia, kad padidėjo vadinamųjų „archeologinių“ kaukolių – kurių išvaizda atitinka iškastas iš žemės ar paimtas iš karstų – pardavimas.
„Socialiniai tinklai visiškai pakeitė rinką, – sako ji. – Tai nėra neteisėta, ir tai yra problema.“
Panašias poziciją kovo mėnesį išreiškė Redinge įsikūręs „makabriško meno ir keistenybių“ prekybininkas Mattaeusas Ballas, kuris neseniai paskelbė, kad prekyba žmogaus palaikais nebeužsiims.
„Vanduo darosi pernelyg drumstas dėl pavogtų, iš kapų iškastų daiktų. Yra tiek daug dalykų, kurie tiesiog nėra teisingi, – rašė jis „Instagram“. – Ir žmonės nuolat galvoja, kad aš tuo užsiimu, kai iš tikrųjų – ne.“
„The Guardian“ parodė trims teismo medicinos ekspertams 10 kaukolių, rastų parduodamų „Instagram“ ir kituose Jungtinės Karalystės interneto forumuose, nuotraukas. Kelios iš jų buvo pripažintos buvusiomis anatomijos mokymo kaukolėmis, bet kitos atrodė padengtos purvu ar žmogaus audinių pėdsakais – o tai galėjo reikšti, kad jos buvo iškastos neseniai.
Viena kaukolė, parduodama už 995 svarus sterlingų (apie 1100 eurų) Belfasto interneto svetainėje, turėjo turėjo pažeidimų, liudijančių, kad ji buvo palaidota žemėje. Vienas ekspertas nustatė „tamsesnių organinių medžiagų dėmes, galimus smulkius augalinės kilmės likučius kaukolės siūlėse ir akiduobėse bei galimus graužikų įkandimus“. Tačiau svetainės savininkas teigė, kad šaknys ir graužikai nebuvo pažeidimų priežastis.
Kita kaukolė, kuriai trūksta kelių dantų ir kuri parduodama už 795 svarus sterlingų (apie 900 eurų) Jungtinėje Karalystėje įsikūrusios parduotuvės interneto svetainėje, turėjo mangano oksido dėmių – o tai atitinka palaikų, iškastų iš senų kapaviečių, būklę.
Mažiausiai trys kaukolės turėjo suminkštėjimo požymių, kurie atsiranda, kai kaulai panardinami į rūgštinę medžiagą, susidarančią kūnui irstant karste. Viena iš jų turėjo neseniai padarytų pažeidimų aplink veidą ir tamsų, ploną balkšvą sluoksnį, „kurį mačiau ant kaukolių, paimtų iš karstų“, teigia S. Black. Anot jos, balkšvos sritys rodo, kad tai nesenas pažeidimas, nes jos atidengia po jomis esantį kaulą.
Kranfildo universiteto teismo antropologas dr. Nicholas Marquez-Grantas sako, kad remiantis anatomijos ypatumais, kai kurios kaukolės greičiausiai yra ne iš Jungtinės Karalystės – o iš Azijos ir Afrikos, ir gali būti datuojamos net XIX a.
Paulas Boatengas, kuris kitą mėnesį susitiks su JK kultūros sekretore Lisa Nandy su ketinimu prašyti pakeisti įstatymą, išreiškė konkrečius susirūpinimus dėl prekybos protėvių palaikais iš vietinių bendruomenių. „Nuolatinė prekyba žmonėmis ir jų nuolatinis sudaiktinimas net po mirties yra giliai pasibjaurėtinas ir gėdingas mūsų šaliai“, – sakė jis.
Didžioji dalis privačios prekybos žmonių palaikais nepatenka į 2004 m. priimto Žmogaus audinių įstatymo taikymo sritį. Šis įstatymas buvo priimtas po Alder Hey skandalo, kai ligoninėje buvo saugomi vaikų organai, paimti be sutikimo. Įstatymas, nustatantis reikalavimus dėl sutikimo, saugojimo ir naudojimo, taikomas tik palaikams, kurių amžius neviršija 100 metų. Jis taip pat taikomas tik konkretiems naudojimo atvejams, įskaitant organų transplantacijas, mokslinius tyrimus ir „viešą eksponavimą“, kuris apima muziejus – bet ekspertų nuomone, paprastai netaikomas pardavėjų socialiniuose tinkluose platinamoms nuotraukoms.
Tai reiškia, kad nors medicininiai tyrimai yra griežtai reguliuojami, kolekcionieriai ir pardavėjai iš esmės gali laisvai pirkti, parduoti ir modifikuoti žmogaus palaikus, jei jie jų neįsigijo neteisėtai ir nenaudoja transplantacijai.
„Turiu turėti licenciją, kad galėčiau kuruoti palaikus, – teigia T. Biers. – Jei einate į patologijos [skyrių], negalite fotografuoti jokių žmogaus palaikų, kurių amžius nesiekia 100 metų. Bet štai vaiko stuburą paversti rankinės rankena yra normalu. Aš to nesuprantu.“
„Privatus šių daiktų naudojimas yra teisinė spraga“, – sako teisės profesorė iš Lydso universiteto Imogen Jones. Ji teigia, kad neseniai įvykę atvejai – pavyzdžiui, morgo darbuotojo Davido Fullerio piktnaudžiavimo atvejis – parodė, kad Jungtinės Karalystės įstatymai neatspindi visuomenės lūkesčio, kad mirusiųjų kūnai ir jų dalys turėtų būti „tvarkomi su bent minimaliu orumu ir pagarba“.
Interviu metu H. Scraggas, atrodo, pripažįsta, kad kai kurios senesnės kaukolės galėjo būti neseniai iškastos, siekiant padaryti vietos naujiems laidojimams, arba kitais teisėtais būdais. „Kai iškasi žmogaus kaukolę, ką su ja darysi? Galėtum ją perduoti muziejui. Jie jau turi jų daugybę, todėl daugiau jų nereikia.“
Šiurpiosios parduotuvės savininko vertinimu, kaukolės pardavimas „žmonėms, kurie ja rūpinsis, ją vertins, pastatys ant lentynos ir mylės“, galėtų būti laikomas „labiau pagarbiu elgesiu nei jos palaidojimas po žeme“.
Parengta pagal „The Guardian“.
žmonių palaikaikaulaiPrekyba
