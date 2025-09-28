Kodėl ant elektros laidų kartais galime išvysti pakabintą batų porą? Pateikė keletą versijų

Žmonės tūkstančius metų pagerbia mirusiuosius: manoma, kapavietės siekia net neandertaliečių laikus (nors kai kurios iš jų galėjo būti bičių darbas). Nuo tada žmonija sugalvojo įvairiausių būdų prisiminti prarastus artimuosius – nuo antkapių iki batų kabinimo ant elektros laidų.
Viena iš dramatiškesnių teorijų apie batų kabinimą yra ta, kad tai yra „gaujų veiklos“ ženklas, žymintis teritoriją ar perduodantis žinutes – pavyzdžiui, kad žmonės čia gali nusipirkti narkotikų. Tačiau svetainė „Snopes“, kurie demaskuoja mitus, šią teoriją vadina legenda – nes paprasčiausiai vieno atsakymo, kodėl žmonės meta batus ant elektros laidų, tiesiog nėra.
Tačiau tai, kad kažkas nėra visuotinai pripažintas gaujos veiklos ženklas, nereiškia, kad taip niekada nebūna – kaip paaiškėjo „WBEZ Chicago“ pasikalbėjus su bausmę atliekančiu Patricku Starru, kuris kadaise buvo aukšto rango „Bloods“ gaujos narys. „Mums, Kanzaso gyventojams, tai buvo susiję su sava komanda ir kaimynystės žymėjimu“, – sakė jis. Pasak P. Starro, kiti kaliniai iš Čikagos ir Sent Luiso sako, kad tai „simbolizuoja kiekvienos kaimynystės nužudytus vaikinus“.
Arba tai gali būti ir mokyklinių patyčių ženklas, rašo „IFL Science“. JAV standartinis elektros stulpas yra apie 10 metrų aukščio – todėl tai puiki vieta mesti kažkieno sportinius batelius, jei siekiama kažką supykdyti – nes tai yra per aukštai, kad būtų galima pasiekti.