Įspūdingas gelmių radinys: aptiktas neįtikėtino dydžio ir milijonų metų senumo banginių kapinynas

Šis radinys, kurį tyrėjai pavadino Diamantinos zonos nekropoliu, yra didžiausia kada nors rasta banginių liekanų ir fosilijų sankaupa, naujame tyrime, paskelbtame žurnale „Nature“, pranešė mokslininkai.
„Jis apima daugiau nei 1200 kilometrų, o tai tiesiog neįtikima, – sako jūrinių žinduolių fosilijų kuratorius Smitsono nacionaliniame gamtos istorijos muziejuje Vašingtone Nickas Pyensonas, kuris nedalyvavo tyrime. – Manau, jie atrado kažką tikrai ypatingo.“
Beprotiškas tankis
Kinijos mokslų akademijos Giliavandenės mokslo ir inžinerijos institute dirbantis gilumų tyrinėtojas Xiaotongas Pengas ir jo kolegos panaudojo povandeninį aparatą „Fendouzhe“, kad ištirtų jūros dugną Diamantinos zonoje – kalnų grandinių ir lūžių srityje pietryčių Indijos vandenyne.
Iš pradžių aptikę vieną fosiliją, komanda atliko 32 panėrimus, apimdama maždaug 0,64 kvadratinių kilometrų tyrinėjimo plotą. Iš viso jie 4200–7000 metrų gylyje identifikavo 476 banginių fosilijas ir penkis neseniai nugaišusių banginių kūnus.
Remdamiesi šiais duomenimis, autoriai teigia, kad šioje teritorijoje viename kvadratiniame kilometre gali būti nuo septynių iki aštuonių banginių liekanų – ir apie 750 fosilijų.
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Mokslininkai teigia, kad didžiausias liekanas sudaro 5 m ilgio Antarkties mažojo banginio (Balaenoptera bonaerensis) skeletas, tačiau dauguma liekanų priklauso snapuotiesiems banginiams – jūriniams žinduoliams, apie kuriuos žinome nedaug, nes jie gyvena atviroje jūroje ir daug laiko praleidžia nardydami.
Penkių banginių liekanos buvo padengtos bakterijomis, kurios gyvena be šviesos ar deguonies ir skaido riebalus banginių kauluose, gaminant sieros vandenilį. Šis cheminės energijos šaltinis leidžia liekanoms tapti įvairių medūzų, ofiūrų, kaulus ėdančių Osedax kirminų ir dvigeldžių moliuskų bendruomenių buveine, kurios kartu pasiekia tankį iki 2840 individų viename kvadratiniame metre.
Autoriai rašo, kad daugelis banginių liekanų bendruomenių narių taip pat gali sudaryti naujai atrastos rūšys – nes nors daugumą jų buvo galima priskirti genčiai ar šeimai naudojant DNR duomenis iš mėginių, tik vieną buvo galima užtikrintai priskirti rūšiai: moliuską, žinomą kaip Abyssogena southwardae.
„Jų tankis yra neįtikėtinas, kaip ir tai, kad mokslui jos greičiausiai visos yra naujos, – sako Merilendo valstijos Kalverto jūrų muziejaus paleontologijos kuratorius Stephenas Godfrey, nedalyvavęs tyrime. – Tai tarsi kiekvienas iš šių banginių liekanų būtų naujas mažas restoranas, atidarytas 1200 kilometrų ilgio prekybos centre.
Tai giliausios kada nors rastos banginių liekanų bendruomenės, o viena, esanti maždaug 6700 metrų gylyje, yra apie 2 500 metrais giliau nei bet kuri kita žinoma, teigia tyrimo autoriai.
Susidarančios fosilijų sankaupos
X. Pengas ir jo kolegos surinko 43 fosilijas ir 33 iš jų datavo remdamiesi jose esančių stroncio izotopų santykiais. Fosilijos priklausė penkioms snapuotųjų banginių rūšims ir vienai banginių rūšiai, į kurią įeina grenlandiniai ir kuprotieji banginiai.
Seniausia šioje vietovėje rasta fosilija priklausė išnykusiai Pterocetus genties snapuotojo banginio rūšiai, kurios amžius siekia apie 5,3 mln. metų, t. y. ankstyvąjį plioceną. Kita fosilija atstovavo naujai rūšiai, kurią autoriai pavadino Pterocetus diamantina.
