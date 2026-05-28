Mirtini spąstai po žeme: populiarus urvas amžiams tapo speleologo kapu

2009 m. lapkričio 24 d. 26-erių metų medicinos studentas Johnas Edwardas Jonesas įžengė į „Nutty Putty“ urvą – tarp speleologų populiarų, bet žinomą kaip itin siaurą urvą, esantį maždaug už 90 kilometrų nuo Solt Leik Sičio. J. Jonesas tyrinėjo urvą su draugais ir šeima, kurių daugelis buvo patyrę speleologai – bet per klaidą įlindo į siaurą praėjimą, pamanęs, kad jis veda į didesnę kamerą, žinomą kaip „Ed’s Push“. Tunelis, kurio aukštis buvo tik apie 25 centimetrai, o plotis – 46 centimetrai siaurėjo žemyn. J. Jonesas įstrigo galva į priekį, jo rankos buvo prispaustos prie šonų, o krūtinė – prie uolos.
Gelbėjimo komandos atvyko greitai, tačiau vyro padėtis – beveik galva žemyn beveik vertikalioje šachtoje – darė bet kokį ištraukimo būdą rizikingą. Per 28 valandas daugiau nei 100 gelbėtojų paeiliui bandė jį išlaisvinti naudodami skriemulius, inkarus ir diržų sistemas. Dėl ribotos erdvės nebuvo galima naudoti sunkių įrankių, o kiekvienas bandymas kėlė pavojų, kad trapi kalkakmenio uola gali sugriūti.
Nepaisant jų pastangų, J. Joneso kraujotaka blogėjo – nes kraujas susikaupė jo galvoje ir krūtinėje, o tai lapkričio 25 d. vėlyvą vakarą sukėlė širdies sustojimą.
Gelbėtojams nusprendus, kad bandyti ištraukti jo kūną būtų pernelyg pavojinga, žemės savininkas ir J. Joneso šeima susitarė, kad urvas bus užsandarintas, ir taps jo paskutinio poilsio vieta bei paminklu J. Jonesui. Naudojant sprogmenis buvo sugriautas atšakos „Ed's Push“ lubų skliautas netoli vietos, kurioje buvo rastas J. Joneso kūnas. Visi įėjimai į urvą buvo visam laikui užsandarinti, užpildant juos betonu, todėl urvų sistema tapo neprieinama. Kai kurie speleologai priešinosi urvo uždarymui. „Facebook“ bendruomenės grupės pateikė peticiją, siekdamos išsaugoti urvą, tačiau nesėkmingai.6]
Filmas apie šį incidentą – „The Last Descent“ – buvo išleistas 2016 m. rugsėjo 16 d. 2025 m. virtualios realybės vaizdo žaidime „Cave Crave“ buvo įtrauktas detalus „Nutty Putty“ urvo atkūrimas, leidžiantis žaidėjams patys tyrinėti urvą.
Dar iki 2009 m. šiame urve teko rengti keturias atskiras gelbėjimo operacijas, kai buvo gelbėjami tiek speleologai, tiek vaikai skautai, kurie buvo įstrigę siauruose urvo vingiuose, posūkiuose ir perėjimuose. Urvas buvo žinomas tarp Jutos urvų tyrinėtojų dėl savo itin siaurų „gimdymo kanalų“ tipo praėjimų, kurie suteikdavo išbandymų net patyrusiems tyrinėtojams.
2006 m. buvo imtasi priemonių, siekiant apriboti į urvą įleidžiamų lankytojų skaičių. Buvo apskaičiuota, kad urvą kasmet aplankydavo daugiau nei 5000 lankytojų, iš kurių daugelis į urvą įžengdavo vėlyvą naktį ir nesilaikydavo tinkamų saugos priemonių.
Dėl urvo populiarumo uolienos viduje buvo pernelyg nutrintos, todėl buvo prognozuojama, kad vienoje iš labiausiai žinomų urvo vietų – 45 laipsnių kampu pasvirusioje ertmėje, vadinamoje „Didžiuoju nusileidimu“, gali įvykti mirtinas nelaimingas atsitikimas.
2006 m. gegužės 24 d. buvo įrengti vartai, o urvas buvo laikinai uždarytas. 2009 m. pradžioje buvo įdiegtas tinkamas valdymas ir parengta paraiškų teikimo tvarka, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi saugos priemonių. 2009 m. gegužės 18 d. urvas vėl buvo atidarytas lankytojams, bet po beveik lygiai pusės metu buvo amžiams užverstas – dabar jau tapęs kapu.
