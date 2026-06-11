T. Lagūnavičius Vilniuje pristatė parodą „PRIEŠ: ribos estetika, laukimo ontologija ir vaizdo įtampa“

Menininko teigimu paroda „PRIEŠ: ribos estetika, laukimo ontologija ir vaizdo įtampa“ yra apie tai, kas dar neįvyko, bet jau veikia.
Žmogaus patirtis dažniausiai aprašoma apie tai, kas įvyko. Istorija, atmintis, dokumentas, liudijimas – visa tai priklauso postfaktinei būsenai, tam, kas jau yra tapę tikrove. Tačiau egzistuoja kita, ne mažiau reikšminga žmogaus būties teritorija – būsena prieš. Prieš sprendimą. Prieš žodį. Prieš veiksmą. Prieš katastrofą. Prieš meilę. Prieš atsisveikinimą. Prieš pradžią. Paroda „PRIEŠ“ atsigręžia būtent į šią sunkiai apčiuopiamą laiko ir sąmonės zoną. Ji nėra pasakojimas apie įvykį.
Veikiau tai tyrimas to, kas vyksta prieš įvykį – ten, kur dar nėra aiškios formos, tačiau jau egzistuoja įtampa, kryptis, galimybė ir nuojauta. Šios parodos kūriniai atsisako perteklinės vaizdinės retorikos. Jie veikia ekonomiškai, minimaliai ir universaliai.
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Čia nėra siekiama iliustruoti konkrečios istorijos ar pateikti uždarą interpretaciją. Priešingai – darbai konstruojami kaip atviros reikšmių struktūros, kuriose žiūrovas susiduria ne su atsakymu, bet su būsena. Minimalios formos, santūrūs ženklai ir vizualinė tyla tampa ne estetinio asketizmo demonstracija, o filosofine pozicija. Kuo mažiau vaizdo triukšmo, tuo ryškiau pasirodo pati laukimo substancija.
Ribos fenomenologija
„Prieš“ nėra tik laiko prieveiksmis. Filosofine prasme tai ribinė būsena. Fenomenologijos tradicijoje žmogaus sąmonė visada nukreipta į tai, kas artėja. Dabartis niekada nėra visiškai uždara; ją persmelkia lūkesčiai, baimės, viltys ir projekcijos. Todėl „prieš“ galima suprasti kaip ypatingą egzistencinį lauką, kuriame ateitis jau veikia dabartį, nors dar nėra tapusi faktu. Parodos kūriniai tyrinėja būtent šį paradoksą. Juose regime ne veiksmą, o jo galimybę. Ne rezultatą, o jo šešėlį. Ne atsakymą, o klausimo formavimąsi. Toks santykis su vaizdu kuria savitą estetinę įtampą. Žiūrovas nuolat atsiduria tarp atpažinimo ir neapibrėžtumo. Formos atrodo pažįstamos, tačiau jų reikšmė lieka atvira. Vaizdas tampa ne reprezentacija, o mąstymo įvykiu.
Tuštuma kaip aktyvi struktūra
Šiuolaikinėje vizualinėje kultūroje dominuoja pertekliaus logika. Vaizdų gausa dažnai naikina jų poveikį. Todėl parodos „PRIEŠ“ pasirinkta minimalizmo strategija gali būti suvokiama kaip tam tikras pasipriešinimas vizualinei infliacijai. Čia tuštuma nėra trūkumas. Ji veikia kaip aktyvi struktūra. Panašiai kaip muzikoje tyla leidžia išgirsti garsą, taip ir šiuose darbuose nutylėjimas leidžia išryškėti minčiai. Erdvės tarp formų tampa tokios pat reikšmingos kaip ir pačios formos. Vaizdas veikia ne tuo, ką demonstruoja, o tuo, ką sulaiko. Šis sulaikymas ir yra „prieš“ estetika. Tai estetika, kurioje reikšmė ne pateikiama, bet atidedama. Ne užbaigiama, bet nuolat kuriama žiūrovo sąmonėje.
Interpretacijos atvirumas
Vienas svarbiausių parodos principų – interpretacijos laisvė. Kūriniai nesiekia diktuoti vienintelio skaitymo būdo. Jie sąmoningai palieka erdvės žiūrovo patirčiai, jo biografijai, kultūrinei atminčiai ir individualioms asociacijoms. Todėl „prieš“ kiekvienam atsiveria skirtingai. Vienam tai gali būti asmeninio apsisprendimo akimirka. Kitam – visuomeninių lūžių nuojauta. Trečiam – egzistencinis sustojimas tarp praeities ir ateities. Ši interpretacinė įvairovė nėra šalutinis efektas. Ji sudaro paties projekto esmę. Paroda nesiekia kalbėti už žiūrovą. Ji kviečia jį tapti aktyviu prasmės bendrakūrėju.
