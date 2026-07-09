„Ikea Vappeby“ testas: kai duoda ir garso, ir šviesos

Tačiau „Ikea Vappeby“ garso kolonėlė-žibintas – visiškai ne iš tokių technofrankenšteinų. Tai – tipiškai skandinaviško dizaino garso kolonėlė-žibintas. Iškart suderintas su „Spotify“ (kas, kaip žinia, irgi yra skandinaviškas dalykas). Minimalistinės (ir tuo tikrai solidžios) išvaizdos. Atitinkantis IP65 sertifikatą, t. y. apsaugotas nuo dulkių ir gali būti naudojamas lyjant silpnam lietui, todėl tinkamas naudoti lauke.
Tiesa, ištraukęs iš dėžės, nesusilaikiau nešyptelėjęs – na, negali „Ikea“ be varžtukų ir „susirink pats“ filosofijos: nors ir vienui vienintelė, bet būtinai primontuotina detalė vis tiek yra. Žibinto korpusas – ne ištisinis (nors jį tikrai buvo galima išlieti tokį), o su keturiais varžtais prisukama rankena.
Tačiau bendras vaizdas – iš tiesų geras. Žibintas atrodo ir šiek tiek senoviškai, ir moderniai. Beje, šiek tiek primena Dartho Vaderio šalmą. Galima rinktis iš dviejų spalvų – šviesiai pilkos ir tamsiai mėlynos. Korpusas – matinis.
Susiję straipsniai
Skleidžiamos šviesos sklaida parinkta irgi daugmaž senoviniu stiliumi – ne kryptinė, o aplink patį žibintą, ir nukreipta į apačią, tad „Vappeby“ garso kolonėlė-žibintas labiau tinka atmosferai kurti, o ne rimčiau apšviesti. Nors pasišviesti juo, pavyzdžiui, naktį lauke irgi tikrai įmanoma – išbandyta. Tik tada ir neštis reikia senoviškai – iškėlus aukščiau rankoje, apšviečiant sau erdvę po kojomis. Yra du pašvietimo režimai – stipresnis ir silpnesnis.
Pats žibintas nėra labai lengvas – sveria beveik du kilogramus. Bet taip yra dėl įmontuotos nemenko (per USB C įkraunamos) akumuliatoriaus, dėl kurio žibintas gali groti apie 11 valandų. Čia kartu ir šviečiant.
Įrenginys turi iš viso tris mygtukus: paties įrenginio įjungimo/“Spotify Tap“/išjungimo, šviesos įjungimo/pritemdymo/išjungimo, ir „Bluetooth“ poravimo. Taip pat viduryje turi sukiojamą garso stiprumo reguliatorių, kurio paspaudimas dar ir įjungia pauzę/grojimą.
Kas yra „Spotify Tap“? Tai yra funkcija, kuri paleidžia iš (suporuoto) išmaniojo įrenginio „Spotify“, be prisilietimo prie paties išmaniojo. Pavyzdžiui, drybsai sau terasoje šezlonge, šalia va tokia lempa, o telefonas kraunasi kur nors kambaryje. Tai vietoj kėlimosi ir ėjimo į kambarį, tiesiog baksteli į mygtuką ant žibinto korpuso, ir lempa pradeda groti tavo anksčiau klausytą „Spotify“ grojaraštį nuo ten, kur nustojai.
Na o kaip su garso kokybe? Ne, „Vappeby“ garso kolonėlė-žibintas neturi jokios atskiros programėlės, jokio ekvalaizerio, tad įrenginys tiesiog groja tai, kas ateina iš įrenginio. Garso kokybė – negaliu aikčioti, bet ir tikrai nėra bloga ar erzinanti, neįkyriam ir negarsiam fonui – pats tas. Garso stiprumo tikrai pakanka.
Dalykas, kurio norėtųsi – sujungti porą tokių „Vappeby“ garso kolonėlių-žibintų į stereo garsiakalbių sistemą (kas, beje, galima su keliomis kitomis „Vappeby“ serijos garso kolonėlėmis). Deja, tokio funkcionalumo šiame modelyje nėra.
Tad apibendrinant, „Vappeby“ garso kolonėlė-žibintas yra minimalistinio, šiek tiek retro stiliaus dizaino įrenginys, galintis groti muziką ir šviesti – tačiau labiau tinkamas atmosferos kūrimui, nei rimtam apšvietimui. Įrenginys nėra lengvas, bet turi gana didelę bateriją. Dėl atsparumo dulkėms ir vandeniui (iki tam tikro laipsnio) gali būti naudojamas lauke: sodyboje, balkone, terasoje ir panašiai. Garso kokybė – pakankama.
audiogarso kolonėlėsŽibintas
Rodyti daugiau žymių