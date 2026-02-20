Sukūrė inovatyvią, bet labai neįprastą elektros jėgainę

Pekino „Linyi Yunchuan Energy Technology“ sukurta oro vėjo energijos sistema (AWES) „S2000“ yra didelis, helio pripildytas orlaivis, kuriame yra 12 vėjo jėgainių.
Orlaivis pakyla šimtus ar ir trūkstančius metrų į viršų, kad galėtų pasinaudoti stabiliu vėjo greičiu didesniame aukštyje, kuris suka turbinas ir gamina elektrą. Tada ji perduodama žemyn tvirtinimo kabeliu į žemę, kur gali patekti į elektros tinklą.
Bandomojo skrydžio metu gamintojai pakėlė „S2000“ 2000 metrų aukštį virš Sichuano provincijos ir pagamino 385 kilovatvalandžių elektros energijos. Tai pakankamai, kad vidutinis JAV namų ūkis galėtų naudotis elektra maždaug 13,3 dienos, remiantis JAV energetikos informacijos administracijos pateiktais naudojimo duomenimis.
Kaip praneša „Global Times“, „S2000“ yra 60 m ilgio, 40 m aukščio ir 40 m pločio. Sistemos bendra galia yra 3 megavatai.
Kūrėjai teigia, kad naujoji technologija turi keletą galimų pritaikymų. „Vienas iš jų – tai vietovės, kurios nėra prijungtos prie elektros tinklo – pavyzdžiui, pasienio postai, kur ji gali būti naudojama kaip palyginti stabilus tradicinis energijos šaltinis“, – aiškina „Linyi Yunchuan Energy Technology“ technikos direktorius Wengas Hanke. – Kitas – papildyti tradicines antžemines vėjo jėgainių sistemas, sukuriant trimatį požiūrį į energijos tiekimą.“
Jei šis požiūris būtų įgyvendintas dideliu mastu, jis galėtų turėti transformacinį potencialą šalims, kuriose yra ribotas plotas antžeminėms vėjo jėgainėms – pavyzdžiui, daugeliui Europos žemyninių šalių, taip pat toms, kuriose nėra seklių jūros dugnų, reikalingų jūros vėjo jėgainėms – pavyzdžiui, Japonijai.
Tačiau norint užtikrinti, kad pritvirtintas kabelis būtų patikimas ir tiektų stabilią energiją į tinklą, reikės atlikti papildomus bandymus.
Visose, išskyrus atokiausias kaimo vietoves, 2000 ilgio kabelis galėtų būti pavojinga kliūtis orlaiviams. Jungtinėje Karalystėje Civilinės aviacijos administracija reikalauja, kad tie, kurie nori skraidyti pririštais balionais aukščiau 60 m, kreiptųsi dėl specialaus leidimo – kad būtų išvengta pavojaus orlaiviams, kurie dalijasi oro erdvę su balionu.
Be saugumo problemų, „S2000“ taip pat turės būti atlikti griežti bandymai, siekiant užtikrinti sistemos tinkamumą patikimam komerciniam naudojimui. Standartinės vėjo jėgainės reikalauja reguliarios priežiūros, o šis orlaivis gali būti sudėtingesnis ir brangesnis aptarnauti, nes kiekvienam remontui jis turės grįžti ant žemės.
Vėjo energijos tankis
Vėjo jėgainės gali generuoti daugiau energijos ten, kur vėjo energijos tankis – vėjo energijos, kurią galima panaudoti tam tikrame aukštyje, matas – yra didesnis. Pavyzdžiui, jūros vėjo jėgainės gali sugauti didesnį ir pastovesnį vėjo greitį, virš atviro vandens.
Šios jūrinės turbinos taip pat gali būti žymiai didesnės nei jų sausumos atitikmenys – Kinijos gamintojo „Dongfang Electric“ jūrinės turbinos „DEW-26 MW-310“ stiebas siekia 185 m aukštį. Plaukiojančios vėjo turbinos taip pat gali būti milžiniškos 0 pavyzdžiui, neseniai pristatytos rekordiškai didelės Kinijos „Huaneng Group“ plaukiojančios vėjo turbinos bokštas siekia 152 m.
Pavyzdžiui, vidutinis jūros vėjo greitis, laikomas tinkamu vėjo jėgainėms, esančioms 90 m aukštyje JAV vandenyse, yra 7 metrai per sekundę. Tačiau sunku nurodyti tikslų vėjo greitį įvairiuose aukščiuose – nes jis priklauso nuo vietos ir oro sąlygų.
Aerokosminė grupė „Omnidea“ apskaičiavo, kad 100–2500 m aukštyje vėjo energijos tankis padidėja maždaug šešis kartus, o vidutinis vėjo greitis 2500 metrų aukštyje yra 15 m/s. Tai parodo potencialų efektyvumą, kurį galima pasiekti geriau išnaudojant didesnio aukščio vėjo greitį su pririštomis skraidančiomis vėjo turbinomis – pavyzdžiui, „S2000“, rašo „Live Science“.
