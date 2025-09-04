Černobylyje – netikėtas atradimas: paukščiai, kurie kadaise buvo retenybė, „užkariavo“ rezervatą

Černobylio biosferos rezervate, garsėjančiame savo unikalia fauna, mokslininkai pastebėjo padidėjusį pilkųjų kurapkų skaičių. Dar prieš kelerius metus šie paukščiai krašte buvo retenybė, tačiau dabar jų populiacija gerokai išaugo. Ukrainos agentūra „Unian“ šį atradimą apibūdina kaip „neįprastą“, nes tai rodo, jog gyvūnai prisitaikė prie rezervato sąlygų.
Tai stebina, nes pilkosioms kurapkoms labiausiai tinka atviros erdvės – pavyzdžiui, pievos ir apleisti kaimai. Jos gyvena pusiau sėsliu gyvenimo būdu ir ištisus metus lieka savo teritorijose.
Mokslininkai pastebi, kad dabar rezervate galima sutikti būrius, kuriuose būna net po 20–25 jauniklius. Tai aiškus įrodymas, kad ši rūšis rado tinkamas sąlygas gyventi ir daugintis.
Kurapkos turi daug priešų – tiek žemėje, tiek ore. Tačiau didžiausias jų priešas yra žiema: tada sunkiau rasti maisto, o paukščiai tampa lengvu grobiu plėšrūnams.
Kad išgyventų žiemos mėnesius, kurapkos telkiasi į didelius būrius. Tokia strategija leidžia joms geriau įveikti šalčius ir maisto stygių, rašo tech.wp.pl.