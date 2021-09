Danės upėje išbandomas Klaipėdoje sukurtas ir pastatytas elektrinis laivas

Jo sumanytojai ir statytojai (nuo elektrinės sistemos iki dizaino) – KU laivų inžinerijos magistrantai: Tomas Žapnickas, jis ir KU mokslinių tyrimų laivo „Mintis“ techninės priežiūros inžinierius, ir Evaldas Narušis, laivų elektronikos specialistas, hidrografas. Laivas buvo statomas KU Jūros tyrimų instituto patalpose. „Mūsų tikslas buvo sukurti elektra varomą laivą ir parodyti, kad galima maloniai leisti laiką ant vandens – plaukioti be triukšmo, be naftos produktais varomiems laivams būdingo kvapo ir dūmų, be tepalų ir rizikos jais užteršti aplinką“,- taip dueto pusketvirtų metų darbą pristato Tomas Žapnickas.

Laivas pastatytas ant buvusios gelbėjimo valties korpuso, ją restauravus, sukūrus elektrinę valdymo sistemą bei dizainą. Jo ilgis – 8,5 m, korpuso plotis – 2,93 m, grimzlė – 0,65 m, elektrinio motoro galia 15 kW nuolatinė (30 kW trumpalaikė), baterijų talpa – 60 kWh. Laivas vienu metu gali plukdyti 12 keleivių, su viena įkrova nuplaukia 92 km.

Laivo statytojai jį jau išbandė plaukimuose Danės upėje. „Laivo paskirtis – trumpi pasiplaukiojimai nedideliais atstumais. Žinoma, su juo galime plaukti ir iki Juodkrantės, ir iki Nidos, atstumą jis kuo puikiausiai įveiktų, bet ilgesnėje kelionėje žmonėms čia tiesiog stigtų patogumų.“,- pasakoja Evaldas Narušis.

Laivo kūrėjai sako, jog po žiemos laivo vaizdas dar keisis. Po bandymų, iškėlus jį iš vandens, bus įrengiamos vidaus patalpos. Idėjų, kaip dar patobulinti savo kūrinį, komanda nestokoja.

Klaipėdietiškas elektrinis laivas, beje, dar neturintis oficialaus pavadinimo – vienas iš Klaipėdos universiteto ir dar 10 partnerių Lenkijoje, Vokietijoje ir Lietuvoje vykdyto bendro projekto ELMAR veiklos rezultatų. Šio projekto tikslas – padėti Pietų Baltijos mažoms ir vidutinėms įmonėms patekti į tarptautines elektra varomų laivų rinkas. Klaipėdiečiai, jau įveikę kelią nuo idėjos iki galutinio produkto, džiaugiasi įkėlę koją į aplinkai draugiškesnio elektrinio vandens transporto kūrėjų pasaulį.

„KU yra EU-CONEXUS (Europos universitetas išmanių pakrančių miestų tvariai plėtrai) dalis ir mokslininkų ieškojimai kuriant aplinkai draugiškas inovacijas yra vienas iš Universiteto prioritetų. KU išauginti specialistai kūrė elektrinį autobusą, pas mus gimė elektra varomas laivas. Didžiuojuosi, jog einam koja kojon su pasauliu ir pažanga“, – sakė KU rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas, šiandien drauge su žiniasklaidininkais apžiūrėjęs ir įvertinęs elektrinio laivo pranašumus.