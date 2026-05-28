Naujas mokslininkų atradimas: atrodo kaip plunksnakotis, bet gyvena vandenyno dugne

Jūriniai plunksnakočiai – tai jūros dugne gyvenanti koralų rūšis, sudaryta iš kelių specializuotų polipų. Šis konkretus jūrinis plunksnakotis mokslininkams yra naujas atradimas: jis buvo aptiktas 805 metrų gylyje Mystery Ridge rife prie Pietų Sandvičo salų, esančių Pietų Atlanto vandenyne.
Koralas buvo rastas dėka „Nippon Foundation-Nekton Ocean Census“ – pasaulinės programos, kurios tikslas yra per ateinantį dešimtmetį atrasti 100 000 naujų jūrinių rūšių.
Mystery Ridge jūrinis plunksnakotis yra viena iš daugiau nei 1000 naujų rūšių, kurios buvo atrastos per 13 ekspedicijų 2025 ir 2026 metais.
Šiuo metu jūrinis plunksnakotis yra tiriamoji genetiniškai – siekiant nustatyti jos evoliucinę kilmę, rašo „New Scientist“.