„Knygų savaitė“ baigėsi, knygų mėnuo – tęsiasi

Iniciatoriai sako šiemet susidūrę su kitokiais iššūkiais nei pernai, bet dalyvių entuziazmas buvo nė kiek ne mažesnis.

„Kai nusprendėme, kad ir šiemet organizuosime „Knygų savaitę“, žinojome, kad sėkmę pakartoti nebus lengva, juk aplinkybės jau tikrai ne tos pačios – nebesame uždaryti griežtame karantine. Tačiau nei mūsų, nei kitų dalyvių entuziazmo tai nesumažino, juo labiau kad ir patirties jau turėjome gerokai daugiau. Tad džiaugiamės ir šiemet žiūrovams ir žiūrovėms padovanoję kelias dešimtis renginių bei dar daugiau nei pernai susitikimų su užsienio autoriais.

Ačiū žiūrovams už peržiūras, palaikymą ir reakcijas socialiniuose tinkluose, už tai, kad tikrai neliko abejingi pasiūlytam turiniui“, – sako „Knygų savaitę“ inicijavusios leidyklos „Baltos lankos“ vadovė Kotryna Žukaitė. Pasak jos, „Knygų savaitė“ buvo vienas iš vasario, kuris jau neatsiejamas nuo knygų ir skaitymo, renginių ir baigiasi ji simboliškai: įvykę renginiai bus toliau pasiekiami per ekranus.

Už kadro – ir juokas, ir... neramios katės

Kaip gyvi renginiai ir susitikimai su rašytojais turi savo specifiką, neišvengia įvairiausių nuotykių, taip ir nuotolinių renginių įrašymas retai kada apsieina be kuriozų ar netikėtumų.

„Per šiuos porą metų turbūt jau ne tik susigyvenome su pandemija, bet ir mes, ir kiti leidėjai tikrai gerokai labiau įgudome naudotis įvairiausiomis technologijomis, perpratome net kai kuriuos filmavimo subtilumus. Žinoma, be patikimų partnerių kai kurių iššūkių tikrai nesiimtume, bet jau juokaujame, kad ši „Knygų savaitė“ tikrai įsimins netikėtumais. Turbūt nė vienas nuotolinis filmavimas neapsiėjo be netikėtų trukdžių, o štai specialiai ir kruopščiai organizuoto filmavimo Berlyne, kur pasikalbėti susitiko rašytojai Lina Ever ir Robertas Seethaleris, vos nesugriovė nekantraus katino kniaukimas. Žinoma, visa tai liko už kadro ir dabar jau skamba kaip smagus prisiminimas“, – apie renginio užkulisius pasakoja K. Žukaitė.

Anot jos, tai, kad susitikimų ir pokalbių vaizdo įrašus peržiūrėjo daugybė žiūrovų, liudija, kad tam tikri per pandemiją susiformavę įpročiai gali išlikti.

„Žinoma, niekas neatstos gyvo susitikimo ar tikro autografo ant mėgstamo autoriaus ar autorės knygos. Ir taip, tiesa: pavargome nuo ekranų. Tačiau atrodo, kad pandemijos atvertomis galimybėmis taip pat išmokome naudotis ir tikrai noriai tai darome. Vien tai, kad visai nebesvarbu, kur gyvena mūsų mėgstamas autorius, – susitikti su juo ar ja tapo paprasta kaip niekad anksčiau. Manau, toks „priartėjimas“ daugeliui skaitytojų svarbus ir reikšmingas“, – sako „Baltų lankų“ vadovė.

Šiemet „Knygų savaitėje“ dalyvavo leidyklos „Actus Magnus“, „Alma littera“, „Baltos lankos“, „Baltų lankų vadovėliai“, „Kitos knygos“, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, „Nieko rimto“, „Phi knygos“, „Slinktys“. Taip pat Lietuvos aklųjų biblioteka, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, „Neakivaizdinis Vilnius“, Utenos A. ir I. Miškinių viešoji biblioteka, Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka, Trakų viešoji biblioteka.