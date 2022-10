Paskelbti „ArtVilnius’22“ geriausi menininkai ir įspūdingiausios galerijos

Nuo pat penktadienio ryto vertinimo komisija, kuriai vadovavo Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos pirmininkė, kultūros komplekso SODAS 2123 vadovė Danutė Gambickaitė, išrinko 7 geriausias mugės galerijas, geriausią parodos menininką, geriausią jaunąjį menininką bei geriausią mugės instaliaciją.

Vertinimo komisija, kurioje, be D. Gembickaitės, taip pat dalyvavo šiuolaikinio meno muziejaus Krokuvoje kuratorė Monika Koziol, menotyrininkas, kritikas, fotografas, parodų rengėjas Virginijus Kinčinaitis, „ArtVilnius’22“ projektų zonos kuratorius, menotyrininkas ir rašytojas Valentinas Klimašauskas, meno kuratorė ir vizualinių studijų tyrėja iš Ukrainos Lesia Kulchynska.

Komisijos pirmininkė D. Gambickaitė pastebėjo, kad šiais metais „ArtVilnius’22“ mugėje galerijos ypatingą dėmesį skyrė eksponavimo kultūrai. Jos stengėsi ne tik pristatyti kūrinius mugės lankytojams, kolekcininkams bei pirkėjams, bet ir surengti parodą, kūrybingai eksponuoti kūrinius. „Dauguma erdvių mugėje kalba apie šių dienų aktualijas, apie tai, kuo mes gyvename, kas vyksta mūsų laike, – sakė D. Gambickaitė. – Matyti, kad šios temos suteikia mugei unikalumo, pasiekia žiūrovą, kuris gali susitapatinti, kartu mąstyti apie dabartį, ieškoti atsakymų ir kelti klausimus. Visa tai mus tarsi išjudina iš stingulio.“

VDA galeriją „Akademija“ vertinimo komisija pažymėjo už minimalistinę išraišką. Anot D. Gambickaitės, vieno menininko – Ramūno Almino instaliaciją eksponuojanti „Akademija“ išsiskyrė eksponavimo kultūra, nustebino jos švari ir minimalistinė raiška, apgalvota ekspozicija, dėmesys detalėms.

Vertinimo komisija nė kiek neabejojo į geriausiųjų gretas įtraukdama VDA tekstilės galeriją „Artifex“, kuri mugėje pristatė menininkės Dovilės Gudačiauskaitės kūrybą. „Mus pritrenkė Dovilės kūryba, ji nuostabi menininkė, gal kiek per mažai įvertinta, – sakė komisijos pirmininkė. – Norėjome pastebėti, kaip stipriai ši menininkė dirba su medžiagos ir atminties perkūrimu, panaudojimu iš naujo. Iš senų antklodžių pasiūti meškinai daugeliui iš mūsų kelia vienokių ar kitokių prisiminimų, be to, kūrinys nepaprastai atspindi šių metų ekologijos temą.“

Ukrainos galerija „Art14“ komisijos buvo išskirta už kokybišką ekspoziciją ir vertingą kūrybą, šių dienų kontekste kalbančią apie dabarties aktualijas.

Geriausios galerijos apdovanojimas tradiciškai atiteko prancūzų galerijai „Galerie Nivet-Carzon“. „Puiki, nuosekli, informatyvi, performatyvi ekspozicija, – taip komisijos pirmininkė įvertino galeriją iš Paryžiaus. – Iš pirmojo žvilgsnio netvarkoje ir chaose gali pastebėti suvaldytą tvarką ir nuoseklumą. Savo kūrybą galerijoje pristatantys menininkai – labai jauni, bet nagrinėja aktualias temas. Tikrai stebina, kaip tokie jauni žmonės taip nuosekliai ir kokybiškai sudėliojo ekspoziciją.“

Dailininkų sąjungos galeriją komisija pažymėjo už skirtingų medijų – grafikos, skulptūros ir objektų sinergiją, už kokybišką, subalansuotai išbalansuotą ekspoziciją, taip pat skirtingas interpretacijas keliančią kūrybą.

Komisija ir šiais metais į geriausiųjų gretas įtraukė „The Rooster gallery“. „Negalėjome jos neišskirti, man atrodo, labai svarbu, kad lyderiaujančios galerijos vertina jaunuosius menininkus ir itin kokybiškai juos pristato. Tai svarbu ir meno laukui, ir edukacijai“, – sakė D. Gambickaitė.

VDA parodų salės „Titanikas“ įvertintos už meninį laiko įprasminimą. Menininko Kęstučio Grigaliūno kūryba komisijai pasirodė labai netikėta – iš pirmo žvilgsnio žaisminga ekspozicija-karantino dienoraštis tarsi įprasmina laiką, susieja žaismę ir mirties slogutį.

Geriausia „ArtVilnius’22“ menininke už meninės raiškos įvairumą pripažinta Eglė Paulina Pukytė. VDA galerijos „5 malūnai“ pristatoma menininkė, komisijos nuomone, itin dinamiška ir skirtinga, visada kalbanti apie aktualybes, dabarties problemas, jos ekspozicijose vietos randa įvairios raiškos. „Mums patiko Eglės Paulinos kritinis žvilgsnis, tai, kad ji nebijo žodžius vynioti į vatą, kalbėti apie dalykus taip, kokie jie yra“, – komisijos nuomonę apibendrino pirmininkė.

Geriausios „ArtVilnius’22“ instaliacijos apdovanojimas už asmeninį patirčių transformavimą į universalias ir aktualias temas atiteko Žygimanto Augustino instaliacijai „Nepakankama ramybė“. Parodoje „Takas“ pristatyta garso instaliacija sulaukė pirmųjų parodos lankytojų dėmesio. „Iš sovietinio garsiakalbio sklindančios lopšinės dabarties kontekste kelia šiurpą, – sakė D. Gambickaitė. – Tai itin paveiki instaliacija, mums dar kartą primenanti apie grėsmę ir raginanti neužsnūsti.“

Mugės mecenatės, advokatų kontoros „Cobalt“ premija įteikta geriausiam „ArtVilnius’22“ jaunajam menininkui Jonui Aničui. „Jono kūryboje taip pat labai ryškios ekologijai svarbios temos – medžiagų panaudojimas iš naujo. Naudodamas monumentalias medžiagas, menininkas nepraranda žaismės“, – apie jaunojo menininko kūrybą pasakojo vertinimo komisijos pirmininkė D. Gambickaitė.

Meno mugė „ArtVilnius’22“ vyks iki sekmadienio, spalio 9 d. vakaro. Renginį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė, ypatingasis partneris – „Lewben“, mecenatė – advokatų kontora „Cobalt“.