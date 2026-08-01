Pirmą kartą Lietuvoje – viena žymiausių violončelininkų grupių pasaulyje „Cello Octet Amsterdam“

Jau beveik keturis dešimtmečius nuo 1989 m. gyvuojantis „Cello Octet Amsterdam“ yra vienas ryškiausių šiuolaikinės muzikos vardų pasaulyje. Ansamblis bendradarbiavo su kultiniais kompozitoriais – Philipu Glassu, Arvo Pärtu, Davidu Langu, Michaelu Gordonu, taip pat su Sarah Davachi, Kate Moore ir Nyokabi Kariũki ir daugeliu kitų kūrėjų. Kolektyvas koncertavo garsiausiose pasaulio koncertų salėse – Amsterdamo „Concertgebouw“ ir „Muziekgebouw“, Londono „Wigmore Hall“ ir „Royal Albert Hall“ (festivalyje „BBC Proms), taip pat yra surengęs gastroles JAV, Meksikoje, Brazilijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kanadoje ir kitose šalyse, Centrinėje ir Pietų Amerikoje, Azijoje, Vidurio Rytuose.
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Ansamblio meistriškumu žavisi ir įžymusis violončelininkas Yo-Yo Ma, pavadinęs ansamblį „tikru lobiu“ bei vienu geriausių pavyzdžių visam muzikos pasauliui. „Kad ir kur koncertuočiau – Brazilijoje, Japonijoje ar Jungtinėse Valstijose – visur girdžiu kalbant apie „Cello Octet Amsterdam,“ – kolektyvo svarbumą ir žinomumą pabrėžė Yo-Yo Ma.
Per savo veiklos metus kolektyvas meistriškai įvaldė gebėjimą pasinerti į pačius įvairiausius garsinius pasaulius ir įrodė, kad violončelės galimybės gerokai pranoksta tradicinio kamerinio ansamblio ribas. Jų repertuare dera šiuolaikinė muzika, elektronikos įkvėpti projektai, teatro elementai ir tarpdisciplininiai pasirodymai. Pavyzdžiui, programoje „Sgt. Pepper's Lonely Cello Band“ oktetas atkuria visą legendinio „The Beatles“ albumo garsinę paletę, projekte „Cocon“ kuria eksperimentinės elektroninės muzikos įkvėptą skambesį, o šeimai skirtuose pasirodymuose muzikantai tampa ir teatro atlikėjais.
Tikėdamas, kad muzikantai yra neatsiejama visuomenės dalis, ansamblis bendradarbiauja su įvairių sričių kūrėjais ir savo kūryboje nagrinėja tokias aktualias temas kaip vartotojiškumas, prekyba žmonėmis, vienatvė bei klimato kaita.
„Cello Octet Amsterdam“ koncerte Vilniuje ypatingą vietą užims japonų kompozitoriaus, pianisto ir menininko Ryuichi Sakamoto muzika. „Geriausiai žinomas ir sėkmingiausias japonų muzikas pasaulyje“, kaip jį apibūdino savaitraštis „Nikkei Asia“, pirmiausia išgarsėjo kaip synthpop muzikos grupės „Yellow Magic Orchestra“ narys, tačiau vėliau jo kūryba apėmė kur kas platesnį spektrą – nuo eksperimentinės elektronikos ir klasikinės muzikos iki vizualiųjų menų bei garso instaliacijų. Visgi labiausiai Ryuichi Sakamoto išgarsėjo savo muzika filmams. Per beveik penkis kūrybos dešimtmečius jis sukūrė muziką daugiau nei trisdešimčiai filmų, tarp jų – „Merry Christmas, Mr. Lawrence“, „The Last Emperor“, „The Sheltering Sky“, „The Revenant“. Už savo darbus jis pelnė „Oskarą“, „Grammy“, BAFTA ir du „Auksinio gaublio“ apdovanojimus. Vėlyvojoje kūryboje Sakamoto vis daugiau dėmesio skyrė gamtos garsams, laiko tėkmei ir gyvenimo trapumui. Šios temos glaudžiai siejosi su jo aplinkosaugine veikla ir įsitikinimu, kad muzika, gamta ir žmogus yra neatsiejami. Įvairialypį kompozitoriaus pasaulį „Cello Octet Amsterdam“ sujungė į vientisą siuitą (aranž. René van Munster), kurioje susitinka skirtingi Sakamoto kūrybos laikotarpiai.
Vienos žymiausių violončelininkų grupių pasaulyje „Cello Octet Amsterdam“ koncertas pirmą kartą Lietuvoje nuskambės spalio 25 d. Nacionalinėje filharmonijoje. Bilietus platina „kakava.lt“