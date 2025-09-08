Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Mokslas ir ITVisata

Danguje virš Lietuvos buvo patekėjusi „Kruvinoji pilnatis“

2025 m. rugsėjo 8 d. 09:39
Sekmadienio vakarą danguje žmonės galėjo pasigrožėti gana retu reiškiniu – pilnu Mėnulio užtemimu, kartais dar vadinamu „Kruvinąja pilnatimi“. Šį raudonai „degantį“ Žemės palydovą užfiksavo ir „Kas vyksta Kaune“ skaitytojai – tai buvo paskutinė galimybė iki 2028 m. pamatyti pilną Mėnulio užtemimą.
Anot meteorologo Gyčio Valaikos, net ir visiško užtemimo metu Mėnulis išlieka matomas, nes jį apšviečia mūsų planetos atmosferos išskaidyta Saulės šviesa.
„Joje daugiausia yra raudonųjų spindulių, todėl ir Mėnulis tampa rausvu“, – „Orai ir klimatas Lietuvoje“ puslapyje paaiškino specialistas.
Kaip jau minėta, kitas pilnutinis Mėnulio užtemimas Lietuvoje įvyks 2028-ųjų pabaigoje, likus vos kelioms valandoms iki Naujųjų metų.
Paskutiniai pilnutiniaii Mėnulio užtemimai Lietuvoje buvo matomi 2018 m. liepos 27 d. bei 2019 sausio 21 d.
astronomijaMėnulio užtemimas

