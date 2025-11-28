Japonijos rinkoje pasirodė naujiena – žmonių prausimo mašina

Vartotojai atsigula į kapsulę, užveria dangtį, tuomet, grojant muzikai, mašina juos plauna lyg drabužius skalbyklėje – tik be gręžimo funkcijos.
Šio prietaiso prototipas, pavadintas ateities žmogaus prausykle, pusę metų trukusioje ir daugiau nei 27 milijonų lankytojų sulaukusioje parodoje, kuri vyko Osakos mieste ir baigėsi spalio mėnesį, pritraukė ilgas eiles smalsuolių.
Japonijos bendrovės „Science“ gaminamas aparatas yra atnaujinta versija to produkto, kuris buvo pristatytas dar 1970 metais – paskutinėje prieš tai Osakoje vykusioje Pasaulinėje parodoje.
„Mūsų (kompanijos) prezidentas, kuriam tuomet buvo dešimt metų, jautėsi įkvėptas“, – naujienų agentūrai AFP sakė bendrovės „Science“ atstovė spaudai Sachiko Maekura. Mašina „ne tik prausia jūsų kūną, bet ir valo sielą“, pridūrė ji. Be to, aparatas tuo pačiu stebi juo besinaudojančio asmens širdies ritmą ir kitus gyvybinius požymius.
Kai į bendrovę „Science“ kreipėsi vienas JAV viešbučių operatorius, norėdamas sužinoti, ar prototipas bus pristatytas rinkai, bendrovė nusprendė pradėti masinę jo gamybą.
Pirmąjį prietaisą įsigijo vienas Osakos viešbutis, kuris ruošiasi pasiūlyti šią paslaugą viešbučio svečiams, sakė atstovė spaudai. Tarp kitų klientų yra didžiausias Japonijoje buitinės elektronikos mažmeninės prekybos tinklas „Yamada Denki“, kuris tikisi, kad šis aparatas pritrauks į jo parduotuves daugiau žmonių, paaiškino ji.
„Kadangi šis aparatas tam tikra prasme žavi tuo, kad yra retas, planuojame pagaminti tik apie 50 jo vienetų“, – teigė S. Maekura.
Vietos žiniasklaida pranešė, kad mažmeninė aparato kaina bus 60 mln. jenų (385 tūkst. JAV dolerių).
atradimai ir išradimaiprausimasmašina
Rodyti daugiau žymių