Iš daugumos egzempliorių išliko tik kaulinė viršutinė žandikaulis, arba snapas. Šios fosilijos daugiausia priklausė dviem rūšims: Endriu snapuotojo banginio (Mesoplodon bowdoini) ir diržadančio snapuotojo banginio (Mesoplodon layardii). Abi šios rūšys vis dar gyvena Indijos vandenyne, tačiau mokslininkų atrastos fosilijos gali būti iki 1 milijono metų senumo.
„Iš tiesų nuostabu tai, kad ši vietovė atskleidžia snapuotųjų banginių ekologiją geologinių laikotarpių mastu, taigi čia galima rasti išnykusių rūšių liekanų, susipynusių su išlikusių rūšių fosilijomis“, – sakė N. Pyensonas.
Ši didžiulė radimvietė yra panaši į garsiuosius Lagerstätte fosilijų telkinius, kuriuose išlikę aukštos kokybės fosilijų, įskaitant turinčias minkštuosius audinius, arba į Burgess Shale Kanadoje, kur gausu gyvūnų, sako S. Godfrey, – tik čia yra vieta, kuri vis dar formuojasi.
Snapuotieji banginiai retai matomi, todėl gali atrodyti keista rasti tiek daug individų liekanų vienoje vietoje. Tačiau S. Godfrey teigia, kad šie gyvūnai gali išlikti geriau dėl savo snapų atsparumo, kurie turi vieną iš didžiausių žinomų kaulų tankių ir mineralų kiekį tarp gyvų stuburinių.
Tai reiškia, kad jie gali išsilaikyti pakankamai ilgai dideliame gylyje, nesuirdami ar nesuvalgomi kaulais mintančių kirminų, o vėliau apaugdami feromangano oksidais, kurie sukietėja ir apgaubia kaulą tarsi natūralus sarkofagas.
„Tai užsandarina pavyzdį, todėl jis išliks amžinai, arba bent jau daugiau nei 5 milijonus metų, o kas žino, kiek dar ilgiau“, – aiškina S. Godfrey.
Kodėl tiek daug negyvų banginių?
Nardydami Diamantinos zonoje tyrimo autoriai pastebėjo daug kalmarų ir žuvų – o tai leidžia manyti, kad šis regionas yra ideali maitinimosi vieta snapuotiesiems banginiams. Tai galėtų reikšti, kad šiame regione gyvena ir nugaišta daugiau banginių, nors kai banginis nugaišta, jo irimo metu susidariusios dujos gali priversti jo kūną išsipūsti ir plūduriuoti paviršiuje didelius atstumus, kol galiausiai jis nugrimzta į jūros dugną.
X. Pengas ir jo kolegos taip pat spėjo, kad gali būti padidėjusi mirties rizika, nes snapuotieji banginiai gali būti linkę persekioti grobį žemiau jų stebėto maksimalaus nardymo gylio – apie 3000 m) – o tai kelia plaučių kolapso ar dekompresinės ligos pavojų.
Kita galimybė, kaip teigia autoriai, yra ta, kad V formos Diamantinos zonos topografija gali nukreipti nuskendusius kūnus į mažesnę teritoriją. „Manau, kad jie susiduria su analogiška situacija kaip sausumos dervos duobės ar urvai, kurie yra natūralios spąstai, kuriuose laikui bėgant kaupiasi biologinės liekanos“, – sako N. Pyensonas.
Tačiau tai – tik dalis istorijos. Paprastai senovinės liekanos jūros dugne būtų užklotos erozijos paveiktų uolų nuosėdomis, todėl mes niekada nepamatytume tų fosilijų. Tačiau nuosėdų susidarymo greitis netoli Diamantinos zonos yra neįtikėtinai mažas – vos 0,05–0,55 cm per 1 000 metų, pažymi tyrimo autoriai.
Mokslininkai mano, kad panašūs „nekropoliai“ gali būti ir prie Pietų Afrikos, Pirėnų pusiasalio bei atokių Krozeto ir Kergeleno salų netoli Antarktidos, kur traukiant tralais jau buvo rasta keletas fosilijų, rašo „Live Science“.
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