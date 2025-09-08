Danguje virš Lietuvos buvo patekėjusi „Kruvinoji pilnatis“

Anot meteorologo Gyčio Valaikos, net ir visiško užtemimo metu Mėnulis išlieka matomas, nes jį apšviečia mūsų planetos atmosferos išskaidyta Saulės šviesa.
„Joje daugiausia yra raudonųjų spindulių, todėl ir Mėnulis tampa rausvu“, – „Orai ir klimatas Lietuvoje“ puslapyje paaiškino specialistas.
Kaip jau minėta, kitas pilnutinis Mėnulio užtemimas Lietuvoje įvyks 2028-ųjų pabaigoje, likus vos kelioms valandoms iki Naujųjų metų.
Paskutiniai pilnutiniaii Mėnulio užtemimai Lietuvoje buvo matomi 2018 m. liepos 27 d. bei 2019 sausio 21 d.