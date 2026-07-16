Biblioteka, kurioje gyvena miesto istorija, ir Lelija, kuri žydi kūryba

Šventę meniškai ir emocingai vedė aktorė Virginija Kochanskytė, o saksofono melodijomis ypatingą vakaro nuotaiką kūrė Laimonas Tupikas. Muzika, eilės ir prisiminimai pynėsi į vieną pasakojimą apie vietą, kurioje gimsta ne tik knygų istorijos, bet ir žmonių ryšiai. Bibliotekai skambėjo nuoširdžiausi sveikinimai ir padėkos, literatai skaitė savo kūrybą, dalijosi prisiminimais, dėkojo už bendrystę. Net gimtadienių tortas tądien buvo daugiau nei šventinis simbolis – jis priminė, kad gražiausi dalykai gimsta tuomet, kai jais dalijamasi.
Vakaro metu nuskambėjo mintis, kad bibliotekos buvo iki Kristaus gimimo, jos bus ir po mūsų. Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka yra viena seniausių ir svarbiausių rajono kultūros įstaigų, kurios istorija prasidėjo dar 1941 metais. Tuomet, kaip priminė bibliotekos direktorė Loreta Aleknienė, ji buvo įkurta kaip Švenčionių apskrities Ignalinos valsčiaus biblioteka.
1950 m., Ignalinai tapus rajono centru, biblioteka pertvarkyta į Ignalinos rajoninę biblioteką.
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1952 m. įkurta vaikų biblioteka. 1977 m. biblioteka reorganizuota į Centrinę rajono biblioteką su 37 filialais. Šiame, tuomet mediniame, pastate, kur veikė kultūros namai, biblioteka įsikūrė 1984 m., o 1988 lapkričio 12 d. būtent prie bibliotekos pastato iškelta trispalvė – laisvės ir atgimimo simbolis. Vėliau prasidėjusi aktyvi projektinė veikla skatino darbuotojus mokytis, ieškoti naujų veiklos formų, plėsti bibliotekos ribas ir kurti ją kaip atvirą kultūros, švietimo bei bendruomenės namų erdvę. 2008-aisiais po renovacijos lankytojus biblioteka pasitiko jau kaip moderni, šviesi ir šiuolaikiška kultūros erdvė.
Šiandien tai vieta, kur susitinka tradicija ir šiuolaikinės technologijos, kūryba ir žinios, įvairių kartų žmonės. Tačiau svarbiausia jos misija išliks tokia pati – būti vieta, kur kiekvienas gali augti, kurti ir atrasti, nuolat tobulėti.
Gražiomis sukaktimis džiaugėsi ir biblioteką bei kuriančius žmones sveikino Ignalinos rajono savivaldybės meras Laimutis Ragaišis, kalbėjęs apie bibliotekos prasmę ir pradžių pradžią mūsų sudėtingo istorinio likimo krašte – nuo lenkmečio laikų, knygnešių, daraktorių ir šviesuolių. Ignalinos rajono savivaldybės viešajai bibliotekai padėką meras skyrė už ilgametį ir prasmingą darbą skatinant vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų skaitymą, puoselėjant kultūrines vertybes, skleidžiant žinias, saugant krašto istoriją, paveldą, telkiant bendruomenę bei kuriant atvirą, šiuolaikišką ir kiekvienam prieinamą kultūros bei švietimo erdvę.
Ignalinos rajono literatų klubui „Lelija“ dėkota už gražų ir prasmingą kūrybinės raiškos puoselėjimą, rašančių bendruomenės narių būrimą, skatinimą, jų kūrybos propagavimą. Bibliotekai ir literatų klubui dovanoti miesto šventės suvenyrai ir pasirinkta kelionė Lietuvoje. Kartu su meru sveikinime dalyvavo savivaldybės vicemeras Imantas Umbražiūnas, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Gražina Mackonienė.
Biblioteką kūrė ir tebekuria žmonės. Tie kurie pasitinka skaitytojus, kurie kuria, telkia bendruomenę, kurie dirba nematomą darbą, įgyvendina projektus. Bibliotekos direktorė Loreta Aleknienė už ilgametį prasmingą darbą dėkojo 30 metų bibliotekoje dirbančiai buhalterei Bangai Berdikšlienei, 25-erius metus Kazitiškyje ir Grybėnuose besidarbuojančiai Daliai Koršul ir 15 metų Ignalinoje – Virginijai Mesropian.
Pasveikinti jubiliejų švenčiančios bibliotekos ir literatų klubo atvyko Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė Greta Kėvelaitienė. Ji džiaugėsi ilgamete draugyste ir bendradarbiavimu, pabrėžė, kad Ignalinos bibliotekos vardas plačiai žinomas Lietuvoje, o jos veikla įkvepia daugelį. Viešnia perdavė Lietuvos bibliotekininkų draugijos padėkas Rūtai Juršienei, Sigitai Pratkelienei, Laimai Banienei ir Virginijai Mesropian.
Šiltų sveikinimų negailėjo kolegos iš Molėtų ir Utenos bibliotekų, Ignalinos rajono kultūros bei švietimo įstaigų vadovai, Linkmenų ir Budrių bendruomenės, rajono policijos atstovai, Visuomenės sveikatos biuras ir kiti ilgamečiai bibliotekos bičiuliai.
Ypač jautriai apie bendrystę su kūrybingais Ignalinos krašto žmonėmis kalbėjo buvusi literatų klubo „Lelija“ kuratorė Irena Marudina. Ji prisiminė daugybę literatūrinių vakarų, susitikimų, išleistų knygų, kūrybos rinkinių ir kelionių, kurie augino ne tik autorius, bet ir visą bendruomenę.
Dabartinė klubo kuratorė Laima Banienė visus pasveikino šviesios atminties Agotos Ramutės Rimšelienės eilėmis. Ji minėjo, kad šiandien „Lelija“ – tai kur kas daugiau nei literatų sambūris. Tai gyva kūrybos erdvė, kurioje saugoma lietuvių kalba, puoselėjama poezija, krašto istorija ir bendruomeniškumas. Tai vieta, kur žodis tampa tiltu tarp žmonių, kartų ir laikmečių.
Šventinis vakaras baigėsi muzika ir eilėmis. Savo kūryba dalijosi literatų klubo nariai Silva Žiliukienė, Olga Paukštienė, Vidmantas Lisauskas, Vaiva Kaladinskienė, Lina Kovalevskienė, Rimutė Skunčikienė, Algis Jakštas, Česlava Girdziušaitė-Pribušauskienė, Mamertas Papšys, Mindaugas Milinavičius ir Aldona Freder. Dauguma skambėjusių eilėraščių buvo skirti Ignalinai, jos gamtai, žmonėms, seniesiems kaimams.
Šis vakaras dar kartą priminė, kad bibliotekoje saugomos ne tik knygos. Joje gyvena miesto ir krašto atmintis, žmonių istorijos ir bendruomenės širdis.