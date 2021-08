Vyriausybės sprendimu, nuo rugsėjo 13 dienos dauguma paslaugų galės būti teikiamos tik paskiepytiems nuo koronaviruso, persirgusiems arba neigiamą ne senesnį kaip 48 valandų PGR testą turintiems žmonėms.

Tiesa, verslas jau nuo rugpjūčio 16 dienos gali pradėti vykdyti veiklą įleidžiant lankytojus tik su galimybių pasu. Apie tokį savo apsisprendimą verslo įmonės turi pranešti Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (NVSC). Tokiu atveju veiklos vykdytojai įsipareigoja paslaugas teikti ar aptarnauti tik tuos asmenis, kurie turi galimybių pasą.

Ši deklaracija suteikia galimybę ūkio subjektams, teikiant paslaugas ir aptarnaujant asmenis, nesilaikyti kitų operacijų vadovo sprendimuose nustatytų reikalavimų, tokių kaip kaukių dėvėjimas, atstumų laikymasis, ploto ribojimai, lankytojų srautų valdymas. Šie reikalavimai tampa rekomendacinio pobūdžio.

Tuo tarpu teikiant paslaugas visiems asmenims, nepriklausomai nuo to, ar jie turi galimybių pasą, ar ne, šių reikalavimų laikytis būtina. Be to, atsiranda ir papildomų sąlygų.

Nuo pirmadienio viešojo maitinimo įstaigose viduje, veiklą vykdant be galimybių paso, prie staliuko gali sėdėti ne daugiau kaip du asmenys arba vienos šeimos nariai, o lauke – ne daugiau kaip penki asmenys arba vienos šeimos nariai. Nevalgant reikia dėvėti kaukes.

Prekybos bei paslaugų vietose be galimybių paso kaukės lieka privalomos, taip pat lieka galioti reikalavimai dėl vėdinimo, dezinfekcijos, atstumų.

Renginiai be galimybių paso uždarose erdvėse vyks tik su kaukėmis, žmonės turės būti suskirstyti į sektorius ne daugiau kaip po 500, reikės užtikrinti, kad srautai nesimaišytų. Žiūrovai turės stebėti renginį iš sėdimų vietų, salė galės būti užpildyta ne daugiau kaip 75 procentus.

Su galimybių pasu tiek lauke, tiek viduje renginių dalyvių skaičius neribojamas, o jei neviršijama 500 dalyvių skaičiaus, galima valgyti stebint renginį iš sėdimų vietų.

NVSC atkreipia dėmesį, kad galimybės atšaukti apsisprendimą iki pat rugsėjo 13 dienos priimti lankytojus tik su galimybių pasais nėra. Tai reiškia, kad nusprendus vykdyti veiklą tik galimybių pasą turintiems asmenims, šio principo turės būti laikomasi iki pat rugsėjo 13 dienos, kai šis reikalavimas taps privalomas visiems.

Apie tai, kad įmonė aptarnauja tik asmenis, atitinkančius galimybių paso kriterijus, būtina paskelbti prie įėjimo į veiklos vykdymo vietą, pateikiant ne mažesnio nei A4 formato lankytojams gerai matomą užrašą.