Performansas kaip perėjimo veiksmas
Parodos atidarymą lydintis performansas pratęsia ir išplečia ekspozicijoje plėtojamą konceptualią trajektoriją. Performansas čia suvokiamas ne kaip iliustracija ar komentaras paveikslams, bet kaip gyvas ribinės būsenos išgyvenimas. Tai veiksmas, vykstantis tarp „ne“ ir „jau“. Tarp potencialumo ir aktualumo. Tarp minties ir jos materializacijos. Skirtingai nei objektas, performansas egzistuoja tik savo vyksmo metu. Jis nuolat nyksta tuo pat metu, kai vyksta. Todėl performatyvus veiksmas tampa idealia „prieš“ būsenos metafora – nuolatine transformacija, kurios negalima sustabdyti ar galutinai užfiksuoti. Atidarymo rytą žiūrovai bus pakviesti ne tik stebėti, bet ir dalyvauti bendroje laukimo, dėmesio ir sąmoningo buvimo patirtyje.
Etika prieš veiksmą
Parodos „PRIEŠ“ aktualumas slypi ne vien estetiniame ar filosofiniame lygmenyje. Šiandienos pasaulyje, kuriame dominuoja greitis, reakcija ir momentinis atsakas, „prieš“ tampa ir etine kategorija:
Tai kvietimas sustoti prieš nusprendžiant.
Įsiklausyti prieš kalbant.
Pamatyti prieš vertinant.
Mąstyti prieš veikiant.
Tokioje perspektyvoje „prieš“ tampa ne pasyvumo ženklu, bet brandžios sąmonės forma. Tai tarpas, kuriame gimsta atsakomybė.
Atvira pradžia
Paroda „PRIEŠ“ nėra apie praeitį ir nėra apie ateitį. Ji kalba apie trapų slenkstį tarp jų. Apie akimirką, kai pasaulis dar gali pasukti įvairiomis kryptimis. Ekonomiška vaizdinė kalba, minimalistinės formos, subtili estetinė įtampa ir konceptualus tikslumas čia susijungia į vientisą refleksijos lauką. Žiūrovas kviečiamas ne vartoti vaizdą, bet jame apsigyventi, nes kartais svarbiausia yra ne tai, kas įvyko. Svarbiausia tai, kas vyksta prieš.
Apie menininką:
- daugiausia paveikslų muziejuose ir galerijose visame pasaulyje;
- daugiausia sukurtų paveikslų pasaulyje;
- pirmosios generatyvinio meno galerijos-muziejaus Pabaltijyje įkūrėjas.
Tomas Lagūnavičius – Kaune, Lietuvoje, gyvenantis žymus multidisciplininis ir mišrios medijos menininkas, kurio kūryba aprėpia tiek vaizduojamąjį, tiek scenos meną. 2025 m. oficialiai pripažintas pasaulio rekordininku pagal sukurtų paveikslų skaičių (6 264 kūriniai) ir muziejuose bei viešose galerijose inventorizuotų darbų kiekį (5 522 kūriniai).
Jo kūrybinis kelias prasidėjo 2013 m., kai pirmasis paveikslas pateko į Pietų Korėjos meno muziejų. Nuo tada menininkas nuolat kuria, dalyvauja tarptautinėse parodose, bienalėse ir aktyviai veikia meno pasaulyje. Per savo įspūdingą karjerą jis surengė daugiau nei 40 personalinių parodų ir virš 50 spektaklių, atskleisdamas savo įvairiapusius talentus bei dinamišką požiūrį į meną.
Dalyvavimas tarptautinėse parodose ir bienalėse, tokiose kaip prestižinė 13-oji Florencijos bienalė Italijoje (2021 m.) ir Žemės meno paroda „Balansas“ Vilniuje (2021 m.), pelnė jam tarptautinį pripažinimą. Naujausi darbai buvo eksponuoti 15-oje kasmetinėje dailės parodoje „Abstraktai“ (JAV), kur menininkas pelnė 5-ąją vietą.
Jis ne kartą tapo įvairių konkursų laureatu: jo kūriniai laimėjo 1-ąją ir 5-ąją vietas galerijos „The Spring Countdown Show“ konkurse Toronte (Kanada), 2-ąją vietą „Fusion Art“ konkurse „Gyvūnų karalystė“ Santa Fė (Naujoji Meksika), 3-ąją vietą virtualioje parodoje „Light of Love“ Pekine (Kinija), o parodoje „Abstracts“, kurią organizavo „J Mane Gallery“ (Naujasis Džersis, JAV), jam skirtas platinos apdovanojimas. Tomas Lagūnavičius pasirodė su performansu „Dead Soldier’s Dance“ „Crude Saturdays“ festivalyje Briuselyje (Belgija) ir „Contemporary Venice“ festivalyje Venecijoje (Italija).
Menininkas nuolat eksponuoja savo paveikslus įvairiose galerijose skirtingose šalyse: „Boomer“ galerijoje (Londonas, Anglija), „Artly Mix“ galerijoje (San Paulas, Brazilija), „Artio“ galerijoje (Torontas, Kanada), „Collect Art“ (CoA) galerijoje (Tbilisis, Sakartvelas) ir kt.
Tomas Lagūnavičius yra aktyvus daugelio meno asociacijų narys: Association for Visual Arts (AVA), International Network for Contemporary Performing Arts (IETM), Association of Performing Arts Professionals (APAP), International Association of Visual Artists (IAVA), National Association for the Visual Arts (NAVA), Stage Directors and Choreographers Society (SDC), Association for Latin American Art (ALAA), Visual Artists Association (VVA), and Visual Arts Network of South Africa (VANSA).