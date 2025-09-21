Tualetinis popierius Kinijoje tapo prabanga: neperžiūrėjęs reklamos jo negausi

Tik pasibaigus klipui, iš dozatoriaus išleidžiama šiek tiek popieriaus. Jei reikia daugiau, o reklamos žiūrėti nesinori, už tai teks susimokėti – apie 6 euro centus.
Sistema pristatoma kaip priemonė sumažinti švaistymą, mat valdžios institucijos mano, kad žmonės nemokamo popieriaus pasiima daugiau, nei jiems iš tiesų reikia.
Tačiau internete šis sprendimas iškart sulaukė palyginimų su distopine serialo „Black Mirror“ realybe.
„Brown Mirror“ ir „geltonasis veidrodis“ – taip šmaikštavo vartotojai „Reddit“ forume. Tačiau greta humoro kilo ir pasipiktinimas: „Amerikoje toks aparatas išgyventų penkias sekundes, kol būtų sudaužytas“, – rašė vienas komentatorius. „Popierių pasiimčiau per prievartą vien iš principo“, – pridūrė kitas.
Vis dėlto dalis žmonių ragina suprasti kultūrinį kontekstą. Kinijoje nemokamas popierius viešuosiuose tualetuose yra retenybė, tad dauguma gyventojų ar turistų įpratę jį nešiotis su savimi. „Gyvenau Kinijoje septynerius metus – tai jau patobulinimas. Didžiojoje dalyje tualetų popieriaus apskritai nėra“, – pasakojo vienas „Reddit“ naudotojas.
Kaip rašo turistai „Trip Advisor“ ir kitose platformose, Kinijoje keliaujant patartina visuomet su savimi turėti ne tik popieriaus, bet ir dezinfekcinio skysčio – viešose vietose net muilas ne visada yra.