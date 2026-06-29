Pirmasis „Festivalis X“ atvėrė LNOBT sceną jauniesiems kūrėjams

„LNOBT duris pirmą kartą atvėrėme naujam renginiui – „Festivaliui X“. Kvietėme įžengti į teatro pasaulį – ir kartu atsinešti savąjį. Nes būtent ten, kur susitinka skirtingi pasauliai, randasi naujų idėjų, naujų klausimų ir naujas menas.
Gyvename laiku, kai atrodo, kad pasaulis nuolat verčiasi aukštyn kojomis, o neapibrėžtumas tampa kasdienybe. Tačiau menininkas turi ypatingą dovaną – jis neprivalo laukti, kol pasaulis vėl atsistos į savo vietą.
Jei pasaulis apsivertė – apsiverskite aukštyn kojom, atsistokite ant rankų ir kurkite. Pažvelkite į jį kitu kampu. Būtent taip gimsta nauji požiūriai, naujos formos ir kūriniai, kurie keičia mūsų matymą“, – pradėdama festivalį kalbėjo LNOBT generalinė direktorė Laima Vilimienė.
Dvi „Figaro vedybų“ interpretacijos
Operos ir šokio pasirodymus festivalyje kuriantiems menininkams buvo siūloma atsigręžti į Wolfgango A.Mozarto operą „Figaro vedybos“. Dvi jaunųjų operos kūrėjų komandos savaip interpretavo scenoje dinamiško veiksmo kupiną šios operos Antrojo veiksmo finalą.
Režisierė Gabrielė Česevičiūtė, scenografijos ir kostiumų dailininkė Augustė Ilginytė ir šviesų dailininkas Andrius Ringevičius „Figaro vedybų“ veikėjus perkėlė į teismo salę, o režisierė Gabrielė Tumaitė, scenografijos ir kostiumų dailininkas Justas Sabastijanskas, vaizdo projekcijų dailininkė Austėja Glušokaitė ir šviesų dailininkas Jaunius Zaturskis – į drabužinę.
LNOBT orkestrui operos eskizuose dirigavo Raimonda Skabeikaitė, operos veikėjus scenoje įkūnijo Mindaugas Tomas Miškinis, Joana Gedmintaitė, Monika Pleškytė, Raimundas Juzuitis, Regina Šilinskaitė, Juozas Janužas, Paulius Prasauskas, Arūnas Malikėnas ir Skirmantė Vaičiūtė.
Keturios choreografinės miniatiūros
Baleto artistų kuriami „Kūrybinio impulso“ pasirodymai – ilgametė LNOBT tradicija. „Festivalyje X“ choreografinių miniatiūrų pastatymams ryžosi choreografai Edvinas Jakonis („En Dor“, muzikos autorė Marija Paškevičiūtė), Jonas Bernardas Kertenis („Temsta“), Imogen Holly Moss („Life Could Be a Dream“) ir Miryam Roca Cruz („sociaty.exe“). Jauniesiems choreografams padėjo šviesų dailininkai Andrius Ringevičius, Adrianas Jacunovas ir Jaunius Zaturskis.
Baleto pasirodymuose šoko Gabrielė Dukel, Saulė Jauniškytė, Gabrielė Marčiukaitytė, Smiltė Mazūraitė, Vilija Montrimaitė, Imogen Holly Moss, Haruka Ohno, Yeva Shportiuk, Saulė Stanytė, Nora Straukaitė, Andrea Canei, Victor Coffy, Lorenzo Epifani, Arata Yamamoto, Kosei Yamatani, Edvinas Jakonis, Imanol Sastre, Dino Staković.
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Diskusijų akiratyje – elitiškumas, nuovargis, intymumas
Teatro Kamerinėje salėje festivalio metu surengtos net trys aktualios diskusijos, susilaukusios gausios klausytojų auditorijos.
Kompozitorė Marija Paškevičiūtė, istorikė Kristina Petrauskė, choreografas Martynas Rimeikis ir moderatorė Rasa Murauskaitė-Juškienė kalbėjosi apie tai, kad opera ir baletas – anaiptol ne tik elitui suprantami menai.
Operos solistė Regina Šilinskaitė, baleto solistas Edvinas Jakonis, filosofas Laurynas Peluritis, dirigentas Martynas Stakionis ir moderatorė Agnė Zėringytė diskutavo, kuo įmanoma nustebinti šiuolaikinę nuovargio visuomenę.
Operos solistai Lina Dambrauskaitė, Karolis Kašiuba, režisieriai Kamilė Gudmonaitė, Augustas Gornatkevičius ir intymumo koordinatorė Virginija Vareikytė kartu su vedėja A.Zėringyte gilinosi į viešai beveik neaptarinėjamą intymių scenų vaizdavimo teatrų spektakliuose „virtuvę“.
Elektroninė muzika, performansai, instaliacijos
Gyvybė pulsavo ir teatro Raudonojoje fojė, kurioje debiutavo kelerius metus brandintas kompozitorės Marijos Paškevičiūtės ir elektroninės muzikos atlikėjo Dominyko Juknio (Mirror Slave) bendras projektas „Mirror Maria“.
Ten pat buvo galima išgirsti elektroninės muzikos atlikėjo Nikitos Kiriuchino kompozicijas „MozartSizer“.
Vaizdo ir šviesų instaliacijų kūrėjai Martynas ir Lukas Vaitkevičiai pristatė TV instaliaciją „SHXCXCHCXCHSH“, o Karolis Paulikas, padedamas M.Vaitkevičiaus, parengė interaktyvią meninę instaliaciją „Creoanima“, prie kurios savo judėjimu po teatro fojė prisidėjo visi „Festivalio X“ žiūrovai.
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