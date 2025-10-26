Neįtikėtina – mokslininkai atrado organizmą, kuris gali maitintis naudotomis baterijomis

Kaip rašo Interesting Engineering, kalbama apie bakteriją Acidithiobacillus ferrooxidans (Atf). Ji klesti labai rūgščioje aplinkoje ir gali maitintis medžiagomis, esančiomis senuose akumuliatoriuose.
Tokiu būdu ji potencialiai sumažina atliekas ir energijos suvartojimą.
Tyrimo rezultatai buvo paskelbti trečiadienį Bostono koledžo chemikų, o tyrimas buvo paskelbtas žurnale „ACS Sustainable Resource Management“.
Chemijos profesorius Dunwei Wangas papasakojo, kad komanda tiria galimybę auginti bakterijas, naudojant medžiagas, kurios jau yra panaudotose baterijose, kaip maisto šaltinį. Jie naudojo geležį iš baterijų korpuso.
„Mūsų rezultatai parodė, kad bakterijos gali klestėti su šiuo nauju maisto šaltiniu, o gautas tirpalas yra labai aktyvus perdirbant naudotas baterijas“, – sakė jis.
Komanda sutelkė dėmesį į tradicinių bakterijų maistinių medžiagų šaltinių pakeitimą medžiagomis, kurios jau yra baterijose, pvz., geležimi.
Jų eksperimentai parodė, kad Atf bakterijos gali augti be sulfato, plačiai paplitusio, bet toksiško priedo bakterijų maisto šaltiniuose.
Tai reiškia, kad potencialiai naudojant bakterijas baterijų perdirbimui, nereikės transportuoti didelių toksiško sulfato kiekių.
Dabar mokslininkai dirba prie naujų Atf štamų kūrimo, kad padidintų jų efektyvumą perdirbant naudotas baterijas.
Jie taip pat kuria baterijų prototipus, naudodami bakterijų atkurtas medžiagas, kad patikrintų, ar šios perdirbtos baterijos gali prilygti tradicinėms pagal našumą.
Nauji atradimai – daugiau naujienų
Primename, kad neseniai mokslininkai atrado naujas gyvybės formas, kurios gali kvėpuoti ne tik deguonimi.
Paaiškėjo, kad Jeloustoono sieros šaltiniuose gyvena mikrobai, kurie kvėpuoja sieros dujomis taip pat, kaip ir deguonimi.
Jie spėjo, kad tai senovės organizmai, kurie prisitaikė prie tokio kvėpavimo Žemės istorijos pradžioje.
Šaltinis: unian.net
baterijosbakterijosperdirbimas
Rodyti daugiau žymių