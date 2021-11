Finaliniuose festivalio „Gaida“ koncertuose – ryškiausios Lietuvos fortepijono žvaigždės

Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje ir LDK Valdovų rūmuose vyksiančių koncertų programose skambės pasaulinės premjeros ir žymių užsienio kompozitorių premjeros Lietuvoje.

Lapkričio 6 d. Nacionalinėje filharmonijoje vienas ryškiausių šalies pianistų Lukas Geniušas drauge su Modesto Pitrėno diriguojamu Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru atliks naujausią legendinio JAV kompozitoriaus Johno Adamso koncertą fortepijonui „Must the Devil Have All the Good Tunes?“ („Ar velniui turi priklausyti visos gražiosios melodijos?“).

Tai bus šio įspūdingo kūrinio premjera Lietuvoje ir jau antrasis reikšmingas J. Adamso opusas fortepijonui ir orkestrui, kurį mūsų publika gali gyvai išgirsti Luko Geniušo atlikime (2018 m. L. Geniušas „Gaidoje“ skambino J. Adamso „Century Rolls“ lietuvišką premjerą).

Tarptautinės muzikinės spaudos liaupsinamas Lukas Geniušas koncertuoja garsiausiose pasaulio salėse – Londono „Wigmore Hall“, Amsterdamo „Concertgebouw“, Paryžiaus „Salle Gaveau“ ir „Auditorium du Louvre“, Didžiojoje Maskvos konservatorijos salėje ir kitur. Nepriekaištinga pianisto technika ir stipri meninė įtaiga leidžia jam imtis pačių sudėtingiausių tiek klasikos, tiek šiuolaikinių kūrinių, tokių kaip Arvo Pärto, Witoldo Lutoslawskio ir Johno Adamso fortepijoniniai koncertai.

„Must the Devil Have All the Good Tunes?“ yra naujausias J. Adamso koncertas fortepijonui. Pasaulinę premjerą 2019 m. atliko fortepijono žvaigždė Yuja Wang ir Los Andželo filharmonijos orkestras, diriguojamas įžymiojo Gustavo Dudamelio.

Lapkričio 7 d. koncerte Filharmonijoje M. Pitrėno diriguojamas LNSO taip pat atliks Nomedos Valančiūtės kūrinio „Nuošalė“ ir Gailės Griciūtės „Vandens kūnas“ pasaulines premjeras bei žymaus vokiečių kompozitoriaus ir teatro režisieriaus Heinerio Goebbelso tris „Horacijaus dainas“ iš ciklo „Surogatiniai miestai“ (1994), solistė – Kristina Žaldokaitė (balsas).

Lapkričio 7 d. giliomis interpretacijomis publiką užburiantis, JAV gyvenantis lietuvių pianistas Andrius Žlabys koncertuos LDK Valdovų rūmuose. Su Roberto Šerveniko diriguojamu Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jis pirmą kartą Lietuvoje atliks nuostabaus grožio ispanų kompozitoriaus Luiso Gustavo Prado fortepijoninį koncertą „Concierto de piano para la mano izquierdo“ (Koncertas fortepijonui kairei rankai, 2002).

Vakaro programoje taip pat nuskambės Niujorke gyvenančios kompozitorės Žibuoklės Martinaitytės kūrinio „Catharsis“ pasaulinė premjera bei festivalio „Gaida“ kviestinių kompozitorių simfoniniai opusai: Hanso Abrahamseno „Stratifications“ (1975) ir Michaelio Beilio „Aus Eins mach Zehn“ (2000).

„Grammy“ nominantas Andrius Žlabys koncertuoja garsiausiose pasaulio koncertų salėse – Niujorko „Carnegie Hall“, Amsterdamo „Concertgebouw“, Londono „Wigmore Hall“, Vašingtono „Phillips Collection“, Buenos Airių „Teatro Colón“, Vienos „Musikverein“, Tokijo „Suntory Hall“ ir kt.

Pianistas groja su Niujorko ir Buenos Airių filharmonijų, Bostono simfoniniu orkestrais, „Rotterdam Symphony“, „Kremerata Baltica“ ir kt. 2012 m. Zalcburgo festivalyje jis grojo su Mirgos Gražinytės-Tylos diriguojamu Gustavo Mahlerio jaunimo orkestru. A. Žlabio vardas bene labiausiai siejasi su genialiomis J. S. Bacho interpretacijomis, tačiau šiuolaikinė muzika pianistui yra ne ką mažiau įdomi.

Išskirtinis Luko Geniušo pasirodymas su Modesto Pitrėno diriguojamu Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru – lapkričio 6 d. Nacionalinėje filharmonijoje. Bilietus platina „Kakava.lt“ ir Filharmonijos kasos. O pianisto Andriaus Žlabio koncertas su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru, kuriam diriguos Robertas Šervenikas – lapkričio 7 d. LDK Valdovų rūmuose. Bilietus platina „BILIETAI.LT“. Festivalį „Gaida“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.