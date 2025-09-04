Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Mokslas ir ITNeįtikėtini faktai

Černobylyje – netikėtas atradimas: paukščiai, kurie kadaise buvo retenybė, „užkariavo“ rezervatą

2025 m. rugsėjo 4 d. 10:27
Lrytas.lt
Černobylio biosferos rezervate užfiksuotas pilkųjų kurapkų populiacijos augimas. Iki šiol šie paukščiai šiame krašte buvo retenybė, rašo tech.wp.pl.
Daugiau nuotraukų (1)
Černobylio biosferos rezervate, garsėjančiame savo unikalia fauna, mokslininkai pastebėjo padidėjusį pilkųjų kurapkų skaičių. Dar prieš kelerius metus šie paukščiai krašte buvo retenybė, tačiau dabar jų populiacija gerokai išaugo. Ukrainos agentūra „Unian“ šį atradimą apibūdina kaip „neįprastą“, nes tai rodo, jog gyvūnai prisitaikė prie rezervato sąlygų.
Tai stebina, nes pilkosioms kurapkoms labiausiai tinka atviros erdvės – pavyzdžiui, pievos ir apleisti kaimai. Jos gyvena pusiau sėsliu gyvenimo būdu ir ištisus metus lieka savo teritorijose.
Mokslininkai pastebi, kad dabar rezervate galima sutikti būrius, kuriuose būna net po 20–25 jauniklius. Tai aiškus įrodymas, kad ši rūšis rado tinkamas sąlygas gyventi ir daugintis.
Kurapkos turi daug priešų – tiek žemėje, tiek ore. Tačiau didžiausias jų priešas yra žiema: tada sunkiau rasti maisto, o paukščiai tampa lengvu grobiu plėšrūnams.
Kad išgyventų žiemos mėnesius, kurapkos telkiasi į didelius būrius. Tokia strategija leidžia joms geriau įveikti šalčius ir maisto stygių, rašo tech.wp.pl.
paukščiaikurapkosFauna
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.