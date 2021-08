Valdovų rūmai atnaujino ekskursiją neįgaliesiems

Regėjimo negalią turintiems žmonėms pristatytas muziejaus edukatorių atnaujintas pasivaikščiojimas po ekspoziciją, kuriame siūloma liesti, uosti ir kitaip pajusti Valdovų rūmų erdves, pažinti eksponatus. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad kai kuriose srityse vis dar patiriantiems diskriminaciją neįgaliesiems planuojami įstatymų pakeitimai, kuriais būtų atvertas kelias patogiau gyventi.

1926 m. Kaune, įsikibę į virves, nes tuo metu trūko lydinčių žmonių, aklieji iš visos Lietuvos rinkosi į pirmąjį suvažiavimą Liaudies namų salėje. Tada jų susirinko apie du šimtus. Ilgainiui virves pakeitė baltosios lazdelės, šiandien padeda ir išmanieji įrenginiai. Valdovų rūmų muziejuje susirinkusiesiems paminėti 95-ųjų Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos metinių pasiūlyta dalyvauti specialioje atnaujintoje ekskursijoje regėjimo negalią turintiems žmonėms. Lankytojai džiaugėsi, kad per karantiną muziejus sukūrė naujų galimybių pažinti istoriją ir paveldą. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių draugijos teigimu, svarbiausia, kad į kultūros erdvę atėję negalią turintys žmonės rastų ne tik aprašą brailio raštu, bet ir kitais pojūčiais prieinamą turinį. Tai sunku apibrėžti, svarbus naujumo, netikėtumo momentas.

Valdovų rūmų muziejaus edukatorė Vida Kaunienė teigia, kad vaikščiojant tilteliais virš atkastų Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų pamatų visiems lankytojams rodomi istorinių sukrėtimų ženklai, pavyzdžiui, nuo kaitros išsilydžiusios plytos. Jos „apvarvėjo“, kai per XVII a. vidurio karą su Maskva viename rūmų rūsyje sprogo parako atsargos. Tada temperatūra, pakilusi iki 1500 laipsnių karščio, varvančia mase pavertė net ir išdegtą molį. Regėjimo negalią turintiems žmonėms siūloma apčiuopti, kuo skiriasi įprasta senoji plyta ir susilydžiusi nuo karščio, nes atnaujintoje ekskursijoje leidžiama liesti ir išlikusį mūrą, ir palyginti sveiką plytą su apdegusia (tokios plytos specialiai atnešamos iš muziejaus saugyklų). Neregiams ir silpnaregiams skirta ekskursija su edukaciniais elementais muziejaus specialistų neseniai buvo atnaujinta, papildyta vertingiausių eksponatų kopijomis, pavyzdžiui, senųjų ginklų, aprangos detalių, taip pat sukurta garso įrašų, kad neįgalieji susipažintų su Valdovų rūmų muziejaus ekspozicijomis ir įdomiausiais eksponatais.

Valdovų rūmų muziejus primena, kad norintys atvykti negalią turintys lankytojai turi iš anksto užsiregistruoti ir pasirinkti jiems skirtą ekskursiją. Valdovų rūmų muziejus yra vienas iš nedaugelio Lietuvos muziejų, kuris, be kita ko, yra visiškai pritaikytas ir judėjimo negalią turintiems lankytojams, nes visur yra įrengti keltuvai, be to, muziejus gali pasiūlyti ir vežimėlius.