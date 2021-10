„Gaidos“ dienoraštis: ketvirtoji diena – „Twenty Fingers Duo“ ir lietuviška muzika

Spalio 27-osios vakarui atlikėjai, anot pranešimo spaudai, ruošėsi nuplėšti etiketę prilipdytą lietuviškai muzikai: kad viskas joje yra labai vienoda ir monotoniška. Ar tai atlikėjams pavyko padaryti?

Koncertą duetas pradėjo su Dominyko Digimo kūriniu „Walking Through The Three Points“, kurį duetas pats ir užsakė savo debiutinei kompaktinei plokštelei „Performa“. Kompozicija – tai garsinis pasivaikščiojimas Vilniaus gatvėmis. Iš tiesų kūrinys tokį pojūtį ir sukūrė, lyg vaikščiotume mieste. Maršruto atskaitos taškai – 3 maldos namai, kuriuose gana dažnai galime išgirsti skambančius varpus.

Varpų skambesį identifikuojame kaip muzikinį garsą, bet jiems nustojus skambėti visa tai, kas lieka aplinkui, priskiriame tylai. Iš tiesų viskas, kas lieka tarp „varpų“ ar, šiuo atveju, muzikinių elementų kūrinyje, ir girdėjosi, pavyzdžiui: eismo triukšmas ar apskritai triukšmas, kuris mus lydi didmiestyje. Tarp ryškesnių muzikinių intarpų buvo girdėti chaoso, kuris atsiranda su miesto šurmuliu; muzikiniai intarpai keitėsi tarpusavyje ir bangavo, taip lyg iš tiesų vaikščiotume tarp maldos namų ir klausytumėmės natūralaus garsinio peizažo.

Mano manymu, kaip sąmoninga kontrastą D. Digimo kompozicijai „Twenty Fingers Duo“ pasirinko Juliaus Aglinsko kūrinį „Tarp tylos“, kuris irgi buvo sukurtas dueto „Performa“ plokštelei. Jeigu D. Digimo kompozicija buvo pasivaikščiojimas po miestą, tai J. Aglinsko galėčiau prilyginti pasivaikščiojimui miške: lėtai, niekur neskubant, atidžiai klausantis tylos. Jeigu vaizdiniais galėčiau perteikti savo patirtį klausantis šio kūrinio, tai nukelčiau jus į rytmečio pasivaikščiojimą, kur dar tyloje tarp medžių suūžia vėjo gūsiai, o po jų seka tyla, kurioje girdime bundančia gamta.

Kūrinys skambėjo labai kinematografiškai, jis būtų puikiai tikęs kino juostai. Mane ypač įtraukė pianississimo motyvai: atrodė, jog jie visus klausytojus pritraukė truputėli arčiau scenos, kad galėtų išgirsti kiekvieną stryko plaukelį paliečiančią stygą.

Trečiasis koncerto kūrinys buvo Kristupo Bubnelio ir JAV kompozitoriaus Eliaso P. Browno nuotolinio darbo metu sukurtas elektroakustinis kūrinys „please leave your message after the tone“.

Šis kūrinys nuo pat pradžių klausytojus perkėlė į labiau įtemptą muzikinį peizažą, kuris skyrėsi nuo prieš tai atliktų kūrinių. Kūrinio pradžioje muzika priminė skambučio toną, kadangi kūrinio pavadinimas tai ir sufleravo; atrodė, kad visa kompozicija bus apie tai. Pirmoje kūrinio dalyje elektronika atliko gan nežymų vaidmenį ir ji man pasirodė gan nuobodi ir nestokojanti klišių, tokių kaip suteikiantys dramatizmo žemi sintezuoti tonai ir pan. Tačiau kūriniui pereinant į antrą dalį, elektronika kompoziciją perkėlė į kažką, kas priminė distopinę ateitį ir skambėjo gan futuristiškai. „Twenty Fingers Duo“ atlikėjai čia sąveikauja ir kaip vienas instrumentas, ir kaip individualūs elementai: kartais jie bendravo su elektronika, kartais vienas su kitu ir iš tiesų šitame kūrinyje labai aiškiai matėsi ryšys tarp atlikėjų.

Koncerto pabaigoje skambėjo neseniai mus palikusio, legendinio Lietuvos kompozitoriaus Broniaus Kutavičiaus (1932–2021) „Aštuonios Stasio miniatūros“. Jos buvo sukurtos pagal kompozitoriaus draugo, žymaus dailininko Stasio Eidrigevičiaus piešinius. Miniatūras duetas atliko drauge su pianiste Indre Baikštyte. „Twenty Fingers Duo“ ir Indrė Baikštytė puikiai interpretavo miniatūras, kurios iš tiesų buvo glaustos formos, kaip ir S. Eidrigevičiaus piešiniai. Dėl išradingos muzikinės faktūros kūriniai skambėjo labai paveikiai. Tiesa, gaila, kad koncerto metu nebuvo jokių vizualizacijų, kurioų dėka būtume galėję pamatyti ir piešinius, tačiau klausydamasis muzikos labai užsinorėjau juos pasižiūrėti ir pabandyti suprasti, kaip pats B. Kutavičius juos matė.

Grįžtant prie klausimo, kurį iškėliau pradžioje, ar „Twenty Fingers Duo“ pavyko nuplėšti etiketę, prilipdytą lietuviškai muzikai, galiu atsakyti – be abejo, taip. Dueto parinkta programa buvo skirtinga ir stilistika, ir paveikumu, ir atlikimo subtilybėmis. „Gaidos“ vakaras su lietuviška muzika buvo labai įdomus ir neprailgo.

