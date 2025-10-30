Paplūdimyje aptiko nepaprastą Pirmąjį pasaulinį karą liudijantį radinį

Spalio 9 d. Brownų šeima Whartono paplūdimyje netoli Esperanso Vakarų Australijos valstijoje rado „Schweppes“ prekės ženklo butelį. Peteris Brownas ir jo dukra Felicity šį radinį aptiko per vieną iš reguliarių šeimos ekspedicijų keturračiais, kurių metu jie valė paplūdimį nuo šiukšlių. „Dažnai valome paplūdimius, niekada nepraeiname pro šiukšles. O šis buteliukas ten gulėjo ir laukė, kol kas nors jį paims“, – pasakoja Peterio žmona Deb.
Skaidriame storo stiklo butelyje buvo laiškai, parašyti pieštuku 27-erių metų eilinių Malcolmo Neville'o ir 37-erių metų Williamo Harley'o, datuoti 1916 m. rugpjūčio 15 diena.
Jų karinis laivas „HMAT A70 Ballarat“ tų pačių metų rugpjūčio 12 d. išplaukė iš Pietų Australijos sostinės Adelaidės į rytus – pradėjo ilgą kelionę į kitą pasaulio pusę, kur kariai turėjo sustiprinti 48-ąjį Australijos pėstininkų batalioną Europos Vakarų fronte.
M. Neville žuvo mūšyje po metų. W. Harley buvo du kartus sužeistas, bet išgyveno karą ir mirė Adelaidėje 1934 m. nuo vėžio, kuris, jo šeimos teigimu, buvo sukeltas vokiečių dujų atakos tranšėjose.
M. Neville paprašė butelį radusio asmens perduoti jo laišką motinai Robertinai Neville, gyvenusioje Wilkawatte – dabar beveik apleistame miestelyje Pietų Australijoje. W. Harley, kurio motina mirė 1916 m., tiesiog palinkėjo laiško radėjui būti laimingam.
„Tegul radėjas bus toks pat laimingas, kaip mes dabar“ , – rašė jis. M. Neville savo motinai rašė, kad „labai gerai leidžia laiką, maistas kol kas labai skanus – išskyrus vieną patiekalą, kurį išmetėme į jūrą“.
Laivas „svyruoja ir siūbuoja, bet mes esame laimingi kaip Larry“, rašė M. Neville, naudodamas dabar jau išnykusį australietišką žargoną, reiškiantį „labai laimingas“.
M. Neville rašė, kad jis ir jo draugai yra „kažkur jūroje“. W. Harley nurodė, kad jie buvo „kažkur įlankoje“, turėdamas omenyje Didžiąją Australijos įlanką.
Deb Brown įtaria, kad butelis nenukeliavo toli. Jis greičiausiai daugiau nei šimtą metų praleido krante, palaidotas smėlio kopose. Didelė kopų erozija, kurią pastaraisiais mėnesiais sukėlė didžiulės bangos palei Whartono paplūdimį, greičiausiai jį išplovė.
Popierius buvo sudrėkęs, bet užrašas išliko įskaitomas. Dėl to D. Brown galėjo pranešti apie radinį abiejų karių artimiesiems.
Butelis „yra nepriekaištingos būklės. Ant jo nėra jokių jūrinių moliuskų. Manau, kad jei jis būtų buvęs jūroje arba jei būtų buvęs taip ilgai veikiamas Saulės spindulių, popierius būtų suiręs. Mes nebūtume galėję jo perskaityti“, – teigia ji.
W. Harley anūkė Ann Turner sakė, kad jos šeima buvo visiškai priblokšta. „Mes tiesiog negalime tuo patikėti. Tai tikrai atrodo kaip stebuklas, ir mes labai jaučiame, kad mūsų senelis pasiekė mus iš kapo“, – ABC sakė ji.
M. Neville'o pro-sūnėnas Herbie Neville pasakojo, kad šis neįtikėtinas atradimas suvienijo jo šeimą. „Atrodo, kad jis buvo visai laimingas galėdamas vykti į karą. Todėl labai liūdna dėl to, kas nutiko. Labai liūdna, kad jis prarado gyvybę, – nurodė jis. – Bet oho, kas per vyras jis buvo“.
Parengta pagal CNN.
