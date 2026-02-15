Pėdsakai plaukuose atskleidė, kokioje baisioje taršoje gyveno XX a.

„Turime plaukų mėginius, apimančius maždaug 100 metų laikotarpį“, – teigė tyrimo bendraautorius, Jutos universiteto (JAV) demografas Kenas Smithas. Tyrimas buvo skirtas Jutoje gyvenantiems žmonėms.
„Kai dar nebuvo reglamentų, švino lygis buvo maždaug 100 kartų didesnis nei po reglamentų įvedimo“, – teigia tyrėjas.
Naujajame tyrime, paskelbtame pirmadienį (vasario 2 d.) žurnale PNAS, mokslininkai išsamiai aprašė 47 žmonių, kurie vaikystėje ir suaugus gyveno Solt Leik Sičio regione, plaukų mėginių analizę. Tyrimo dalyviai pateikė savo kūdikystės plaukų sruogas, kurios buvo išsaugotos šeimos albumuose, taip pat dabartinius plaukų mėginius. Mokslininkai analizavo plaukus švino kiekiui nustatyti naudodami masių spektrometriją – metodą, kuris identifikuoja cheminius junginius mėginyje.
Švino poveikis kenkia žmogaus sveikatai – pažeidžia nervų sistemą, o tai gali sukelti vystymosi sutrikimus, traukulius ir mokymosi problemas, taip pat padidina vaisingumo sutrikimų ir aukšto kraujospūdžio riziką. Tyrime mokslininkai rašė, kad saugus švino poveikio lygis nėra žinomas.
Pagrindinis toksinio švino šaltinis XX a. pirmojoje pusėje buvo švinuotas benzinas. Trečiajame dešimtmetyje į benziną buvo pradėtas dėti tetraetilo švinas – junginys, kurio sudėtyje yra anglies ir švino – siekiant sumažinti variklio „detonaciją“, t. y. garsą, kurį sukelia per ankstyvas degalų užsidegimas. Nors JAV visuomenės sveikatos tarnyba dar 1925 m. suprato, kad švinuotas benzinas kelia sveikatos problemų, šis degalų priedas JAV buvo visiškai uždraustas tik 1996 m.
Tačiau pagrindiniai švino reglamentai buvo nustatyti dar iki dešimtojo dešimtmečio. JAV aplinkos apsaugos agentūra (EPA), kurią siekdamas spręsti daugelį oro ir taršos problemų 1970 m. įkūrė tuometinis prezidentas Richardas Nixonas, lėmė greitą švino poveikio sumažėjimą – ar tai bent jau rodo naujojo tyrimo rezultatai.
Nuo 1916 iki 1969 m. švino koncentracija žmonių plaukuose Solt Leik Sičio regione buvo ypač didelė – iš dalies dėl to, kad nebuvo EPA reguliavimo, iš dalies dėl to, kad šioje teritorijoje veikė dvi švino lydyklos. Tačiau nuo 1970 iki 1990 m. – kai buvo įsteigta EPA ir uždarytos lydyklos – vidutinės vertės sumažėjo dviem eilėmis.
„Dabartinė švino koncentracija šioje populiacijos grupės plaukuose yra beveik 100 kartų mažesnė nei prieš įsteigiant Aplinkos apsaugos agentūrą“, – rašė tyrėjai.
Reikia atkreipti dėmesį, kad švino kiekis plaukuose ne visiškai atitinka jo kiekį kraujyje, o tai yra tipinis gydytojų standartas, pagal kurį nustatoma, kam reikalingas gydymas dėl švino toksinio poveikio.
Plaukų mėginys „iš tikrųjų neparodo vidinės kraujo koncentracijos, kurią mato jūsų smegenys, bet jis parodo bendrą aplinkos poveikį“, – teigė tyrimo bendraautorius, Jutos universiteto geologas Thure Cerlingas. Taigi, tyrimas parodė, kad iki aštuntajame dešimtmetyje žmonės įsisavindavo žymiai didesnį švino kiekį.
„Jis tiesiog pasklisdavo iš išmetimo vamzdžio, pakildavo į orą ir tada nusileisdavo“, – nurodė mokslininkas. Švinas ore išlieka kelias dienas ir „įsigeria į plaukus, jūs jį įkvepiate ir jis patenka į plaučius“.
Tyrėjai pažymėjo, kad nors jų tyrimas rodo aplinkos apsaugos reglamentų veiksmingumą kontroliuojant toksinius teršalus – pvz., šviną – šiuo metu kyla pavojus, kad šie reglamentai bus panaikinti.
Konkrečiai, tyrėjai atkreipė dėmesį į 2025 m. kovo 12 d. EPA ir prezidento Donaldo Trumpo pranešimą, kad bus panaikintos daugelis EPA nuostatų, kurios šiuo metu užtikrina JAV gyventojams švarų orą, žemę ir vandenį. Nors švino tarša konkrečiai neminima, ekspertai teigia, kad šis pranešimas yra „kelio gairės“ siekiant panaikinti, be kita ko, oro taršos gamybos sektoriuje ir anglies jėgainių nuotekų reglamentavimą. Jau pateiktas bent vienas federalinis ieškinys, siekiant panaikinti „prezidento išimtis“ EPA Švaraus oro įstatymui.
Istorinis plaukų tyrimas rodo, kad ankstesnių dešimtmečių ne tokie griežti aplinkos standartai lėmė nesveiką švino kiekį – tačiau šį kiekį galima suvaldyti „mokslu pagrįstais reglamentais“, rašė tyrėjai.
Parengta pagal „Live Science“.