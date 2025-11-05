Trakuose įsikurs pirmoji Lietuvoje tarptautinė rašymo rezidencija „April“

Tarptautiniu mastu tai – išskirtinė naujiena. Nors 2021 m. Vilniui suteiktas UNESCO literatūros miesto statusas atvėrė naujų galimybių literatūros tarptautiškumui, rašymo praktikos vizualiųjų menų kontekste iki šiol likdavo paraštėse. „April“ siekia tai pakeisti – tapti pirmąja nuosekliai literatūrai, meniniam rašymui ir kritikai dedikuota erdve, kurioje susitiktų tiek rašytojai, tiek šiuolaikinio meno kūrėjai.
„April“ ketina tapti vietos ir laiko sala, kurioje svarbiausia – rašymas ir susitikimai, tylus darbas ir netikėti pokalbiai. Tai bandymas sukurti gyvą tarptautinę bendruomenę, kur kūrėjai dalinsis praktikomis, idėjomis ir drąsiai eksperimentuos su teksto formomis.
„Norime sukurti vietą, kur menininkai, rašytojai ir kritikai iš skirtingų šalių gali susitikti, kalbėtis, dalintis tekstais, kartu formuoti šiuolaikinį literatūros ir meno rašymo lauką. Tokios rezidencijos stiprina ne tik autorių mobilumą, bet ir visos šalies literatūros gyvybingumą“, – sako programos kuratorė Justina Zubaitė-Bundzė, ilgus metus dirbusi Šiuolaikinio meno centro (ŠMC) skaityklos kuratore. Ji taip pat yra literatūros festivalio „Paviljono“ knygų savaitgalis kuratorių komandos narė, viena Meno kritikos apdovanojimų iniciatorių.
„April“ išsiskirs aiškiu dėmesiu rašymo praktikoms ir tarptautiškumui. Pirmųjų metų rezidencijų programoje dalyvaus žinomi meno ir literatūros lauko vardai: kultinio, nuo 1953 m. leidžiamo literatūros žurnalo „The Paris Review“ redaktorė Emily Stokes, vienos svarbiausių meno kritikos ir meno rašymo platformos „e-flux Criticism“ redaktorius Ben Eastham, kurio nauja knyga 2026 m. pasirodys prestižinėje britų literatūros leidykloje „Fitzcarraldo Editions“ bei ukrainiečių rašytoja ir menininkė Yevgenia Belorusets. Tarp būsimų rezidentų – lietuvių autorės Jurga Tumasonytė, Aistė Jakas ir Elena Narbutaitė. Šiuo metu vyksta derybos dėl amerikiečių poeto Ocean Vuong atvykimo į „April“ antroje 2027 m. pusėje, po to kai lietuvių kalba pasirodys jo naujausia knyga „The Emperor of Gladness“.
Rezidencijos dalyviai gyvens specialiai rašytojams pritaikytose kambariuose–studijose, iš kurių atsiveria Galvės ežeras – tylus liudininkas tų, kurie rašo. Trakai čia tampa ne tik geografine vieta, bet ir rezidencijos metafora – susitikimo tarp kultūrų, laikų ir kalbų erdve. Bus rengiami kūrybos skaitymai, pokalbiai, performansai ir literatūros pristatymai. Šiuolaikinio meno kūrėja, fotografė Saulė Gerikaitė jau fiksuoja būsimos rezidencijos atmosferą – jos Trakų nuotraukose matyti laukimas, melancholija ir šviesa, iš kurių formuojamas „April“ vizualinis pasakojimas.
„April“ sudarys sąlygas atvykusiems autoriams Lietuvoje praleisti ilgesnį laiką, įsigilinti į nagrinėjamas temas bei vietos kontekstą, susipažinti su Lietuvos šiuolaikinės kultūros scena ir jos dalyviais. Rezidentams bus teikiamos profesionalios kūrybinės konsultacijos – kuratorių, turinio redaktorių, kalbos redaktorių ir vertėjų pagalba. Programa suteiks erdvės nepriklausomiems kūrėjams – rašytojams, kritikams, mąstytojams – patiems rinktis, apie ką ir kaip rašyti, kokius Lietuvos kultūros procesus ar kūrėjus nagrinėti. Tokiu būdu „April“ taps ne tik kūrybine, bet ir tinklaveikos platforma, skatinančia mainus tarp vietos ir užsienio kūrėjų bei įtraukiančia Lietuvos kultūrinį lauką į platesnį dialogą.
Rezidencijos metu sukurti kūriniai ir tekstai bus publikuoti kultūrinėje spaudoje arba taps didesnės apimties kūriniais – knygomis, scenarijais, performansų užrašais – iš dalies įgyvendintais šios programos dėka.
„April“ veiks pagal mišrų atrankos principą – programos sudarytojų kvietimu ir atviro kvietimo konkurso būdu. Pirmasis atviras kvietimas bus paskelbtas 2026 m. sausį. Paraiškas vertins tarptautinė komisija: Akvilina Cicėnaitė, Vaiva Grainytė, Yana Foqué, Raimundas Malašauskas ir Justina Zubaitė-Bundzė.
Programą inicijuoja ir įgyvendina VšĮ „Artnews“ – organizacija, daugelį metų stiprinanti meno kritikos lauką Lietuvoje ir Baltijos regione, leidžianti meno leidinius bei įgyvendinanti tarpdisciplininius projektus. Programos kūrėjai – Vitalija Jasaitė, Danutė Gambickaitė, Boris Symulevič ir Justina Zubaitė-Bundzė. Prie kūrybinės komandos prisijungė Jurgis Griškevičius (dizainas) ir Saulė Gerikaitė (fotografija).
„April“ – tai šiuolaikiška, profesionali ir tarpdisciplininė erdvė, kur tekstas tampa susitikimo tašku tarp Lietuvos ir pasaulio kūrėjų. Nuo lapkričio vidurio veiks svetainė www.aprilresidency.lt, kur bus skelbiamos naujienos, rezidentų pristatymai, atvirų kvietimų informacija ir fotografiniai pasakojimai iš Trakų.