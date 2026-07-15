Sostinėje atidaryta garsaus XX a. skulptoriaus litvako Jacqueso Lipchitzo darbų paroda

Aštuonios gipso, terakotos ir kitų jautrių medžiagų skulptūros iki liepos 22 d. bus eksponuojamos Samuelio Bako muziejuje.
„Man tai yra labai svarbus dalykas, kad ne tik pasaulinio lygio menininkas grįžta į tėvynę, bet Lietuva atranda tuos menininkus, kurie gimė po Lietuvos saule“, – pristatydamas parodą kalbėjo Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus direktorius Sergejus Kanovičius.
„Šie darbai yra ypatingi tuo, kad jie parodo spalvos, formos ir medžiagos simbiozę – kaip J. Lipchitzas matė tą pasaulį, kurdamas vieną ar kitą skulptūrą, ką jis norėjo tuo pasakyti“, – kalbėjo muziejaus vadovas.
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Parodos autorių teigimu, pirmą kartą Lietuvoje pristatomi J. Lipchitzo meno kūriniai atkeliavo iš Valensijos moderniojo meno instituto kolekcijos. Bendra jų vertė siekia 9 mln. eurų.
„Tos skulptūros iš tiesų yra labai vertingos. Tačiau jų vertė taip pat susijusi ir su trapumu – mes turėjome išpildyti daugybę įvairių reikalavimų, kuriuos kėlė Valensijos modernaus meno institutas“, – teigė Samuelio Bako muziejaus ekspozicijų skyriaus vedėjas Aivaras Poška.
„Transportavimo metu palaikoma klimato kontrolė, kad tas sunkvežimis turėtų specialią pakabą, kad kelionės metu sustojimai vyktų specialiose aikštelėse, kuriose yra užtikrinamas meno kūrinių saugumas“, – pasakojo jis.
Tiesa, sostinėje lankytojams atverta tik dalis garsiojo kubizmo pradininko darbų – dar keturių J. Lipchitzo skulptūrų paroda šį penktadienį atvers duris Druskininkuose, jo vardu pavadintame muziejuje.
Šią parodą, kaip ir ekspoziciją Vilniuje, lankytojai galės pamatyti iki liepos 22 d.
„Švenčiant J. Lipchitzo 135-ąsias metines norėjosi padaryti parodą, sujungiančią du jam svarbiausius miestus Lietuvoje, kuriuos jis gyvenimo pabaigoje minėjo savo laiškuose“, – kalbėjo viena iš parodos autorių Aušra Rožankevičiūtė.
„Būtent Druskininkai-Vilnius, kaip tas kultūrinis J. Lipchitzo gyvenimo atminties tiltas padiktavo idėją vienu metu surengti vieną parodą dvejuose muziejaus padaliniuose (...) ir pakviesti lankytojus keliauti tuo keliu“, – pasakojo ji.
Vienos iš parodos autorių teigimu, abejose parodose eksponuojamos skulptūros atskleidžia menininko formų, idėjų kaitą bei simbolizuoja J. Lipchitzo kurtų formų žaismą, kubizmo klasikos elementus, egzistencinius menininko apmąstymus.
Šiuo metu eksponuojamuose menininko darbuose vyrauja esminiai kubizmo stiliaus akcentai – skulptūrose vaizduojamas žmonių ir muzikos instrumentų ryšys. Be kita ko, dalyje kūrinių atsispindi ir XX a. realijos – Europoje stiprėjančios politinės įtampos, Antrojo pasaulinio karo keliamos katastrofos pojūčiai.
J. Lipchitzas gimė Lietuvoje, Druskininkuose. Šiandien jo kūriniai saugomi įvairiose kultūros vietose visame pasaulyje – Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), Prancūzijoje, Izraelyje, Didžiojoje Britanijoje, Ispanijoje.